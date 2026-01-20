La fiche technique du Motorola Edge 70 Fusion est connue, la bonne surprise de l’année ?

Le Motorola Edge 70 Fusion pourrait devenir un concurrent à considérer sur le segment des milieux de gamme Android, notamment grâce à sa nouvelle et immense batterie.

Motorola est devenu un acteur mineur du marché des smartphones, mais continue de lancer chaque année des modèles intéressants. Surtout réputée pour ses mobiles à écran pliable Razr ces dernières années, la marque se distingue aussi avec des appareils de milieu de gamme visant un rapport qualité-prix attrayant pour séduire les consommateurs. Et le Motorola Edge 70 Fusion devrait être le prochain à répondre à cette stratégie.

Attendu pour le début du printemps, ce smartphone n'a déjà plus beaucoup de secrets à cacher. Le réputé leaker Evan Blass vient en effet de partager l'essentiel de sa fiche technique. De son nom de code Avenger, il embarquera une puce Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, alors que son prédécesseur disposait d'un SoC Dimensity 7400 conçu par MediaTek.

Motorola Edge 70 Fusion : une bonne surprise sur l'autonomie ?

Le Motorola Edge 70 Fusion sera équipé d'une batterie dotée d'une capacité massive de 7 000 mAh. C'est une hausse spectaculaire par rapport aux 5 200 mAh de la batterie du modèle précédent. On espère que le système sera bien optimisé pour bénéficier de cette immense capacité, alors que l'autonomie du Motorola Edge 60 Fusion nous avait déçu lors de notre test du smartphone. Rappelons qu'une version spéciale de ce dernier avec une batterie de 6 500 mAh avait été commercialisée pour l'Inde, espérons que les 7 000 mAh soient bien disponibles en Europe. On conserve une puissance de charge 68 W, qui nous avait quant à elle convaincu. Mais le temps de charge risque d'être plus long sur cette nouvelle mouture, étant donné que la capacité de la batterie augmente fortement.

Pour le reste, nous avons un écran AMOLED de 6,78 pouces, offrant une luminosité maximale de 5 200 nits, une fréquence de rafrachissement jusqu'à 144Hz et la compatibilité HDR10+. Il sera protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i. Au dos, un matériau texturé inspiré du nylon et du lin aura pour mission d'apporter du cachet. Comme sur le Edge 60 Fusion, le Edge 70 Fusion a droit à un capteur photo principal de 50 MP et à une caméra fontale de 32 MP. Le mobile est certifié IP69.

Le Motorola Edge 70 Fusion sera livré sous Android 16, mais le constructeur ne garantit que trois ans de mises à jour. Deux versions sont prévues, avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.