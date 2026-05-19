Windows 11 : vous n’arrivez pas à installer la dernière mise à jour ? Ce n’est pas vous, c’est Microsoft

Microsoft vient de confirmer qu'un bug empêche la mise à jour vers la dernière version de Windows 11. Certains utilisateurs sont même privés de correctifs de sécurité depuis plusieurs mois. Pour une fois, le souci ne vient pas de l'OS lui-même, mais des systèmes au sein même de Microsoft.

Les mises à jour de Windows ont toujours été une source de problème. Bien trop souvent, celles-ci amènent de nouveaux bugs sur le système, alors même qu'elles sont censées en régler. La gravité de ces bugs varie, mais il peut arriver qu'ils bloquent complètement l'accès à l'utilisateur. Mais encore faut-il pouvoir installer lesdites mises à jour. Or, depuis quelque temps, bon nombre d'utilisateurs en sont justement privés.

Depuis plusieurs semaines, ils sont en effet nombreux à se saisir des forums d'entraide pour tenter de faire remonter le problème à Microsoft. Les premiers signalements remontent déjà à mars, lorsque plusieurs d'entre eux ont déclaré ne pas pouvoir installer le patch KB50794373. Depuis, ceux-ci ont donc raté plusieurs correctifs de sécurité, notamment KB5086672 et KB5091157, ainsi que les Patch Tuesday du mois d'avril et de mai. À la place, ils sont accueillis par le code d'erreur 0x80010002.

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Microsoft confirme un problème de son côté qui empêche de mettre à jour Windows 11

Il aura donc fallu attendre cette semaine pour que la firme de Redmond prenne enfin la parole. Sur le portail réservé aux administrateurs, celle-ci déclare que “les appareils concernés pourraient être en mesure de télécharger la mise à jour de sécurité mensuelle de février pour Windows, mais ne plus pouvoir ensuite utiliser les paramètres de Windows Update pour télécharger les mises à jour Windows publiées en mars, avril ou au cours des mois suivants.”

La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pour le moment rien à faire pour résoudre le problème. En effet, celui-ci “résulte de modifications récentes apportées aux exigences en matière de délai d'expiration lors du lancement des opérations de téléchargement.” Traduction : le souci ne vient pas de Windows 11, mais d'un nouveau système récemment mis en place par Microsoft. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que l'origine du bug a été retrouvée, celui-ci ne devrait pas tarder à être patché.