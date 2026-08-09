La crise de la RAM empire chez Samsung, un nouveau bouton pour Google Messages, c’est le récap’ de la semaine

La pénurie de mémoire s’aggrave, Google Messages se simplifie, l’iPhone 18 se précise déjà, c’est le récap’ de la semaine.



Cette semaine, alors que la pénurie de RAM menace de s’aggraver d’après Samsung, Google repense l’ergonomie de son application Messages pour vous faire gagner du temps. De son côté, Apple laisse fuiter une période clé pour la présentation de l’iPhone 18, et un site web permet de rejouer aux titres Game Boy directement dans votre navigateur. Enfin, une mise à jour importante des services Google Play débarque sur les téléphones Samsung.

Jouer à la Game Boy directement dans votre navigateur web sans rien installer

Lancer un jeu rétro demande souvent de télécharger un émulateur et d’enchaîner des réglages pénibles. Un développeur vient de simplifier la démarche en créant Brick Boy, un site web capable de faire tourner les titres Game Boy et Game Boy Color sans le moindre programme à installer. Il suffit de se rendre sur la page, de charger son fichier de jeu et de jouer immédiatement avec un clavier ou une manette. L’outil intègre même quelques options d’affichage et la possibilité d’accélérer la vitesse de jeu.

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Pénurie de RAM : Samsung s’attend à une dégradation de la situation jusqu’en 2027

Dans son dernier bilan financier, Samsung annonce que les tensions sur le marché de la mémoire vive vont encore s’intensifier d’ici l’année prochaine. Le géant coréen explique concentrer ses capacités de production sur les géants de l’intelligence artificielle, très gourmands en composants et acheteurs de gros volumes. Cette stratégie laisse de côté le grand public ainsi que les fabricants de consoles et de smartphones. Avec une demande professionnelle qui ne faiblit pas, les prix devraient rester très élevés et la crise devrait se prolonger au moins jusqu’en 2028.

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iPhone 18 : une fuite interne suggère une présentation début septembre

Apple a transmis son mémo d’été annuel aux employés de ses boutiques américaines pour organiser la logistique de sa future conférence. Le document évoque un événement prévu dans la première quinzaine de septembre. En tenant compte du calendrier et du jour férié aux États-Unis le 7 septembre, la présentation des futurs smartphones pourrait fixer son rendez-vous le mercredi 9 septembre. Si la date exacte doit encore être officialisée, les rumeurs ont déjà révélé une bonne partie du contenu de la conférence.

Google Messages simplifie la gestion de ses raccourcis d’envoi

Partager un fichier, une photo ou sa position géographique dans Google Messages va devenir plus pratique. La firme teste actuellement dans sa version bêta la possibilité de réorganiser le menu des pièces jointes. Un simple appui long sur une icône permet de la déplacer pour mettre en avant les outils les plus utilisés.Le volet s’enrichit aussi d’un bouton pour passer en plein écran, offrant une meilleure visibilité sur toutes les options d’envoi.

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Les smartphones Samsung reçoivent une importante mise à jour des services Google Play

Google déploie une nouvelle version des services Google Play sur les téléphones du constructeur coréen. Indispensables pour assurer la maintenance, la stabilité du système et la sécurité des applications sur Android, ces mises à jour s’avèrent indispensables. Le fichier proposé varie selon les modèles, pesant de quelques dizaines de kilo-octets à plus de 18 Mo pour certains appareils. Le détail des modifications n’est pas précisé mais cette taille importante laisse penser qu’elle intègre de nombreux correctifs de sécurité critiques à installer au plus vite.

Lire : Samsung Galaxy : la dernière mise à jour des services Google Play est disponible et semble très importante pour certains modèles

Notre test de la semaine

Samsung Galaxy A27 5G : des régressions difficiles à avaler avec un prix en hausse

Le Samsung Galaxy A27 5G conserve quelques atouts, comme sa prise en main agréable, des performances suffisantes avec une bonne gestion de la chauffe, sans oublier un suivi logiciel assuré pendant 6 ans. Malheureusement, son prix en hausse est difficile à justifier. Le smartphone accumule les ralentissements et accuse de vraies régressions du côté de la photo, de la connectivité et de l’étanchéité, tout en conservant un capteur macro bien superflu. Un bilan décevant qui le rend difficile à conseiller face aux alternatives du marché.

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