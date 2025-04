Un an après la sortie du Edge 50 Fusion, voici déjà son successeur. Un remplaçant qui se veut tout aussi économique, mais qui n’a pas que son prix comme argument pour convaincre. Coque renforcée, jolis coloris, plate-forme équilibrée, batterie plus importante… Sur le papier, le téléphone ne manque pas d’attrait. Qu’en est-il une fois en main ? Réponse dans ce test.

Après Samsung et Xiaomi entre autres, c’est au tour de Motorola d’entamer le renouvellement annuel de son catalogue de smartphone. La marque a présenté aujourd'hui le Edge 60 Fusion, premier modèle de sa gamme Edge de 2025. Il vient remplacer le Edge 50 Fusion, sorti en même temps que les Edge 50 Pro et Edge 50 Ultra, ce dernier étant l’un de nos chouchous de 2024. Nous ne saurions trop vous conseiller la lecture de son test.

Le Edge 60 Fusion remplace donc le Edge 50 Fusion en gardant les mêmes atouts ergonomiques, mais en apportant quelques améliorations sur la fiche technique et, surtout, inclut de nombreux outils liés à l’intelligence artificielle auparavant réservés aux modèles haut de gamme. Le Edge 60 Fusion promet donc d’être plus intelligent, tout en restant équilibré, endurant et « mignon ». La promesse est-elle tenue ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test.

Le prix public conseillé du Edge 60 Pro s’élève à 399 euros. Il est donc vendu au même prix que le Edge 50 Fusion. Il n’existe qu’une seule configuration avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne que vous pouvez étendre avec une carte microSDXC (jusqu’à 1 To supplémentaire).

À ce prix, le Edge 60 Fusion est un sérieux concurrent du Galaxy A36 de Samsung, des Poco X7 Pro et Redmi Note 14 Pro 5G de Xiaomi, le Nothing Phone (3a) ou le Magic 7 Lite de Honor.

Le Edge 60 Fusion est disponible à partir du 4 avril 2025. Durant 3 semaines, il est vendu exclusivement chez Boulanger avec une offre de lancement très attractive, combinant remise immédiate et carte cadeau. Début mai 2025, le smartphone sera disponible partout ailleurs en open market, que ce soit dans la grande distribution ou les enseignes spécialisées, notamment Fnac et Darty.

Le Edge 60 Fusion se décline en trois coloris : gris « slipstream », que vous pouvez voir dans ce test, ainsi que vert « amazonite » et rose « zéphyr » que vous avez pu découvrir dans notre article sur son officialisation. Dans la boîte, le téléphone est accompagné d’un câble USB-C vers USB-C et d'une coque de protection assortie.

Design et interface

Démarrons en faisant le tour du propriétaire. Le Edge 60 Fusion conserve le langage design de ses prédécesseurs. Nous retrouvons donc un smartphone plutôt fin et élégant. Il mesure moins de 8 mm d’épaisseur. Et il pèse un peu plus de 170 grammes. Soit peu ou prou les mêmes attributs physiques que son prédécesseur. Nous retrouvons aussi la protection IP68 contre l’eau et la poussière. Elle a cependant été étendue à l’IP69 et, comme le Edge 50 Neo, la certification militaire MIL-STD-810H contre les chocs et les chutes.

À l’arrière, la coque est soit en « cuir végan » (du polycarbonate avec un effet velouté sous les doigts) comme notre version de test, soit en fibre de verre. Dans les deux cas, le smartphone est très agréable à manipuler et il ne retient pas les traces de doigt. La version « gris slipstream » n’est pas vraiment grise. Elle tire vers le violet. Et c’est très sympa.

Toujours dans le dos, le module photo est totalement intégré à la coque, même s’il est protubérant. Une habitude prise par Motorola pour rendre le module plus discret, à l’inverse de Honor, Oppo ou Xiaomi qui en font un élément ostentatoire. Le châssis du téléphone est en polycarbonate avec un effet métal brossé. Les éléments techniques sont à une place assez classique. Notez néanmoins la présence d’un micro supplémentaire sur la tranche.

