Huawei Watch FIT 5 Pro : trail, vélo, running… cette montre connectée veut tout faire en mieux

Trail, vélo, running… Huawei revoit sa copie avec la Watch FIT 5 Series et des modes sport bien plus étoffés qu'attendu. La version Pro veut convaincre les sportifs réguliers avec des arguments techniques solides. On fait le point sur cette nouvelle montre connectée HUAWEI.

huawei Fit 5 Pro

Huawei frappe fort avec sa nouvelle série Watch FIT 5. Deux modèles, un positionnement clair : des montres connectées conçues pour accompagner les sportifs dans leurs sorties, qu'il s'agisse d'un footing en ville, d'une sortie vélo ou d'un trail en montagne.

La FIT 5 Pro, à 239,99 € avec le code A60FIT5PA (au lieu de 299,99€), cherche à s'imposer comme la référence de la gamme, avec des fonctionnalités sport de haut niveau, des matériaux premium et une précision GPS optimisée. La FIT 5 standard, elle, mise sur un format plus léger et coloré à 139,99 € avec le code A60FIT5PA (au lieu de 199,99€), pour ceux qui veulent l'essentiel sans compromis sur le design. Tour d'horizon de ce que la série propose.

Attention, le code A60FIT5PA pour 60€ de remise est valable jusqu’au 22 juin prochain (inclus).

Trail, vélo, running : des modes sport pensés pour aller plus loin

La FIT 5 Pro ne se contente pas de comptabiliser vos pas. Elle embarque des modes sport avancés qui répondent aux besoins concrets des sportifs réguliers.

En trail, elle s'appuie sur le système de positionnement HUAWEI Sunflower, présenté comme optimisé pour une précision accrue en terrain varié. La montre affiche un graphique d'altitude, propose une navigation par étapes et génère un rapport de course complet à l'issue de la sortie. L'autonomie annoncée en mode trail atteint 25 heures, vous pouvez donc partir serein même sur les longues distances.

Pour le cyclisme, Huawei intègre puissance et cadence virtuelles, suivi de la pente et détection de chute, des métriques jusqu'ici réservées aux capteurs dédiés, désormais disponibles directement à votre poignet.

En running, la FIT 5 Pro suit votre fréquence cardiaque en temps réel, calcule votre allure et les calories brûlées, et propose le RAI, un indice de capacité de course pour mesurer vos progrès dans le temps.

Toutes ces informations s’affichent sur un écran LTPO de 1,92 pouce avec un ratio corps/écran de 83 % et une luminosité de pointe à 3 000 nits, vous n'avez donc aucun mal à lire vos données en plein soleil. Le boîtier en aluminium aéronautique, la lunette en alliage de titane et le verre saphir 2,5D visent une robustesse adaptée aux conditions extérieures, sans alourdir l'ensemble.

huawei watch fIT 5 pro

Une montre qui tient la distance, techniquement et physiquement

Autre avantage de taille de cette montre : son autonomie. En usage normal, la FIT 5 Pro devrait tenir jusqu'à 10 jours sans recharge. En mode trail, elle annonce 25 heures de suivi continu. La batterie haute densité à empilement silicium, une première dans la gamme FIT, affiche une densité améliorée de 14 % et une capacité en hausse de 18 % par rapport à la génération précédente. Et si vous êtes pressé, la charge rapide sans fil vous remet à 100 % en 60 minutes.

La FIT 5 standard partage également cette autonomie de 10 jours en usage normal, avec des modes sport complets pour le running et le cyclisme. Un bon point d'entrée dans la gamme, sans les capteurs avancés de la Pro.

Les FIT 5 et FIT 5 Pro intègrent toutes deux les mini-entraînements : 30 mouvements guidés, répartis sur dix parties du corps, accessibles directement depuis le cadran. Idéal quand vous n'avez pas le temps pour une séance complète. Pratique pour s'étirer ou s'échauffer sans sortir le téléphone.

Côté santé, le système TruSense couvre l'ECG, l'analyse de la rigidité artérielle, le SpO2, le suivi du sommeil et la détection de la fibrillation auriculaire, des données qui peuvent vous aider à mieux gérer votre récupération entre les efforts. La montre intègre également le paiement sans contact via Curve Pay : plus besoin d'emporter votre portefeuille ou votre téléphone pendant vos sorties, vous payez directement depuis votre poignet, que ce soit pour acheter une boisson après votre run ou régler un achat en boutique. Elle fonctionne sous HarmonyOS, iOS et Android.

Finalement, avec cette série FIT 5, Huawei vise clairement un cran au-dessus de ses précédentes générations. A 299,99 €, la FIT 5 Pro embarque des fonctionnalités sport qui dépassent ce qu'on attend habituellement d'une montre à ce prix, et l'autonomie annoncée en mode trail reste un argument difficile à ignorer. La FIT 5 standard, à 199,99 €, s'adresse à ceux qui cherchent une montre sport polyvalente et accessible, au design plus compact et sans certaines fonctionnalités poussées de la Pro. Et avec le code A60FIT5PA, les deux modèles profitent d’une remise de 60 euros et sont donc disponibles respectivement pour 239,99€ et 139,99€ jusqu’au 22 juin prochain. Profitez vite de cette offre de lancement !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


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