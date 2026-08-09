Proton VPN divise son prix par 3 : plus de 20 000 serveurs accessibles à prix cassé

Proton VPN fait chuter de 70 % le prix de sa formule Plus. La remise ne s’accompagne d’aucune restriction : vous conservez l’accès à plus de 20 000 serveurs répartis dans plus de 140 pays et à toutes les protections avancées du service, avec jusqu’à dix connexions simultanées.

Proton VPN

À l’hôtel, à l’aéroport ou sur n’importe quel réseau Wi-Fi public, le VPN protège votre connexion et vous aide à accéder aux services disponibles uniquement dans certains pays. Encore faut-il choisir une solution fiable sans la payer trop cher. Proton VPN, développé par l’entreprise suisse à l’origine de Proton Mail, coche ces deux cases, surtout avec l’offre actuelle.

Son forfait Plus profite en ce moment d’une remise de 70 %. Le tarif passe ainsi de 9,99 € à 2,99 € par mois. L’offre est valable sur l’abonnement de 24 mois, réglé en une fois : 71,76 €, soit environ 168 € d’économie par rapport au mois à l’unité. La garantie satisfait ou remboursé de 30 jours laisse tout le temps de vérifier que le service tient la route.

Si vous préférez limiter l’abonnement à un an, cette formule bénéficie elle aussi d’une remise. Son prix baisse de 60 % et passe de 9,99 € à 3,99 € par mois. Les 12 mois sont facturés 47,88 € en une fois, soit une économie totale de 72 €.

dès 2.99€
Satisfait ou remboursé 30 jours
19836 serveurs
10 connexions simultanées maximum
145 pays couverts
9.3
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes de Proton VPN.

- 40%
2.99€/mois
Pendant 24 mois
- 30%
3.49€/mois
Pendant 12 mois
4.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

Une confidentialité appuyée par le droit suisse

Proton VPN appartient à Proton AG, l’entreprise genevoise également à l’origine de Proton Mail. La Suisse ne fait pas partie des alliances de renseignement Five, Nine et 14 Eyes. Surtout, le cadre juridique actuel n’impose pas aux fournisseurs de VPN du pays de conserver des journaux de connexion.

Cela ne signifie pas que Proton peut ignorer une demande légale. L’entreprise reste tenue d’y répondre, mais sa politique no-log limite les informations qu’elle possède sur l’activité de ses utilisateurs. Les applications du service sont également open source et auditées par des spécialistes indépendants. Leur code et les rapports d’audit sont accessibles publiquement.

Le réseau de Proton VPN compte désormais plus de 20 000 serveurs dans plus de 140 pays. Cette couverture offre un vaste choix de localisations et permet de changer rapidement de serveur lorsque celui sélectionné devient trop chargé.

La connexion repose notamment sur WireGuard et OpenVPN. Selon le protocole utilisé, le trafic est protégé par les standards ChaCha20 ou AES-256. Sur le Wi-Fi d’un hôtel, d’un aéroport ou d’un restaurant, le tunnel chiffré empêche les autres personnes présentes sur le réseau d’observer facilement les données échangées.


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