À l’avant, nous retrouvons un écran de 6,67 pouces, soit quasiment la même taille que celui du Edge 50 Fusion. La dalle est ici incurvée sur les quatre côtés, accentuant la rondeur des lignes du smartphone. Le verre minéral est du Gorlla Glass 7i de Corning. Le poinçon pour le capteur selfie est centré. Et le lecteur d’empreinte est situé sous l’écran. De quoi offrir une prise en main « premium ».

Côté logiciel, nous retrouvons Moto UI, ici basé sur Android 15, avec un suivi logiciel de 3 ans pour le système d’exploitation et 6 ans pour les patchs de sécurité. Les us et coutumes de cette interface sont de retour, avec un tiroir d’applications activé par défaut ; un volet pour les notifications fusionné avec celui des réglages rapides ; l’absence de galerie pour les photos, remplacée ici par Google Photos ; etc. Nous retrouvons aussi un grand nombre d’applications signées Google, quelques logiciels développés par Motorola et Lenovo, ainsi que quelques partenaires commerciaux (Facebook, LinkedIn, Adobe Scan, Booking, Opera et TikTok).

Cette interface intègre plusieurs nouveautés, notamment liées à l’IA. La première est le nouveau tiroir d’applications qui intègre trois onglets : les apps, un flux d’actualité qui vient en plus de l’écran Discover, et Journal. Ce dernier onglet est associé à une nouvelle appli éponyme de Moto UI qui permet de sauvegarder des « idées » sous forme de texte, de capture d’écran ou de photo. Une fonction qui rappelle beaucoup Essential Space de Nothing, mais aussi l’appli Journal d’iOS.

Dans le tiroir d’applications se trouve aussi un accès à Moto AI, l’intelligence artificielle de Motorola. Moto AI propose quatre fonctions principales : afficher un résumé des notifications qui va apprendre des habitudes ; produire du texte (transcription, traduction et résumé) ; créer des images à partir de texte avec Magic Canvas ; et « mémoriser » vos idées dans le Journal. Bien sûr, Gemini est facilement accessible, à partir d’un appui long sur le bouton d’alimentation. Notez qu’un compte Moto est obligatoire pour profiter de certaines de ces fonctions.

Écran, performances et batterie

Passons aux tests techniques du Edge 60 Fusion, en démarrant avec l’écran. Nous avons vu que la taille de la dalle avait changé. Mais ce n’est pas la seule modification apportée par Motorola. Il y a aussi la définition, qui passe de 1080p à 1220p, avec pour conséquence une augmentation importante de la résolution, de 397 pixels par pouce à 446 pixels par pouce. Il y a également le taux de rafraichissement maximal, qui passe de 144 Hz à un plus raisonnable 120 Hz.

Dernier changement important : la luminosité en pointe locale et en HDR, passant de 1200 nits à… 4500 nits ! Armés de notre sonde, nous n’avons pas atteint ce chiffre, bien sûr. La luminosité manuelle frôle les 500 nits dans le meilleur des cas. C’est légèrement en dessous de ce que proposent les concurrents avec les mêmes réglages. Mais, en mode automatique, l’écran conserve une bonne visibilité, même en plein jour.

La colorimétrie du Edge 60 Fusion, quant à elle, est bonne. En mode naturel, le delta E moyen est de 2,1 et la température moyenne est de 6309°. Le mode par défaut s’appelle éclatant. La luminosité y est plus élevée, mais les couleurs moins respectueuses. L’écran du Edge 60 Fusion est pOLED, comme celui de son prédécesseur, avec ses taux de contraste infinis. Il n’y a pas de prise en charge de la technologie LTPO ici : le taux de rafraichissement est adaptable, mais avec certaines limites (60 Hz ou 120 Hz). Enfin, il est compatible HDR10+.

