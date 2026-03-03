Un iPad pliable géant ? Apple n’aurait pas abandonné l’idée

Apple viserait le lancement d'un grand iPad pliable pour 2029. Le fabricant a rencontré des difficultés de conception pour ce produit, mais le développement ne serait pas abandonné.

Il est désormais presque acquis qu'Apple va lancer son iPhone Fold en septembre prochain. Il s'agira alors du premier appareil de la firme doté d'un écran pliable, technologie pourtant déjà présente chez bon nombre de marques Android depuis de longues années. Apple a préféré prendre son temps avant de se lancer dans une telle aventure, craintif des problèmes concernant la fiabilité, la réparation et la marque de pli au niveau de la charnière. Mais le constructeur est enfin prêt à sauter le pas.

Après l'iPhone, Apple souhaiterait s'attaquer à l'iPad. Alors qu'on le pensait abandonné, le projet d'un iPad pliable géant n'aurait pas été définitivement mis de côté, explique Bloomberg, souvent bien informé sur les travaux en cours de l'entreprise. L'appareil avait d'abord été programmé pour une sortie en 2028, mais les ingénieurs d'Apple ont rencontré des obstacles dans la conception du produit. Des doutes quant à son ergonomie pour la saisie de texte sur l'écran tactile auraient notamment été soulevés. Dans la dernière feuille de route d'Apple, il serait maintenant plutôt prévu pour 2029. Mais on sait très bien que si les prototypes ne donnent pas une entière satisfaction, Apple n'aura aucun scrupule à ne pas lancer sur le marché de version commerciale à destination du grand public.

Un iPad plus grand qu'un écran de PC portable ?

Cet iPad pliable serait équipé d'un écran de la taille d'un Mac, mais resterait une tablette dans sa philosophie. Il tournerait sous iPadOS, et non sur macOS, même si on imagine qu'Apple améliorera l'expérience de bureau du système. De précédents rapports évoquaient un écran OLED LTPO pliable de 18,8 pouces pour cet appareil, ce qui serait plus grand que l'affichage de n'importe quel PC portable.

Un clavier physique détachable serait sans doute proposé comme accessoire, mais il ne serait pas nativement intégré au dispositif. Apple veut continuer de différencier iPad et MacBook pour que les consommateurs achètent les deux produits, même si un MacBook Pro avec écran tactile est attendu pour fin 2026 et va contribuer à brouiller les frontières entre les deux.