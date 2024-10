Marre de voir les câbles de votre PS5 traîner partout ? Ce meuble ergonomique pourrait bien régler votre problème

Si les joueurs PC disposent de nombreuses options pour avoir une installation propre et optimale, les choses sont plus compliquées pour les joueurs console. Une startup française s'est emparée du problème en développant un meuble spécialement conçu pour les propriétaires de PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

De nos jours, façonner le setup parfait pour son PC est un jeu d'enfant grâce à l'avalanche d'options disponibles sur le marché pour les joueurs. En revanche, pour les joueurs console, les choses sont plus compliquées. Pour cause, difficile de trouver un meuble TV qui propose des rangements conçus spécifiquement pour accueillir les machines actuelles.

La PS5 et la Xbox Series X, de part leur gabarit imposant et leur ventilation “en cheminée”, imposent par exemple d'avoir de grands espaces à la verticale pour éviter la surchauffe. Autre problème avec les meubles TV traditionnels, on peut rapidement se retrouver avec des câbles qui courent partout, faute d'aménagements dédiés pour ce genre de périphériques.

Un meuble gaming ergonomique pour les joueurs console

Face à ce constat, une petite startup française a décidé de développer un meuble gaming ergonomique spécialement conçu pour les joueurs console. Baptisé AZEL, ce meuble a la particularité d'être évolutif grâce à l'utilisation de trois modules distincts :

console

étagère

tiroir

Ces modules prennent la forme de petits îlots triangulaires aménagés pour répondre aux différents besoins des joueurs. Le module Console par exemple offre tout l'espace nécessaire pour installer une PS5 ou une Xbox Series X/S à la verticale, tout en garantissant une ventilation optimale. Autre bon point, ces modules Console disposent également d'emplacement spécifiques pour ranger ses manettes ou son casque gaming.

Les meubles AZEL répondent aussi à une autre préoccupation des joueurs consoles : la gestion des câbles. Pour éviter les inévitables sacs de noeuds qui pendouillent derrière la TV (ce qui arrive vite quand on a plusieurs consoles, une Box TV, etc.), les meubles AZEL intègrent à l'arrière une plaque perforée pensée pour centraliser et dissimuler les câbles et les multiprises. Et meuble gaming oblige, les utilisateurs pourront également installer des rubans LED RGB avec des attaches dédiées.

Après une première démonstration du meuble AZEL dans un bar gaming à Lyon, la jeune entreprise a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule pour concrétiser son projet. Pour l'instant, l'objectif est loin d'être atteint, mais les trois compères à l'origine d'AZEL sont confiants. Côté prix, les meubles AZEL se destinent clairement à des gamers exigeants avec un budget confortable. Selon le setup choisi (entre un, deux ou trois modules), les tarifs varient entre 699 € et 1349 €.