1,7 milliard de mots de passe sont disponibles sur le Dark Web, et vous êtes peut-être concerné

Vos identifiants et vos mots de passe sont peut-être discrètement stockés sur le Dark Web. C’est ce que révèle une enquête ZATAZ, qui affirme avoir décelé plus d’un milliard d’informations personnelles en ligne.

dark web

Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que naviguer sur Internet est loin d’être un long fleuve tranquille. En effet, des dangers vous attendent à chaque tournant, et surtout lorsque vous vous y attendez le moins. On a par exemple pu voir un simple PDF se transformer en machine à contrôler votre PC Windows. Par ailleurs, Europol s’est récemment attaqué à un VPN qui aidait les hackers à échapper à la police.

Plus insolite, une récente cyberattaque a privé KFC de poulet au Japon et forcé des restaurants à fermer. Et pourtant, la plupart des hackers ne cherchent pas forcément à « casser » vos machines, loin de là. En effet, nombreux sont les pirates à siphonner vos données, identifiants, accès bancaires et autres mots de passe.

Dark Web : un record (tristement) historique

Et la plupart de ce type d’« entreprises » se cachent dans le Dark Web. On a par exemple pu voir pas moins de 2,3 millions de cartes bancaires se retrouver en vente sur ce mystérieux marché noir. Par ailleurs, l’Observatoire Proton a révélé 306 millions de comptes piratés via le Dark Web. Et, visiblement, les choses sont encore pires qu’on ne le pensait.

C’est en tout cas ce que révèle ZATAZ, un média français réputé et spécialisé dans la cybersécurité. En fouillant profondément dans le Dark Web, celui-ci a découvert que des mots de passe associés à des adresses électroniques, aussi appelés « combos » par certains hackers, sont stockés sur le réseau.

Le site aurait ainsi découvert plusieurs fichiers, contenant plus de 1,7 milliard de « combos ». Au total, pas moins de 1 706 581 143 lignes seraient discrètement stockées sur le Dark Web. En d’autres termes, ce volume représente quasiment 25 identifiants par Français. Rien que ça.

Et c’est un record pour ZATAZ, qui n’aurait jamais rien vu de tel en plus de trente ans d’activité. Le site laisse entendre que ces combos auraient été obtenus, entre autres, via d’intenses campagnes de phishing menées par les hackers du Dark Web. Et ça fait froid dans le dos…


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