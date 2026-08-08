N’ouvrez surtout pas ce PDF : des hackers peuvent prendre le contrôle de votre PC

Faites attention lorsque vous ouvrez un PDF d’origine douteuse. Via ce dernier, les hackers pourraient s’introduire sur votre PC sans que vous ne vous rendiez compte de rien. On vous explique tout.

malware pdf piratage
Crédits : Pixabay

Vous pensez être en sécurité avec votre antivirus à jour ? Détrompez-vous. En effet, les hackers redoublent d’inventivité pour mener à bien leurs actions malveillantes. Ce groupe de hackers, par exemple, n’hésite pas à se déguiser en techniciens informatiques pour s’introduire dans les bureaux de ses victimes. Et c’est sans compter sur l’émergence de l’IA, qui facilite toujours plus le « travail » des hackers. En effet, ChatGPT devient l’agent double des hackers pour dérober vos données sensibles depuis Gmail.

Mais parfois, pas besoin d’avoir recours à des techniques toujours plus sophistiquées pour s’introduire dans l’ordinateur d’une victime. En effet, ouvrir un simple PDF suffit à activer une attaque de grande ampleur. D’ailleurs, des pirates utilisent un fichier PDF pour injecter un terrible malware sur votre PC.

Et le groupe d’espionnage Patchwork, également connu sous le nom de Dropping Elephant, l’a bien compris. C’est en tout cas ce qu’affirme Picus Security, qui a pu constater une « nouvelle » technique utilisée par les hackers. Et, une fois encore, un simple PDF suffit.

Attaque au PDF infecté : comment se prémunir ?

Comme nous le disions précédemment, tout commence par un PDF d’apparence tout à fait légitime. Mais, dès son ouverture, celui-ci lance un téléchargeur PowerShell dissimulé. Dès lors, un logiciel malveillant est discrètement installé sur votre PC Windows en arrière-plan. Et vous n’avez rien vu venir.

Pire encore : les hackers poursuivraient leurs activités bien après l’ouverture du fameux PDF. En effet, les hackers mettraient également en place des tâches planifiées nommées GoogleErrorReport et NewErrorReport. Via cette méthode, les pirates pourraient charger en continu du code malveillant sur votre PC.

Et les utilisateurs Android ne sont pas épargnés. En effet, pas moins de 12 applications espionnent toutes vos conversations et données. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la tristement célèbre Wave Chat. Celle-ci est capable, entre autres, d’enregistrer les frappes au clavier, de lire vos conversations et même de voler certains fichiers.

Alors, comment se prémunir d’un faux fichier PDF infecté ? Tout d’abord, il est recommandé de ne pas se laisser berner par une icône PDF. En effet, si celle-ci possède en réalité une extension LNK, ne l’installez surtout pas. Il est par ailleurs recommandé d’éviter de télécharger des pièces jointes suspectes.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Microsoft force encore l’installation d’une application sur Windows 11, l’IA fait polémique

Sur Windows 11, Microsoft ne vous demande pas toujours votre avis. Ainsi, la firme de Redmond vient d’installer automatiquement un gestionnaire de photos boosté à l’IA, ce qui pose certains…

SpaceX vient de frapper la Lune : un étage de Falcon 9 s’écrase et creuse un énorme cratère

Notre satellite naturel vient d’être « visé » par un débris de 4 tonnes. Il s’agit d’un étage de fusée Falcon 9 de SpaceX, dont l’impact a été photographié par…

1,7 milliard de mots de passe sont disponibles sur le Dark Web, et vous êtes peut-être concerné

Vos identifiants et vos mots de passe sont peut-être discrètement stockés sur le Dark Web. C’est ce que révèle une enquête ZATAZ, qui affirme avoir décelé plus d’un milliard d’informations…

Proton VPN divise son prix par 3 : plus de 20 000 serveurs accessibles à prix cassé

Proton VPN fait chuter de 70 % le prix de sa formule Plus. La remise ne s’accompagne d’aucune restriction : vous conservez l’accès à plus de 20 000 serveurs répartis…

OnePlus quitte l’Europe et vous offre un beau cadeau, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

OnePlus s’apprête à déménager, délaissant ainsi l’Union européenne. Mais, avant de faire ses adieux définitifs, le fabricant chinois s’apprête à faire un beau cadeau à ses fans. Attention toutefois, les…

Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra : Samsung prépare du très lourd, voici les premières infos

La prochaine tablette du fabricant sud-coréen se dévoile. Grâce à une nouvelle fuite, nous en savons davantage quant aux spécifications techniques ainsi qu’au look des futurs Samsung Galaxy Tab S12+…

iPhone 17 : profitez-en vite, son prix pourrait exploser dès demain

Avant même la sortie de l’iPhone 18, son prédécesseur pourrait voir son prix augmenter considérablement. Ainsi, l’iPhone 17 pourrait coûter encore plus cher à partir de la semaine prochaine. En…

La crise de la RAM empire chez Samsung, un nouveau bouton pour Google Messages, c’est le récap’ de la semaine

La pénurie de mémoire s’aggrave, Google Messages se simplifie, l’iPhone 18 se précise déjà, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, alors que la pénurie de RAM menace de…

Microsoft va tuer les bloqueurs de pubs sur Edge, voici ce qui va changer

Les publicités s’apprêtent à faire leur grand retour sur le navigateur Windows. Microsoft s’apprête en effet à cesser la prise en charge de certaines extensions sur Edge, coupant ainsi l’accès…

Ce joueur renvoie sa RTX 4090 défectueuse, le SAV lui fait un cadeau à plusieurs milliers d’euros

Voilà une nouvelle qui devrait redorer l’image du service client de certaines entreprises. En possession d’une Zotac RTX 4090 défectueuse, un joueur s’est démené pour la faire réparer. Mais l’entreprise…