Le smartphone embarque une plate-forme non pas signée Qualcomm, mais MediaTek. Il s’agit du Dimensity 7300, un SoC octo-core cadencé jusqu’à 2,5 GHz et compatible 5G. C’est un composant assez populaire, puisque vous le retrouvez déjà dans une trentaine de téléphones, dont le Reno12 Pro d’Oppo, le Nothing CMF Phone 1, le Poco X7 de Xiaomi, le Realme 14 Pro, ou encore les Edge 50 Neo et Razr 50 de Motorola. Le Dimensity 7300 est accompagné ici de 8 Go de mémoire vive, auxquels s’ajoutent quelques gigaoctets de RAM virtuelle activée par défaut (mais qu’il est possible de désactiver).

Les performances de cette plate-forme sont plutôt modestes. Sa puissance est comparable à celle du Snapdragon 6 Gen 3, voire du Snapdragon 7s Gen 3. Elle est suffisante pour offrir une expérience agréable au quotidien, même si cette dernière n’est pas exempte de petits ralentissements. Pour le gaming, les jeux optimisés tournent bien. Les applications plus gourmandes vont rapidement saturer les capacités du SoC. En revanche, la stabilité de la plate-forme est exemplaire et la chauffe est extrêmement modérée.

Côté batterie, le Edge 60 Fusion est, sur le papier, plutôt bien équipé. Motorola a en effet choisi d’y intégrer un modèle Lithium Ion avec une capacité de 5200 mAh. Soit 200 mAh de plus que le Edge 50 Fusion. Et c’est 200 mAh de plus que chez Samsung. Cependant, cela autonomie, le Edge 60 Fusion se positionne au milieu de ses concurrents : ce n’est ni le meilleur, ni le pire.

Le benchmark PCMark nous indique une autonomie de 14h39. Comprenez que le téléphone tient un peu plus d’une journée et demie en usage standard, mais qu’il ne peut atteindre les 2 jours. L’une des raisons possibles est la définition de l’écran, très confortable visuellement, mais gourmande aussi. Pour les gamers, l’autonomie se situe entre 3 et 6 heures en fonction du jeu.

Une fois la batterie vidée, passons à la recharge. Le Edge 60 Fusion profite de la recharge filaire 68 watts, comme son prédécesseur, et il est compatible Power Delivery si votre chargeur n’est pas signé Motorola. En revanche, il n’est pas compatible avec la charge sans fil. Avec un chargeur Motorola 68 watts, le Edge 60 Fusion se recharge entièrement, de 0 à 100 %, en 54 minutes, une durée très correcte pour cette gamme de prix. Motorola promet une recharge à 50 % en 8 minutes. Nous n’avons clairement pas réussi à reproduire cette promesse. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 25 %

20 mn : 52 %

30 mn : 75 %

40 mn : 92 %

50 mn : 97 %

Pour protéger la batterie, Motorola désactive par défaut le boost de charge. En outre, vous pouvez aller un peu plus loin en activant la charge optimisée et/ou la charge limitée à 80 %.

Photo, vidéo et audio

Passons à la partie multimédia de ce test. Dans ce domaine, le Edge 60 Fusion s’en sort avec les honneurs. Certes, il n’est pas le mieux équipé. Mais il ne présente pas de gros défaut. C’est le cas en photo, par exemple, où nous retrouvons deux capteurs seulement à l’arrière. Mais ils sont tous les deux utiles. En outre, le capteur principal est un Lytia 700C de Sony, que vous retrouvez aussi dans le Edge 50 Neo et le Razr 50. Voici la configuration exacte :

Principal : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.8, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase

Ultra grand-angle & macro : capteur 13 MP, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vision 120°, focale fixe

Selfie : capteur 32 MP, objectif ouvrant à f/2.2

Signe d’une légère montée en gamme, cette configuration est à mi-chemin entre le Edge 50 Fusion et le Edge 50 Neo. Et les résultats reflètent ce positionnement : ils sont globalement bons, même si l’expérience est ternie par quelques imperfections. Voici ceux qui nous importent le plus. D’abord, il y a un décalage entre la prévisualisation et le résultat final. Vous aurez l’impression d’avoir réussi une photo et… le résultat final est moins bon qu’espéré. Heureusement, l’inverse est vrai aussi.

