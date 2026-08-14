Cette nouveauté de Microsoft Word va tout changer pour les longs documents

Microsoft annonce une nouvelle fonctionnalité pour Word : Lien vers un emplacement. Celle-ci permet de pointer vers des emplacements spécifiques au sein d’un document.

Microsoft Word
Crédits : 123RF

Travailler en collaboration sur des documents longs et complexes n’est pas une sinécure. Malgré le système de commentaires de Microsoft Word, on peut facilement se perdre entre les pages, confondre les informations, et avoir du mal à comprendre de quoi parle un collaborateur. L’éditeur apporte une nouveauté bienvenue à son logiciel : Lien vers un emplacement. L’utilisateur peut désormais créer un lien direct pointant vers des emplacements spécifiques au sein d’un document.

“Grâce à la possibilité de créer un lien vers un emplacement précis, vous pouvez guider vos collaborateurs exactement là où ils doivent aller. Il vous suffit de créer un lien partageable vers une partie spécifique du document ; lorsqu’une personne cliquera sur ce lien, elle arrivera directement à l’endroit souhaité”, explique Microsoft.

Microsoft Word facilite la navigation et la collaboration dans les longs documents

Lien vers un emplacement permet d’aider les équipes à éditer et à discuter du contenu plus efficacement, d’accélérer le processus d’examen et de résolution des commentaires, de faciliter la navigation vers un contenu spécifique, de communiquer clairement aux collaborateurs les points qui nécessitent un retour d’information et d’assurer la cohésion des équipes sans allers-retours constants.

La manipulation pour créer ce type de lien est très simple, il suffit de suivre cette procédure :

  • Ouvrez un document Word sur votre appareil. 
  • Sélectionnez le contenu dans lequel vous souhaitez créer un lien. 
  • Cliquez avec le bouton droit sur la sélection pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez Copier le lien vers l’emplacement. 
  • Word génère un lien qu’il vous suffit de copier pour être partagé à d’autres utilisateurs.
  • Les collaborateurs peuvent ouvrir le lien aussi bien sur la version web que sur l’application de bureau Word.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible autant sur Windows (version 2605, Build 20011.20000 ou ultérieure) que sur Mac (version 16.109, Build 26051019) ou ultérieure. Vous pouvez avoir un aperçu du fonctionnement de Lien vers un emplacement en visionnant les vidéos ci-dessous. La première montre comment créer et partager un lien, la seconde comment l’ouvrir.


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