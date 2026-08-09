iPhone 17 : profitez-en vite, son prix pourrait exploser dès demain

Avant même la sortie de l’iPhone 18, son prédécesseur pourrait voir son prix augmenter considérablement. Ainsi, l’iPhone 17 pourrait coûter encore plus cher à partir de la semaine prochaine.

apple iphone 17e test

En 2026, les augmentations de prix se suivent et se ressemblent. En cause : la tristement célèbre crise de la RAM, provoquée par l’émergence de l’intelligence artificielle. Le nombre de centres d’entraînement d’IA étant en constante augmentation, une pénurie de composants se profile. Et, la demande dépassant l’offre, les prix de nombreux composants, et surtout de la RAM, augmentent. Par conséquent, nombreux sont les fabricants à répercuter ces augmentations sur les consommateurs.

Et Apple n’est pas épargné par ces augmentations. Loin de là. La marque à la pomme a d’ailleurs récemment procédé à une augmentation massive de ses tarifs, notamment en ce qui concerne les MacBook. Dans certains cas, il faut payer pas moins de 700 euros de plus pour un même appareil.

Et ce sera bientôt au tour du smartphone phare de la marque, l’iPhone. Le futur iPhone 18 Pro, par exemple, devrait voir son prix augmenter considérablement. Il faudra également payer plus cher pour la version haut de gamme, l’iPhone 18 Pro Max, selon certaines estimations.

iPhone 17 : quand aura lieu l’augmentation de prix ?

Face à ce constat, la clientèle d’Apple a tendance à se tourner vers le modèle « précédent », à savoir l’iPhone 17, qui affiche déjà d’excellentes performances. Et pourtant, celui-ci pourrait également faire l’objet d’une augmentation de prix. Eh oui.

Et pourtant, l’iPhone 17 a récemment fait l’objet de plusieurs baisses de prix. La version 256 Go de l’iPhone 17 Pro Max est ainsi devenue plus accessible grâce à une offre Amazon. Par ailleurs, la version de base du smartphone d’Apple a eu droit à une réduction de 140 €.

Mais les choses pourraient rapidement évoluer, et dans le mauvais sens. En effet, selon le leaker spécialisé Fixed Focus Digital, Apple s’apprêterait à augmenter le prix de l’iPhone 17. Selon lui, cette augmentation interviendrait dès demain, lundi 10 août 2026.

Toutefois, celui-ci ne précise pas si les trois modèles de la gamme, à savoir l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro ainsi que l’iPhone 17 Pro Max, seront concernés par ces augmentations. Nous devrions avoir la réponse dès demain. Affaire à suivre, donc…


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