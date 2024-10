Comment vous protéger des hackers sur un WiFi public ?

Généralement gratuits, les WiFi publics sont certes pratiques, mais pas sans risque. Des précautions existent toutefois et peuvent vous aider à protéger vos appareils.

Dans les transports, les cafés ou encore à la bibliothèque, le WiFi gratuit est de plus en plus présent dans les lieux publics. Quand l’occasion se présente, le réflexe économique pousse de nombreux usagers à ménager leur forfait mobile. Mais se connecter à un WiFi public comporte de nombreux risques.

Qu’il soit ouvert ou qu’il nécessite une authentification par mot de passe, un WiFi public reste donc peu sécurisé. Même s’il est fourni par une institution ou une entreprise de confiance, les données qui y transitent peuvent être facilement interceptées par des personnes mal intentionnées.

Ce que vous risquez en vous connectant à un WiFi public

Le risque le plus courant auquel l’on s’expose sur les réseaux publics est une attaque de type Man in the middle (l’attaque de l’homme du milieu). Elle est plus facile à réaliser lorsque le pirate est connecté au même réseau local que ses victimes.

Le but de la manœuvre consiste pour le hacker à forcer les communications sur le réseau à transiter par son appareil. Il se place ainsi au milieu des échanges et est capable d’intercepter, de lire, voire de modifier les données sur le réseau.

Mots de passe, identifiants, coordonnées bancaires, rien ne lui échappe et il peut exploiter les informations recueillies à des fins malveillantes.

Il est encore plus facile à l’administrateur ou au propriétaire d’un WiFi public d’intercepter toutes les communications qui passent par sa borne. Raison pour laquelle vous devez éviter de vous connecter à n’importe quel réseau, encore plus quand la source n’est pas connue.

Dans certains cas, les pirates créent même de faux WiFi pour piéger les victimes. Cette pratique appelée jumeaux maléfiques consiste à dupliquer le nom (SSID) d’un réseau légitime ou connu. En vous y connectant imprudemment, vous vous exposez ainsi à des détournements de données.

Enfin, lorsque le partage de fichiers est activé sur vos appareils, des personnes malveillantes qui sont connectées au même réseau local peuvent également accéder à vos données, sans votre consentement.

Les précautions à prendre pour mieux se protéger

À défaut d’éviter totalement de vous connecter sur les WiFi publics, quelques mesures vous permettront tout au moins de limiter les risques de piratage.

Tout d’abord, évitez d’utiliser des informations sensibles pendant vos sessions sur des réseaux publics. N’effectuez donc pas des achats ou paiements en ligne, n’accédez pas à vos comptes sur des sites sensibles ou sur des plateformes professionnelles nécessitant une grande confidentialité.

Il est aussi important d’éviter les connexions tous azimuts de vos appareils à des WiFi ouverts. N’oubliez donc pas de désactiver les connexions automatiques. Cela limitera les risques de tomber dans le piège des jumeaux maléfiques.

Enfin, quand cela est possible, désactivez le partage de fichiers via le réseau local afin d’éviter que vos données soient subtilisées par des personnes étrangères. Évitez également les sites qui n‘utilisent pas de certificat SSL, c’est à dire qui ne sont pas en HTTPS (vérifier l’icône de cadenas au début de la barre d’adresse.

Utiliser un VPN : la solution ultime

L’utilisation d’un VPN est la meilleure solution pour vous protéger sur les WiFi publics. Le VPN chiffre votre trafic à toutes les étapes, de sorte qu’aucun tiers ne puisse y accéder, même pas l’administrateur du réseau.

C’est donc le meilleur moyen de vous couvrir et de protéger vos données sensibles telles que vos coordonnées bancaires, vos mots de passe ainsi que les informations sur vos activités en ligne.

