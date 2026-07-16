Jeu-concours Fiido : tentez de remporter un vélo électrique dernier cri !

Vous rêvez de passer à l’électrique pour vos trajets quotidiens ou vos escapades du week-end ? Ou vous possédez déjà un vélo électrique, mais vous souhaitez passer sur un modèle plus puissant, plus récent ou mieux adapté à vos usages ? C’est le moment ou jamais.

Après avoir testé trois vélos électriques de la marque Fiido, la rédaction a décidé de vous gâter en vous offrant la possibilité de repartir avec l’un d’eux !

Nous mettons en jeu les trois modèles présentés dans notre dernière vidéo. Pour tenter votre chance, le rendez-vous se passe directement sur notre page Facebook. Le principe est simple, rapide, et ouvert à tous.

Comment participer au tirage au sort ?

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Découvrez les modèles en vidéo sur notre chaîne YouTube.

Laissez un commentaire sous la publication Facebook pour nous dire quel modèle vous a tapé dans l’œil et l’usage que vous comptez en faire.

Vous avez jusqu'au 27 juillet 2026 à 18h30 pour valider votre participation. Trois gagnants seront tirés au sort (un par modèle de vélo) et contactés directement par message privé.

Note importante : les vélos seront remis entièrement assemblés. Les heureux gagnants devront venir les récupérer sur rendez-vous dans les locaux de CCM Benchmark à Paris.

Vous pouvez également nos 3 tests des vélos électriques Fiido ici :

Pour consulter tous les détails et les conditions de participation, n'hésitez pas à jeter un œil au règlement complet du jeu-concours. Bonne chance à tous !