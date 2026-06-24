Prime Day : les montres connectées et écouteurs Huawei sont à prix mini sur Amazon

Pour ce deuxième jour du Prime Day, nous avons trouvé pour vous de superbes offres Huawei sur Amazon. Si vous avez un budget limité pour vous équiper, nous vous conseillons de jeter un œil sur les montres connectées Band 11 et Watch Fit 4 et les écouteurs FreeBuds SE 3. Leurs prix vont vous étonner !

Découvrir l'offre sur la Band 11

Découvrir l'offre sur la Watch Fit 4

Découvrir l'offre sur les FreeBuds SE 3

Du 23 au 26 juin, c’est le Prime Day sur Amazon. C’est la meilleure période pour profiter de ventes flash exceptionnelles. Seul détail : pour en profiter, il faut être membre Amazon Prime. Mais si ce n’est pas votre cas, vous pouvez simplement activer l’offre d’essai gratuite de 30 jours.

Pour ce deuxième jour du Prime Day, nous avons sélectionné pour vous 3 belles offres sur des montres connectées et écouteurs Huawei disponibles à des prix très attractifs et accessibles au plus grand nombre :

La montre connectée Huawei Band 11 en alliage en aluminium est normalement en vente au prix conseillé de 64,99 €. À l’occasion du Prime Day, ce prix chute de 38% et passe à seulement 39,99 € .

est normalement en vente au prix conseillé de 64,99 €. À l’occasion du Prime Day, ce prix chute de 38% et . La montre connectée Huawei Watch Fit 4 dans sa version Gris est un modèle plus complet qui était sorti au prix de 169,99 €. Sur Amazon, il s’affiche en vente flash à seulement 109,99 € . Et en plus, vous pouvez bénéficier d’un bon d’achat de 15 euros à partir de 60 euros d’achats sur Amazon.

est un modèle plus complet qui était sorti au prix de 169,99 €. Sur Amazon, il s’affiche en vente flash . Et en plus, vous pouvez bénéficier d’un bon d’achat de 15 euros à partir de 60 euros d’achats sur Amazon. Pour terminer, les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds SE 3 ont un prix officiel de 49.99 €. L’offre du Prime Day fait fondre leur prix à seulement 29,99 €.

Band 11 et Watch Fit 4 : des montres connectées performantes à prix mini

La montre connectée Huawei Band 11 est un modèle à la fois abordable et suffisamment complet pour les amateurs de sports qui souhaitent suivre leur activité jour après jour. En effet, vous avez à disposition plus de 100 modes d'entraînement, mais aussi un suivi de votre sommeil et même de votre état émotionnel.

Vous pouvez voir toutes les données sur son écran AMOLED 60 Hz de 1,62 pouce qui offre une luminosité maximale de 1500 nits. Il reste donc parfaitement visible et lisible, même en plein soleil. Cette montre embarque des capteurs de suivi de la fréquence cardiaque ainsi que du SpO2. Le capteur PPG est lui capable d’analyser votre santé cardiaque en temps réel. Enfin, la Band 11 offre jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Découvrir l'offre sur la Band 11

La Huawei Watch Fit 4 est une montre connectée plus complète que la Band 11 et elle présente de nombreux atouts ! Côté design, elle dispose d’un boîtier en aluminium résistant et très léger puisque la Watch Fit 4 ne pèse que 27g. Son bel écran AMOLED de 1,82 pouce profite d’une luminosité maximale de 2000 nits, ce qui vous assure une visibilité optimale à l’intérieur comme à l’extérieur.

Elle est très pratique pour les sportifs puisqu’elle offre une localisation précise grâce à sa technologie Huawei Sunflower. Elle est même capable de reconnaître automatiquement l’activité que vous pratiquez. Elle embarque de nombreux capteurs indispensables comme le capteur d’accéléromètre ou celui de fréquence cardiaque, entre autres. C’est également un modèle adapté aux activités aquatiques peu profondes. Enfin, la Huawei Watch Fit 4 profite d’une belle autonomie de 10 jours.

Découvrir l'offre sur la Watch Fit 4

FreeBuds SE 3 : 42 heures d’autonomie pour moins de 30 €

Si vous cherchez des écouteurs vraiment pas chers qui offrent tout de même un son de qualité, nous ne pouvons que trop vous conseiller les FreeBuds SE 3. Légers et compacts, ils adoptent un design réussi qui mélange un aspect cuir synthétique et métal.

L’autonomie est aussi un gros point fort de ce modèle à moins de 30 euros puisque vous avez 9 heures d’utilisation possibles en une seule charge et jusqu’à 42 heures avec le boîtier de recharge. Et si besoin, une charge de 10 minutes suffit pour récupérer 3 heures d’autonomie. L'appairage avec votre appareil se fait simplement et la reconnexion est automatique. Sur les tiges, vous avez des contrôles tactiles très pratiques pour contrôler votre musique. Enfin, ces écouteurs sont certifiés IP54. Ils sont donc résistants à la poussière, mais aussi aux éclaboussures d’eau.