Windows 11 : la dernière mise à jour fait encore des siennes, elle bloque les téléchargements et paralyse les PC

La mise à jour d’avril de Windows 11 fait sévèrement buguer les PC : elle les enferme dans des boucles de redémarrages. Mais ce n’est pas le seul problème introduit par ce Patch Tuesday : il provoque également des délais d’attente qui engendrent à leur tour des gels du système.

Windows 11

C’est à croire que pas une mise à jour Windows 11 ne passe sans qu’elle ne casse un (ou plusieurs) pan du système. Comme si les dysfonctionnements faisaient partie intégrante des Patch Tuesday – alors même qu’ils sont censés les corriger en plus d’apporter des nouveautés.  La mise à jour de janvier avait déjà provoqué une véritable hécatombe et il semble que celle d’avril n’ait – malheureusement pour les utilisateurs – rien à lui envier.

Elle a bien corrigé des incohérences visuelles qui traînent dans l’OS depuis des années, mais elle a également introduit plusieurs bugs. On vous informait récemment que le Patch Tuesday d’avril, numéroté KB5083769, enfermait les PC dans une boucle de redémarrages. Mais ce n’est pas le seul problème que déplorent les utilisateurs après avoir installé la mise à jour : elle aurait également cassé un composant essentiel pour la stabilité de Windows 11 et provoque des gels du système, qui nécessite d’être redémarré.

Le Patch Tuesday d’avril provoque des délais d’attente qui engendrent des gels du système

C’est sur le forum Microsoft Learn Q&A que l’internaute CHIHARU SHIBATA a signalé le problème – qui semble toucher d’autres utilisateurs. Il déclare que, depuis l’installation du Patch Tuesday d’avril, plusieurs de ses PC rencontrent des échecs pendant la mise à jour automatique de leur application. Le bug interviendrait lors du processus de téléchargement via BITS (Background Intelligent Transfer Service) et SOAP (Simple Object Access Protocol) à cause de délais d’attente (timeout).

Lorsque l’erreur survient, cela gèle le service bitsadmin. Redémarrer le PC permettrait de corriger le problème, mais seulement temporairement. Selon lui, après « plusieurs dizaines de minutes » d’inactivité, les erreurs de téléchargement refont surface. Le bug aurait été introduit par la mise à jour, puisque la désinstaller permettrait de régler le problème.

Un autre témoignage repéré par Neowin, celui de Bhaskar Murari, fait état d’un problème lié : son logiciel Advance Steel d’AutoCAD ne parvient plus à ouvrir de dessins. Ce constat corrobore l’hypothèse selon laquelle KB5083769 comporte un défaut qui affecte le service BITS puisqu’une personne indique que le désactiver permettrait de contourner le problème. Voici comment procéder en attendant un correctif :

  • Appuyez simultanément sur Win + R
  • Une fois la boîte de dialogue ouverte, tapez services.msc
  • Entrez

Windows 11 Patch Tuesday bug BITS gel 1

  • Faites défiler jusqu’au Service de transfert intelligent en arrière-plan (le fameux BITS)

Windows 11 Patch Tuesday bug BITS gel

  • Double-cliquez sur le libellé
  • Sélectionnez Arrêter

Windows 11 Patch Tuesday bug BITS gel

Même si ces dysfonctionnements sont agaçants, nous ne pourrons toujours que vous conseiller de maintenir vos appareils à jour afin de les protéger contre les menaces auxquelles ils sont exposés sans correctifs de sécurité.


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