Windows 11 reçoit une mise à jour urgente pour corriger ces deux bugs majeurs introduits par le Patch Tuesday

mises à jour mensuelles corrigent des bugs et des failles de sécurité parfois critiques. Mais il n’est pas rare qu’elles s’accompagnent de nouveaux problèmes… Le Patch Tuesday de janvier 2026 n’y a pas échappé. Pour y remédier, Microsoft vient de publier des mises à jour d’urgence.

La série noire des bugs introduits par des mises à jour Windows se poursuit pour Microsoft, et elle continue de ternir sa réputation. Tous les mois, la firme de Redmond déploie son Patch Tuesday : il est vivement recommandé d’installer ces mises à jour dès qu’elles sont disponibles étant donné qu’elles contiennent des correctifs de bugs et de vulnérabilités parfois critiques.

Le premier Patch Tuesday de l’année 2026 vient d’être lancé, et il est de ceux qu’il convient de télécharger urgemment puisqu’il corrige justement une faille de sécurité critique activement exploitée. Toutefois, cette mise à jour a introduit deux bugs majeurs, que Microsoft n’avait pas détectés lors de phases de test – et ce n’est pas la première fois. L’entreprise vient donc de publier des mises à jour d’urgence « hors bande » pour les corriger.

Windows 11 reçoit des mises à jour d’urgence hors bande pour corriger deux bugs majeurs

Gestionnaire des tâches qui fait n’importe quoi, clavier et souris USB inutilisables dans le mode de récupération, Explorateur de fichiers « éblouissant » en mode sombre… Le Patch Tuesday de janvier 2026 ajoute deux nouveaux bugs à cette liste des problèmes introduits par des mises à jour Windows.

Le premier empêche les utilisateurs d’éteindre ou de mettre leur PC en veille prolongée. Il concerne uniquement les machines disposant d’un « lancement sécurisé » et sous Windows 11 23H2. Le second rend impossible la connexion d’un appareil via le Bureau à distance et affecte plusieurs plateformes, comme Windows 11 25H2, Windows 10 version 22H2 ESU et Windows Server 2025.

Il s’agit de deux bugs assez sérieux. En témoigne la publication en urgence de deux mises à jour hors bande, référencées sous : KB5077744 et KB5077797. Elles sont en cours de déploiement et disponibles via Windows Update (dans les Paramètres), selon nos confrères de Windows Central. Après les avoir installées, vous devriez pouvoir éteindre ou mettre en veille prolongée votre PC, ou vous connecter au Bureau à distance sans problème.

Cette récurrence de dysfonctionnements interroge néanmoins sur le fonctionnement du programme Windows Insider, mais surtout sur le contrôle qualité de Microsoft – ces problèmes nuisant à l’image de Windows 11 qui est déjà loin d’être au beau fixe, notamment avec l’omniprésence de l’IA et l’absence de certaines fonctions basiques…