On peut enfin désinstaller cette application agaçante sur les smartphones Samsung

Grâce à la mise à jour One UI 9.0, les utilisateurs peuvent enfin supprimer une application préinstallée de leur smartphone Samsung : le clavier Microsoft SwiftKey.

Les smartphones Samsung viennent avec de nombreuses applications préinstallées. Nous avons bien sûr les services Google, qui sont obligatoires à intégrer pour bénéficier d’une licence Android et pour avoir l’autorisation de proposer le Play Store. Il y a ensuite les applications Samsung, qui font souvent doublon avec celles de Google. L’utilisateur a le choix, mais il peut être frustrant de se retrouver avec bon nombre d’apps inutiles sur son mobile. Et enfin, il peut aussi y avoir des applications présentes par défaut suite à un accord commercial passé avec un éditeur tiers. C’est par exemple le cas de Netflix. Mais aussi de Microsoft Swiftkey, l’app de clavier.

Microsoft SwiftKey a été un service très populaire à une époque, mais a perdu de son aura depuis quelques années. Sur Android en général, Gboard s’est progressivement imposé comme la solution la plus logique. À la traîne en termes de fonctions ou d’ergonomie fut un temps, Gboard a rattrapé son retard et ne souffre plus la comparaison avec Swiftkey. Sur les mobiles Samsung en particulier, Swiftkey doit aussi faire face à la concurrence du clavier proposé par défaut par le constructeur.

Samsung débarasse Microsoft Swiftkey de ses smartphones

Autant dire qu’avoir Microsoft Swiftkey préinstallé sur son smartphone Samsung ne sert à la majorité des utilisateurs, qui vont généralement préférer le clavier Samsung ou Gboard. Jusqu’ici, il n’était pourtant pas possible de le désinstaller. Un manque agaçant, alors que Swiftkey occupe de l’espace de stockage et reste proposé dans les paramètres de saisie des appareils, encombrant l’interface. Mais la situation est en train d’évoluer. Comme le souligne SamMobile, la mise à jour vers One UI 9.0 autorise les utilisateurs à supprimer l’application. Sur un Galaxy S26 Ultra sous One UI 9.0 Beta 5, ce sont environ 55 Mo d’espace de stockage qui ont ainsi été libérés.

Et si vous comptez acheter un modèle récent de smartphone Samsung, vous n’aurez même pas besoin de désinstaller manuellement Swiftkey, qui n’est plus préinstallé. Les Galaxy Z Fold 8 en sont débarassés, tout comme le Galaxy A57 sorti au printemps. Ce sera probablement aussi le cas pour tous les nouveaux appareils.