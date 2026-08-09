Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra : Samsung prépare du très lourd, voici les premières infos

La prochaine tablette du fabricant sud-coréen se dévoile. Grâce à une nouvelle fuite, nous en savons davantage quant aux spécifications techniques ainsi qu’au look des futurs Samsung Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra.

Dans l’univers des tablettes tactiles, la concurrence est rude. En effet, de nombreux fabricants tentent de se tailler une part du gâteau, en proposant des modèles toujours plus innovants. On retrouve tout d’abord Apple, avec le récent iPad Air M4, moins cher et plus performant. On compte également le fabricant chinois Xiaomi, qui propose notamment le Redmi Pad 2 Pro, qui a récemment eu droit à une grosse réduction. Mais c’est sans compter sur Samsung, qui compte bien tirer son épingle du jeu.

En effet, voilà plusieurs années que le fabricant sud-coréen s’est lancé dans l’aventure, avec son Samsung Galaxy Tab. L’année dernière, nous testions par exemple la Galaxy Tab S10 FE+, une tablette qui veut offrir une expérience premium au meilleur prix. Samsung a rapidement enchaîné sur la Galaxy Tab S11+, qui s’est retrouvée à prix cassé chez E. Leclerc.

Et c’est donc cette fois au tour de la douzième génération des tablettes tactiles de Samsung, sobrement baptisée Galaxy Tab S12. Comme à son habitude, le fabricant sud-coréen devrait officiellement dévoiler l’appareil en septembre prochain. Mais, comme vous devez probablement vous en douter, les fuites s’accumulent.

Samsung Galaxy Tab S12 : de belles performances au menu

Tout d’abord, le leaker SammyGuru vient de partager les premiers rendus de la gamme Galaxy Tab S12 de Samsung. Côté esthétique, donc, les prochaines tablettes tactiles de l’entreprise semblent être sensiblement identiques à leurs prédécesseurs de la gamme Galaxy Tab S11.

En revanche, on remarque que la Galaxy Tab S12 Ultra dispose bel et bien d’une encoche destinée à accueillir la caméra frontale. Cette caractéristique va à l’encontre de certaines rumeurs, qui laissaient entendre que Samsung aurait décidé de passer à une caméra directement intégrée dans la dalle de la tablette.

Côté écran, justement, la Galaxy Tab S12+ embarquerait une dalle Dynamic AMOLED 2X affichant une taille de 12,4 pouces. Le tout bénéficierait d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La tablette Galaxy Tab S12 Ultra, de son côté, afficherait une généreuse dalle AMOLED de 14,6 pouces.

Concernant les performances, les Samsung Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra bénéficieraient du processeur Dimensity 9500 de MediaTek. Le tout serait alimenté par une batterie de 10 600 mAh pour la S12+, et de 11 600 mAh pour la S12 Ultra.