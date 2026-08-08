N’ouvrez surtout pas ce PDF : des hackers peuvent prendre le contrôle de votre PC

Faites attention lorsque vous ouvrez un PDF d’origine douteuse. Via ce dernier, les hackers pourraient s’introduire sur votre PC sans que vous ne vous rendiez compte de rien. On vous explique tout.

Vous pensez être en sécurité avec votre antivirus à jour ? Détrompez-vous. En effet, les hackers redoublent d’inventivité pour mener à bien leurs actions malveillantes. Ce groupe de hackers, par exemple, n’hésite pas à se déguiser en techniciens informatiques pour s’introduire dans les bureaux de ses victimes. Et c’est sans compter sur l’émergence de l’IA, qui facilite toujours plus le « travail » des hackers. En effet, ChatGPT devient l’agent double des hackers pour dérober vos données sensibles depuis Gmail.

Mais parfois, pas besoin d’avoir recours à des techniques toujours plus sophistiquées pour s’introduire dans l’ordinateur d’une victime. En effet, ouvrir un simple PDF suffit à activer une attaque de grande ampleur. D’ailleurs, des pirates utilisent un fichier PDF pour injecter un terrible malware sur votre PC.

Et le groupe d’espionnage Patchwork, également connu sous le nom de Dropping Elephant, l’a bien compris. C’est en tout cas ce qu’affirme Picus Security, qui a pu constater une « nouvelle » technique utilisée par les hackers. Et, une fois encore, un simple PDF suffit.

Attaque au PDF infecté : comment se prémunir ?

Comme nous le disions précédemment, tout commence par un PDF d’apparence tout à fait légitime. Mais, dès son ouverture, celui-ci lance un téléchargeur PowerShell dissimulé. Dès lors, un logiciel malveillant est discrètement installé sur votre PC Windows en arrière-plan. Et vous n’avez rien vu venir.

Pire encore : les hackers poursuivraient leurs activités bien après l’ouverture du fameux PDF. En effet, les hackers mettraient également en place des tâches planifiées nommées GoogleErrorReport et NewErrorReport. Via cette méthode, les pirates pourraient charger en continu du code malveillant sur votre PC.

Et les utilisateurs Android ne sont pas épargnés. En effet, pas moins de 12 applications espionnent toutes vos conversations et données. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la tristement célèbre Wave Chat. Celle-ci est capable, entre autres, d’enregistrer les frappes au clavier, de lire vos conversations et même de voler certains fichiers.

Alors, comment se prémunir d’un faux fichier PDF infecté ? Tout d’abord, il est recommandé de ne pas se laisser berner par une icône PDF. En effet, si celle-ci possède en réalité une extension LNK, ne l’installez surtout pas. Il est par ailleurs recommandé d’éviter de télécharger des pièces jointes suspectes.