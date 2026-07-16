Jeu-concours Fiido : tentez de remporter un vélo électrique dernier cri !
Vous rêvez de passer à l’électrique pour vos trajets quotidiens ou vos escapades du week-end ? Ou vous possédez déjà un vélo électrique, mais vous souhaitez passer sur un modèle plus puissant, plus récent ou mieux adapté à vos usages ? C’est le moment ou jamais.
Après avoir testé trois vélos électriques de la marque Fiido, la rédaction a décidé de vous gâter en vous offrant la possibilité de repartir avec l’un d’eux !
Nous mettons en jeu les trois modèles présentés dans notre dernière vidéo. Pour tenter votre chance, le rendez-vous se passe directement sur notre page Facebook. Le principe est simple, rapide, et ouvert à tous.
Comment participer au tirage au sort ?
- Likez la publication du concours sur notre page Facebook.
- Abonnez-vous au compte Facebook de Phonandroid, ainsi qu'à celui de Fiido France.
- Découvrez les modèles en vidéo sur notre chaîne YouTube.
- Laissez un commentaire sous la publication Facebook pour nous dire quel modèle vous a tapé dans l’œil et l’usage que vous comptez en faire.
Vous avez jusqu'au 27 juillet 2026 à 18h30 pour valider votre participation. Trois gagnants seront tirés au sort (un par modèle de vélo) et contactés directement par message privé.
Note importante : les vélos seront remis entièrement assemblés. Les heureux gagnants devront venir les récupérer sur rendez-vous dans les locaux de CCM Benchmark à Paris.
Vous pouvez également nos 3 tests des vélos électriques Fiido ici :
Pour consulter tous les détails et les conditions de participation, n'hésitez pas à jeter un œil au règlement complet du jeu-concours. Bonne chance à tous !