Montres connectées Huawei : voici les meilleures offres du Prime Day, vite !

Le Prime Day se termine demain sur Amazon. Il ne faut donc pas tarder pour en profiter ! Vous cherchez la montre connectée la mieux adaptée à votre usage et à votre budget ? Nous avons sélectionné pour vous trois modèles Huawei très différents. Leur point commun ? Elles sont toutes à prix cassé !

Découvrir l'offre sur la Watch GT 6 Pro

Découvrir l'offre sur la Watch Fit 4

Découvrir l'offre sur la Band 11

Cette année, le Prime Day Amazon a été rallongé. Il dure 4 jours au lieu de 3 comme ce fut le cas en 2025. C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de bons plans qui ont peur de passer à côté des meilleures affaires du moment. Vous avez jusqu’à demain pour trouver votre bonheur.

Vous cherchez une montre connectée ? Nous avons sélectionné pour vous trois modèles Huawei très différents : la Watch GT 6 Pro, la Watch Fit 4 et la Band 11. Ces montres connectées bénéficient toutes les 3 d’une très belle baisse de prix pendant le Prime Day.

Du 23 au 26 juin, c’est le Prime Day sur Amazon. C’est la meilleure période pour profiter de ventes flash exceptionnelles. Seul détail : pour en profiter, il faut être membre Amazon Prime. Mais si ce n’est pas votre cas, vous pouvez simplement activer l’offre d’essai gratuite de 30 jours.

Pour ce troisième jour du Prime Day, nous avons sélectionné pour vous 3 belles offres sur des montres connectées Huawei disponibles à des prix très attractifs et accessibles au plus grand nombre :

La montre connectée Huawei Watch GT 6 Pro 46mm est le modèle le plus complet et performant de notre sélection. Elle est normalement en vente au prix conseillé de 379,99 €. Grâce à une baisse de prix de 100 € pendant le Prime Day , vous pouvez l’avoir pour seulement 279,99 € .

, vous pouvez l’avoir . La montre connectée Huawei Watch Fit 4 est un bon compromis pour ceux qui souhaitent un modèle complet, mais abordable. La vente flash du Prime Day vous permet ainsi de l’avoir pour seulement 109,99 € au lieu de 169,99 € .

. La montre connectée Huawei Band 11 est le modèle d’entrée de gamme. Son prix de vente conseillé est de 64,99 €. Pendant le Prime Day, son prix baisse de 38%. Vous pouvez vous l’offrir pour seulement 39,99 €.

Pour rappel, à partir de 60 euros d’achats sur Amazon, vous pouvez bénéficier en plus d’un bon d’achat de 15 euros. Vous l’aurez compris. Ce serait vraiment dommage de laisser passer cette occasion en or de vous équiper sans vous ruiner.

Quelle montre connectée Huawei choisir ?

Avec son cadran de 46mm, son look de montre traditionnel et ses matériaux premium, la Watch GT 6 Pro en imposent. Pour une solidité accrue tout en gardant de la légèreté, le boîtier est conçu en alliage de titane. L’écran est lui protégé par un verre saphir ultra résistant. En ce qui concerne l’autonomie, elle est de 12 jours en utilisation normale et elle peut atteindre au maximum 21 jours. C’est un vrai confort au quotidien de ne pas avoir à se soucier de la recharger.

La Watch GT 6 Pro est par ailleurs dotée d’une dalle ronde AMOLED de 1,47 pouce. Grâce à sa luminosité pouvant atteindre 3 000 nits, elle vous assure une lisibilité impeccable à l’intérieur comme à l’extérieur.

Ce modèle plaira aux sportifs et particulièrement aux cyclistes, aux amateurs de trail, aux golfeurs ou aux plongeurs puisque la montre dispose de fonctionnalités spécifiques pour ces pratiques sportives. La géolocalisation est très précise grâce au GPS double bande. Les autres capteurs embarqués permettent de suivre précisément votre fréquence cardiaque, mais aussi votre oxygénation sanguine, votre qualité de sommeil et même votre niveau de stress. Les amateurs de sports nautiques apprécieront également sa certification 5 ATM.

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La Huawei Watch Fit 4 offre également de nombreux atouts dans un format rectangulaire et plus compact. Son boîtier est en aluminium, ce qui lui assure une excellente résistance tout en restant léger (la Watch Fit 4 ne pèse que 27g). Elle est équipée d’un écran AMOLED de 1,82 pouce avec une luminosité maximale de 2000 nits.

Elle embarque tous les capteurs indispensables pour faire le suivi de vos séances de sport comme par exemple le capteur d’accéléromètre ou celui de fréquence cardiaque. La technologie Huawei Sunflower offre en plus une localisation précise très appréciable. Cerise sur le gâteau, la Huawei Watch Fit 4 est capable de reconnaître toute seule l’activité que vous pratiquez. Enfin, comme toujours chez Huawei, l’autonomie est largement satisfaisante puisque vous pourrez l’utiliser 10 jours entre chaque recharge.

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Terminons par le modèle le plus abordable : la montre connectée Huawei Band 11. Mais pas cher ne signifie pas inutile. Bien au contraire ! La Band 11 intègre plus de 100 modes d'entraînement. Elle est donc à conseiller pour les sportifs qui souhaitent avoir un suivi complet de leurs séances. Cette montre effectue même un suivi de votre sommeil et de votre état émotionnel.

L’écran est rectangulaire. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 1,62 pouce avec luminosité maximale de 1500 nits. Dans la Band 11, on trouve un capteur PPG qui analyse votre santé cardiaque mais aussi des capteurs de suivi de la fréquence cardiaque ainsi que du SpO2. L’autonomie est toujours excellente avec jusqu’à 14 jours d’utilisation possible.