On peut enfin désinstaller cette application agaçante sur les smartphones Samsung

Grâce à la mise à jour One UI 9.0, les utilisateurs peuvent enfin supprimer une application préinstallée de leur smartphone Samsung : le clavier Microsoft SwiftKey.

Test Samsung Galaxy A27 interface
Crédits : Phonandroid

Les smartphones Samsung viennent avec de nombreuses applications préinstallées. Nous avons bien sûr les services Google, qui sont obligatoires à intégrer pour bénéficier d’une licence Android et pour avoir l’autorisation de proposer le Play Store. Il y a ensuite les applications Samsung, qui font souvent doublon avec celles de Google. L’utilisateur a le choix, mais il peut être frustrant de se retrouver avec bon nombre d’apps inutiles sur son mobile. Et enfin, il peut aussi y avoir des applications présentes par défaut suite à un accord commercial passé avec un éditeur tiers. C’est par exemple le cas de Netflix. Mais aussi de Microsoft Swiftkey, l’app de clavier.

Microsoft SwiftKey a été un service très populaire à une époque, mais a perdu de son aura depuis quelques années. Sur Android en général, Gboard s’est progressivement imposé comme la solution la plus logique. À la traîne en termes de fonctions ou d’ergonomie fut un temps, Gboard a rattrapé son retard et ne souffre plus la comparaison avec Swiftkey. Sur les mobiles Samsung en particulier, Swiftkey doit aussi faire face à la concurrence du clavier proposé par défaut par le constructeur.

Samsung débarasse Microsoft Swiftkey de ses smartphones

Autant dire qu’avoir Microsoft Swiftkey préinstallé sur son smartphone Samsung ne sert à la majorité des utilisateurs, qui vont généralement préférer le clavier Samsung ou Gboard. Jusqu’ici, il n’était pourtant pas possible de le désinstaller. Un manque agaçant, alors que Swiftkey occupe de l’espace de stockage et reste proposé dans les paramètres de saisie des appareils, encombrant l’interface. Mais la situation est en train d’évoluer. Comme le souligne SamMobile, la mise à jour vers One UI 9.0 autorise les utilisateurs à supprimer l’application. Sur un Galaxy S26 Ultra sous One UI 9.0 Beta 5, ce sont environ 55 Mo d’espace de stockage qui ont ainsi été libérés.

Et si vous comptez acheter un modèle récent de smartphone Samsung, vous n’aurez même pas besoin de désinstaller manuellement Swiftkey, qui n’est plus préinstallé. Les Galaxy Z Fold 8 en sont débarassés, tout comme le Galaxy A57 sorti au printemps. Ce sera probablement aussi le cas pour tous les nouveaux appareils.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Sony WH-1000XM6 : 41% de réduction sur le meilleur casque à réduction de bruit active du marché, c’est incroyable !

Sur le marché des casques sans fil modernes, Sony fait figure de premier de la classe. Le Sony WH-1000XM6 est la dernière génération de casque à réduction de bruit active…

NordVPN, Proton VPN… Méfiez-vous de ces fausses extensions qui circulent sur Chrome

Votre VPN est peut-être un faux. Une entreprise de cybersécurité pointe en effet du doigt plusieurs centaines d’extensions de ce type, qui imitent des géants tels que NordVPN ou encore…

Marre de recharger votre smartphone ? Honor prépare une batterie absolument monstrueuse

Marre de recharger votre smartphone plusieurs fois par jour ? Un célèbre fabricant serait en train de développer un appareil disposant d’une énorme batterie, avec une autonomie hors du commun……

Pixel 11 : Google veut en finir avec les photos trop artificielles grâce à cette nouveauté

Avec son prochain Pixel 11, Google joue une nouvelle carte qui pourrait sensiblement améliorer la qualité de ses photos. Cette nouvelle fonctionnalité accompagnera la sortie du prochain smartphone de la…

Moins de 5 euros pour 30 minutes de vol : le plus gros avion électrique au monde prend son envol

Le plus gros avion électrique au monde vient d’effectuer son tout premier vol. L’appareil a pu voler pendant une trentaine de minutes, pour un coût en électricité estimé à seulement…

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro écrase la concurrence avec un score complètement fou

La prochaine puce phare de Qualcomm se dévoile, et les premiers résultats sont impressionnants. En effet, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro afficherait des performances largement supérieures à celles…

Votre VPN plombe-t-il vraiment l’autonomie de votre smartphone ? Ce que montrent les mesures réelles

Vous trouvez que votre smartphone tient moins longtemps qu’il ne devrait ? Le premier réflexe pourrait vous conduire à vérifier le menu Batterie pour identifier les applications les plus énergivores….

IA : moins d’un jeune sur dix croit encore aux bienfaits de cette technologie

L’intelligence artificielle pourrait bien être en train de perdre la confiance de la jeune génération. C’est en tout cas ce que révèle une étude, qui montre que ces derniers croient…

Moins de 125 € pour les Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs haut de gamme de Samsung passent à moitié prix

Alors que Samsung réclamait 249 € pour les Galaxy Buds 3 Pro à leur sortie, les écouteurs haut de gamme coûte moins de la moitié de ce prix, grâce à…

Grâce à One UI 9.5, votre smartphone Samsung va pouvoir verrouiller des applications

Le verrouillage d’applications arrive sur les smartphones Samsung via la mise à jour One UI 9.5. Cette fonction permet de bloquer l’accès aux apps de son choix par code PIN,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.