Ensuite, le module ultra grand-angle est très sombre et trop contrasté, comme nous pouvions nous y attendre. Mais il est aussi dépourvu d’autofocus. Si ce n’est pas un souci pour les panoramas, c’en est un pour les macros dont il a la charge. La mise au point est donc « manuelle ».

Également, le zoom numérique. Il monte jusqu’à 10x, mais il n’est réellement exploitable qu’en « lossless », c’est-à-dire en 2x. Que ce soit en soirée et même en journée. L’autofocus est peu lent à prendre une photo, vous forçant à prendre un cliché par anticipation. Les différences entre le mode nuit et le mode automatique ne sont pas assez marquées.

Pour le reste, le Edge 60 Fusion s’en sort très bien. De jour, le capteur principal réalise des clichés très lumineux, colorés et nets. La mise au point est précise (malgré sa relative lenteur). La luminosité est plutôt bien gérée et les aberrations optiques sont rares. Il n’y a pas de perte de détails dans les ombres en contre-jour. La plage dynamique est bien large. Les portraits sont détaillés et le détourage est bien calculé. Le capteur selfie propose une colorimétrie un peu plus froide que le capteur principal, mais ce n’est pas rédhibitoire.

En vidéo, le Edge 60 Fusion est capable de filmer en 1080p jusqu’à 60 images par seconde et en 4K à 30 images par seconde. Attention, le capteur ultra grand-angle n’est pas capable de monter à 60 images par seconde. Mais ce n’est pas si grave : sa colorimétrie est moins pertinente que celle du capteur Sony. Mieux vaut ici profiter de la luminosité de ce dernier, notamment en soirée. D’autant que la stabilisation optique est plutôt efficace.

Le Edge 60 Fusion peut zoomer jusqu’à 6x en vidéo, de jour comme de nuit. La qualité de ce zoom est bien meilleure en 1080p qu’en 4K et en 30 images par seconde qu’en 60 images par seconde. Le rendu audio est bon en captation vidéo, avec une bonne isolation des voix, malgré quelques progrès à faire sur la réduction du vent et des bruits ambiants.

En audio justement, nous retrouvons deux haut-parleurs. Cette configuration asymétrique est typique : des basses sans grande profondeur, beaucoup de médiums, notamment des voix (ce qui est bien pour les conversations et le visionnage de série), et des aiguës qui vont manquer de détails. Le volume sonore est plutôt faible à 50 %. Mais il ne grésille jamais, même à 100 %. Comme de nombreux téléphones de Motorola, le Edge 60 Fusion est compatible avec le codec Dolby Atmos, avec les haut-parleurs ou des écouteurs. Il est accompagné d’un égaliseur complet. C’est très bien.

Alors, on achète ?

Le Edge 60 Fusion est un smartphone agréable à utiliser au quotidien. Il est beau. Son écran est grand, avec une colorimétrie maîtrisée. La recherche est plutôt rapide pour le segment de prix. Les photos du capteur principal sont flatteuses, ainsi que ses vidéos. La prise en main est bonne. L’interface a été améliorée. La coque est très sympa. Nous avons bien sûr remarqué quelques petits défauts : pas d’aluminium dans la finition, pas assez de puissance pour le gaming, pas d’excellence dans tous les exercices photographiques, un double haut-parleur très modeste, une autonomie plutôt moyenne. Mais pour son prix, le bilan est plutôt positif. Voire même meilleur que celui de certains concurrents, notamment chez Samsung ou Honor.