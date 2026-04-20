Windows 11 : la dernière mise à jour enferme les PC dans une boucle de redémarrages

Nouveau Patch Tuesday, nouveau bug critique pour certains utilisateurs de Windows 11. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés face à un PC redémarrant en boucle, sans pouvoir l'arrêter.

Mettre à jour son PC sous Windows 11, ça se fait en quelques clics et un redémarrage. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Plein de choses, et c'est bien là le problème. Si la grande majorité des utilisateurs n'ont pas à se plaindre des Patch Tuesday, les correctifs mensuels déployés sur les PC Windows, il y a en aura toujours pour qui l'opération tournera au cauchemar. Des bugs plus ou moins graves surviennent, comme par exemple l'impossibilité de connecter son ordinateur à Ethernet.

En ce qui concerne le Patch Tuesday d'avril 2026, numéroté KB5083769, c'est bien plus handicapant. Un internaute détaille ce qui est arrivé à son PC HP après l'installation. Lors du redémarrage obligatoire, l'écran s'est mis à afficher “une étrange mosaïque de pixels“, suivie d'un écran bleu indiquant que Windows devait être réparé. Une option permet de le faire et la personne clique dessus. C'est là que la boucle de redémarrages se déclenche.

Le Patch Tuesday d'avril 2026 fait sévèrement buguer les PC Windows 11

Chaque fois, le message disant que Windows tente de se réparer s'affiche. Au bout d'un moment, il n'y a plus que des écrans pixelisés. En commentaire du sujet posté sur les forums de Microsoft, quelqu'un répond qu'il vit une situation identique sur son PC de bureau Dell. Il ne précise pas sa configuration, aussi on ne peut pas, à ce stade, trouver un point commun qui expliquerait le phénomène. Si tant est qu'il faille le chercher de ce côté là.

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Un autre raconte que lui et 3 autres personnes de son entreprise font également face à ces redémarrages sans fin. En revanche, cet internaute est parvenu à désinstaller la dernière “mise à jour de qualité” affiché sur son PC, qui a retrouvé un fonctionnement normal. En attendant un correctif officiel, une réponse de Microsoft, générée par IA, indique les manipulations à tenter pour essayer de s'en sortir.