Microsoft va tuer les bloqueurs de pubs sur Edge, voici ce qui va changer

Les publicités s’apprêtent à faire leur grand retour sur le navigateur Windows. Microsoft s’apprête en effet à cesser la prise en charge de certaines extensions sur Edge, coupant ainsi l’accès à plusieurs bloqueurs de publicités.

edge windows 11
Crédits : Microsoft

Quand on cherche à se débarrasser des publicités en ligne, les options s’amenuisent de jour en jour. Sur le navigateur Chrome de Google, par exemple, une mise à jour empêche l’installation du meilleur bloqueur de pubs. Pire encore : sur Chrome et Edge, cet adblock particulièrement populaire s’est fait purement et simplement censurer. Mais cela n’empêche pas de nombreux utilisateurs de persévérer, en se dotant de bloqueurs de publicités de plus en plus performants.

On pense ici à Edge, le navigateur Internet de Microsoft. Si celui-ci perd toujours plus en popularité face à la concurrence, certains utilisateurs continuent à explorer la Toile via Microsoft Edge. Et, tout comme la plupart de ses concurrents, celui-ci permet de se doter de tout un tas de bloqueurs de publicités, qui prennent la forme d’extensions de navigateur. On pense par exemple à uBlock Origin, qui dispose d’un nombre conséquent d’utilisateurs.

Seulement voilà : la plupart de ces bloqueurs de publicités sont pris en charge par la plateforme d’extensions Manifest V2. Ainsi, selon Microsoft, près d’une soixantaine d’extensions du Edge Add-On Store dépendraient du Manifest V2. Et, mauvaise nouvelle, Microsoft s’apprête à mettre fin à la prise en charge de la vénérable plateforme d’extensions.

Fin des bloqueurs de pubs sur Edge : quelles solutions ?

En d’autres termes, certains bloqueurs de publicités, tels que le célèbre uBlock Origin, « seront progressivement désactivés par défaut », selon Microsoft. Heureusement, des alternatives existent. Il sera par exemple possible de se doter de son équivalent, à savoir uBlock Origin Lite. Par ailleurs, nous vous rappelons que ce navigateur web bloque désormais gratuitement toutes les pubs sur YouTube sans aucune extension.

« Ces changements commenceront sur les canaux Canary, Dev et Beta, puis s’étendront progressivement à la version Stable au cours des mois suivants, avec pour objectif d’achever la transition des utilisateurs grand public d’ici la fin de 2026 », écrit Microsoft. « Les appareils gérés ne seront pas concernés pendant le déploiement auprès des utilisateurs grand public. La fin de prise en charge pour les entreprises suivra au début de 2027. »


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