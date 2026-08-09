Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra : Samsung prépare du très lourd, voici les premières infos

La prochaine tablette du fabricant sud-coréen se dévoile. Grâce à une nouvelle fuite, nous en savons davantage quant aux spécifications techniques ainsi qu’au look des futurs Samsung Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S12
Crédits photo : SammyGuru

Dans l’univers des tablettes tactiles, la concurrence est rude. En effet, de nombreux fabricants tentent de se tailler une part du gâteau, en proposant des modèles toujours plus innovants. On retrouve tout d’abord Apple, avec le récent iPad Air M4, moins cher et plus performant. On compte également le fabricant chinois Xiaomi, qui propose notamment le Redmi Pad 2 Pro, qui a récemment eu droit à une grosse réduction. Mais c’est sans compter sur Samsung, qui compte bien tirer son épingle du jeu.

En effet, voilà plusieurs années que le fabricant sud-coréen s’est lancé dans l’aventure, avec son Samsung Galaxy Tab. L’année dernière, nous testions par exemple la Galaxy Tab S10 FE+, une tablette qui veut offrir une expérience premium au meilleur prix. Samsung a rapidement enchaîné sur la Galaxy Tab S11+, qui s’est retrouvée à prix cassé chez E. Leclerc.

Et c’est donc cette fois au tour de la douzième génération des tablettes tactiles de Samsung, sobrement baptisée Galaxy Tab S12. Comme à son habitude, le fabricant sud-coréen devrait officiellement dévoiler l’appareil en septembre prochain. Mais, comme vous devez probablement vous en douter, les fuites s’accumulent.

Samsung Galaxy Tab S12 : de belles performances au menu

Tout d’abord, le leaker SammyGuru vient de partager les premiers rendus de la gamme Galaxy Tab S12 de Samsung. Côté esthétique, donc, les prochaines tablettes tactiles de l’entreprise semblent être sensiblement identiques à leurs prédécesseurs de la gamme Galaxy Tab S11.

En revanche, on remarque que la Galaxy Tab S12 Ultra dispose bel et bien d’une encoche destinée à accueillir la caméra frontale. Cette caractéristique va à l’encontre de certaines rumeurs, qui laissaient entendre que Samsung aurait décidé de passer à une caméra directement intégrée dans la dalle de la tablette.

Côté écran, justement, la Galaxy Tab S12+ embarquerait une dalle Dynamic AMOLED 2X affichant une taille de 12,4 pouces. Le tout bénéficierait d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La tablette Galaxy Tab S12 Ultra, de son côté, afficherait une généreuse dalle AMOLED de 14,6 pouces.

Concernant les performances, les Samsung Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra bénéficieraient du processeur Dimensity 9500 de MediaTek. Le tout serait alimenté par une batterie de 10 600 mAh pour la S12+, et de 11 600 mAh pour la S12 Ultra.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce motif rend vos vêtements ou votre voiture indétectables par les caméras de surveillance IA

Un expert en cybersécurité est parvenu à créer des motifs capables d’empêcher la reconnaissance faciale ou la lecture d’une plaque d’immatriculation par les caméras de surveillance IA. Nous n’en sommes…

La prochaine Apple Watch pourrait complètement bouleverser les codes, la firme explore des idées farfelues

D’après le journaliste Mark Gurman, Apple cherche désormais à lancer une nouvelle gamme de montres connectées. Celle-ci serait complètement différente de ce qu’a l’habitude de proposer le constructeur. Peut-être un…

Microsoft fait le ménage dans les publicités de Windows 11, et ce n’est pas pour vous faire plaisir

Les publicités s’affichent un peu partout dans Windows 11, de la recherche aux widgets. Microsoft les retire une à une depuis le printemps. Un responsable de l’entreprise sort du silence…

Windows 11 : l’application Météo consomme 5 fois plus de RAM que sur macOS, un gouffre à performances

Si vous vous demandiez pourquoi votre PC se met soudainement à tousser lorsque vous ouvrez l’application Météo, ne cherchez pas plus loin : celle-ci consomme une quantité astronomique de RAM….

Après avoir envahi l’orbite basse, les satellites vont descendre encore plus bas grâce à ce moteur

Le nombre de satellites en orbite basse explose et les astronomes redoutent une saturation durable. Une entreprise espagnole veut donc s’installer bien plus bas au-dessus de nos têtes. Depuis quelques…

Microsoft force encore l’installation d’une application sur Windows 11, l’IA fait polémique

Sur Windows 11, Microsoft ne vous demande pas toujours votre avis. Ainsi, la firme de Redmond vient d’installer automatiquement un gestionnaire de photos boosté à l’IA, ce qui pose certains…

SpaceX vient de frapper la Lune : un étage de Falcon 9 s’écrase et creuse un énorme cratère

Notre satellite naturel vient d’être « visé » par un débris de 4 tonnes. Il s’agit d’un étage de fusée Falcon 9 de SpaceX, dont l’impact a été photographié par…

1,7 milliard de mots de passe sont disponibles sur le Dark Web, et vous êtes peut-être concerné

Vos identifiants et vos mots de passe sont peut-être discrètement stockés sur le Dark Web. C’est ce que révèle une enquête ZATAZ, qui affirme avoir décelé plus d’un milliard d’informations…

Proton VPN divise son prix par 3 : plus de 20 000 serveurs accessibles à prix cassé

Proton VPN fait chuter de 70 % le prix de sa formule Plus. La remise ne s’accompagne d’aucune restriction : vous conservez l’accès à plus de 20 000 serveurs répartis…

OnePlus quitte l’Europe et vous offre un beau cadeau, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

OnePlus s’apprête à déménager, délaissant ainsi l’Union européenne. Mais, avant de faire ses adieux définitifs, le fabricant chinois s’apprête à faire un beau cadeau à ses fans. Attention toutefois, les…