Rouler avec une voiture électrique peut vous coûter plus cher qu’avec une thermique

Le prix du kilowatt a fortement augmenté ses derniers mois, quel que soit le fournisseur d’énergie. Et selon les modèles de véhicule, la facture devient très salée. Plus salée même qu’avec une voiture essence alors que les carburants n’ont jamais été aussi onéreux. Explications.

Jusqu’à présent, l’un des points forts de la voiture électrique face à la voiture essence est le coût à l’usage. Oui, la voiture coûte plus cher à l’achat. Oui, il y a des contraintes d’autonomie, de temps de recharge et de planification des trajets. Mais l’investissement peut être rapidement rentabilisé. D’abord parce que l’entretien d’un véhicule électrique est réduit à son strict minimum. Ensuite parce que l’essence n’a jamais été aussi onéreuse.

Mais c’est sans compter le prix de l’électricité qui augmente. Nous avons relayé dans nos colonnes les fortes hausses tarifaires qui ont eu lieu chez Tesla. 0,40 euro par kilowatt chez ce dernier, si vous êtes propriétaire d’une voiture de la marque et les titulaires d’un abonnement payant pour les autres. 0,57 euro le kilowatt par défaut. C'est légèrement plus cher chez Fastned. Et encore au-dessus chez Ionity qui facture la charge en fonction du temps pendant lequel la voiture est restée branchée sur la borne et non à la quantité d’énergie qu’elle a reçue. Selon les modèles, recharger chez Ionity peut même être plus cher que de faire le plein d'essence.

Rouler à l'électrique peut coûter plus cher que de rouler à l'essence

Rouler à l’électrique devient donc de moins en moins rentable. Le site Automobile-Propre affirme même que les kilomètres parcourus avec une électrique reviennent même plus chers, malgré la forte hausse du prix de l’essence à la pompe : 1,58 euro le litre de SP98. En s’appuyant sur les chiffres de l’ADEM, un trajet de 100 kilomètres coûte au conducteur d’une voiture thermique 12,24 euros. En comparaison, une voiture électrique, qui consomme 20 kWh pour parcourir 100 kilomètres coûtera 13 euros à son propriétaire en énergie.

C’est un calcul certainement grossier. Il s’appuie sur une moyenne du prix du kilowatt pratiqué dans les réseaux présents en France. Et la consommation au 100 kilomètres est jugée comme très optimiste selon les modèles. Donc, potentiellement, le coût d’un trajet est encore avantageux pour certaines voitures électriques. Mais pour d’autres, ce n’est déjà plus le cas. Il y a cependant un bémol en faveur de l'électrique : cette démonstration n’est valable que si vous ne rechargez votre voiture qu’en borne. La recharge à domicile, en heure creuse, reste extrêmement avantageuse (à défaut d’être rapide). Ouf.