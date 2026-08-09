SpaceX vient de frapper la Lune : un étage de Falcon 9 s’écrase et creuse un énorme cratère

Notre satellite naturel vient d’être « visé » par un débris de 4 tonnes. Il s’agit d’un étage de fusée Falcon 9 de SpaceX, dont l’impact a été photographié par une sonde sud-coréenne.

Au premier abord, la Lune est l’un des endroits les plus calmes que nous connaissons. Dépourvu d’atmosphère épaisse et donc de tempêtes, notre satellite naturel semble calme, très calme. Et pourtant, celui-ci est régulièrement bombardé par des bolides spatiaux de toutes sortes. Il y a 4 milliards d’années, un astéroïde hors norme aurait par exemple creusé le plus grand cratère lunaire. Mais il n’est parfois pas nécessaire de remonter si loin.

En effet, il arrive parfois que des objets fabriqués par l’homme viennent déranger la monotone tranquillité de l’astre. En 2025, par exemple, le module japonais Resilience s’est écrasé sur notre satellite naturel, la NASA ayant ensuite eu l’occasion de photographier le lieu du crash. Mais c’est cette fois au tour de SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, qui veut coloniser Mars à tout prix.

En effet, en janvier 2025, SpaceX lançait l’une de ses fusées Falcon 9 vers la Lune. Celle-ci transportait deux engins, à savoir l’atterrisseur Blue Ghost de Firefly Aerospace, ainsi que le module Resilience. Comme nous le précisions en début d’article, celui-ci a raté son alunissage et s’est écrasé sur l’astre. Et, ironiquement, l’un des étages de la fusée Falcon 9 le transportant s’est lui aussi crashé sur la Lune.

SpaceX : un cratère géant créé par un objet de plusieurs tonnes

Toutefois, il ne s’agit pas ici d’un accident. En effet, si la fusée Falcon 9 est célèbre pour son premier étage réutilisable, ce n’est pas le cas du second. Ainsi, l’entreprise d’Elon Musk a choisi de laisser ce dernier retomber sur la Lune. L’impact a eu lieu le mercredi 5 août 2026.

Et, bonne nouvelle, la sonde Korea Pathfinder Lunar Orbiter du Korea Aerospace Research Institute (KARI) a pu observer le cratère géant provoqué par le débris. Affichant pas moins de 4 tonnes sur la balance, l’étage de fusée Falcon 9 a creusé un cratère de près de 27 mètres de diamètre et de plusieurs mètres de profondeur.

Mais il ne s’agit pas ici d’une simple observation à des fins de divertissement. En effet, les données récoltées seraient d’une grande importance pour la recherche. C’est en substance ce que laissent entendre les responsables du Korea Aerospace Research Institute, qui déclarent :

« Danuri a obtenu des images avant la collision ainsi que des images immédiatement après l’impact, permettant d’analyser les changements causés uniquement par la collision et fournissant d’importantes données de recherche. »