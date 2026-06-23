Prime Day : Huawei brade les prix de ses montres connectées et de ses écouteurs, vite !

Le Prime Day Amazon vient de commencer ce mardi 23 juin. À cette occasion, vous allez pouvoir profiter d’offres exceptionnelles sur les produits Huawei comme les montres connectées Watch GT 5 et Watch GT 6 Pro, mais aussi les écouteurs FreeBuds 6i.

Prime Day Huawei

Amazon vient de démarrer sa période de ventes flash exceptionnelles : le Prime Day. Cet été, il a lieu du 23 au 26 juin. Il ne va donc pas falloir tarder pour profiter des meilleures offres du moment. Pour rappel, pour pouvoir accéder à ces promotions, il faut être abonné à Amazon Prime. Vous ne l’êtes pas encore ? Aucun souci, grâce à l’offre d’essai de 30 jours, vous pouvez vous abonner gratuitement pour un mois pour profiter du Prime Day mais aussi de tous les avantages associés comme l’accès aux contenus de la plateforme Prime Video.

Pour ne pas rater les offres incontournables, PhonAndroid vous propose régulièrement des articles bons plans. Pour ce premier jour, voici déjà 3 baisses de prix conséquentes sur des produits Huawei :

  • La montre connectée Huawei Watch GT 5 41mm Blanc est normalement disponible au prix de vente conseillé de 259,99 €. Mais pour le Prime Day, elle est à seulement 139,99 €, soit une baisse de prix de 120 € !
  • La montre connectée Huawei Watch GT 6 Pro 46mm est un modèle plus performant proposé habituellement au prix de vente conseillé de 379,99 €. Sur Amazon, vous profitez d’une baisse de prix de 100 € qui vous permet de vous l’offrir pour seulement 279,99 €
  • Enfin, les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 6i sont sortis avec un prix officiel de 99.99 €. Pendant le Prime Day, vous les avez à moitié prix pour seulement 49,99 euros.

Watch GT 5 et GT 6 Pro : design premium et fonctionnalités avancées à prix cassé

huawei watch GT 5

Dans sa version 41mm, la Watch GT 5 est plutôt destinée à une clientèle féminine qui souhaite porter à son poignet une montre connectée raffinée et discrète. Elle dispose d’un écran rond AMOLED de 1,32 pouce et embarque de nombreux capteurs pour le suivi de votre activité sportive et de votre santé : accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, fréquence cardiaque, baromètre, température, lumière ambiante. Son autonomie maximale est de 7 jours. Elle a une résistance à l’eau de 5 ATM et elle est certifiée IP69K.

huawei watch GT 6 Pro

La Watch GT 6 Pro est proposée dans un seul format de 46mm. Elle présente un design affirmé, proche des montres traditionnelles, avec des matériaux haut de gamme : verre saphir et alliage de titane. La montre est équipée d’un écran rond AMOLED de 1,47 pouce avec une luminosité maximale pouvant atteindre 3 000 nits pour garder une excellente lisibilité même en plein soleil.

Cette smartwatch est particulièrement conseillée pour la pratique du sport avec des fonctionnalités spécifiques conçues entre autre pour les cyclistes, les amateurs de trail, les golfeurs ou les plongeurs. Ce modèle embarque un GPS double bande pour vous assurer une géolocalisation précise en toute circonstance. La montre assure également le suivi de la fréquence cardiaque, de l'oxygénation sanguine, du sommeil et du stress. Enfin, elle a une certification 5 ATM.

L’autonomie peut atteindre les 21 jours. Et dans une utilisation quotidienne “normale”, vous pourrez utiliser la montre jusqu’à 12 jours sans avoir à la recharger.

FreeBuds 6i : réduction de bruit active et son premium pour moins de 50 €

FreeBuds 6i

Si vous cherchez des écouteurs avec réduction de bruit active et un excellent rapport qualité-prix, vous êtes au bon endroit, particulièrement pendant le Prime Day Amazon. En effet, pour moins de 50 €, vous profitez d’une excellente autonomie de 8 heures pour les écouteurs et jusqu’à 35 heures au total avec le boîtier de charge.

Ces écouteurs disposent également d’une réduction de bruit active dynamique et intelligente. Pour la qualité sonore, Huawei a intégré des drivers dynamiques à quatre aimants de 11 mm certifiés Hi-Res qui offrent des basses plus puissantes.


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