Meilleurs antivirus pour Windows et Mac en 2022

Un antivirus efficace est toujours aussi important pour protéger votre ordinateur de diverses menaces. De nombreux antivirus payants sont disponibles sur PC Windows et macOS, mais lequel choisir ?

En 2022, il est presque impensable de ne pas protéger son PC avec l'aide d'un antivirus. Si Windows 10 et Windows 11 proposent tous les deux un système de protection antivirus intégré (Windows Defender) qui a déjà largement fait ses preuves, il existe également des logiciels gratuits ou payants pour se protéger efficacement.

Faire le choix d'un antivirus payant peut être une excellente solution afin de se parer à tout type de menace. En effet, les virus et les malwares sont particulièrement endémiques sous Windows. Alors, autant s'en protéger au maximum. Mais comment savoir quel antivirus payant est mieux qu’un autre ? Quelles sont les différences entre un antivirus payant et un antivirus gratuit ? Découvrez sans plus tarder nos conseils ainsi qu’une sélection des meilleurs antivirus payants du moment.

Quels sont les meilleurs antivirus pour Windows et Mac ?

Dans ce guide des meilleurs antivirus payants, nous allons vous suggérer une sélection non exhaustive des meilleurs logiciels, offres et formules disponibles pour Windows 10 et Windows 11, ainsi que sur macOS. Cette liste a été érigée suite à plusieurs tests menés par nos propres soins, qui ont ensuite été comparés à l'avis de laboratoires indépendants tels qu'AV-TEST, AV-Comparatives et SE Labs.

Voici les 5 meilleurs antivirus payants que nous avons sélectionné en 2022 :

Bitdefender Total Security

Norton 360 Premium

Kaspersky Total Security

ESERT Smart Security

F-Secure Total

Nos critères de sélection pour ériger cette liste des meilleurs antivirus payants ont été les suivants :

Le rapport qualité-prix, puisqu'il s'agit pour tous de logiciels payants, avec abonnement.

La capacité à détecter les logiciels malveillants « zero-day » et autres menaces.

L'impact sur les performances du PC.

Le comportement face aux menaces les plus récentes.

L'ergonomie de l'interface.

L'avis des laboratoires indépendants.

Sans plus attendre, voici notre sélection des meilleurs antivirus payants en 2022.

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security offre, à notre sens, l'un des meilleurs rapports fonctionnalités et prix du marché. Si son efficacité et sa réputation ne sont plus à démontrer, il s'agit également d'un logiciel léger et facile à comprendre. Compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation, il offre l'une des meilleures protections anti-virus (et anti-malware) contre les menaces en ligne.

S'il existe de nombreux logiciels antivirus sur le marché et que la concurrence fait rage, Bitdefender Total Security 2022 se hisse au sommet du podium grâce à ces excellents scores provenant de laboratoires indépendants, son excellente sécurité face aux menaces (y compris les plus récentes), que vous soyez connecté ou non à Internet.

Le logiciel profite d'une flopée de fonctionnalités qui lui permettent de prendre en charge tous types de menaces : virus, rançongiciels, protection en ligne, malwares, Rootkit, etc. On retrouve plusieurs modules de protection, tels que le Network Threat Prevention, qui garantit une navigation sécurisée et quasi-totale en ligne. Mais aussi un pare-feu, un VPN ou encore, un gestionnaire de mot de passe.

Prix : dès 39,98 €

: dès 39,98 € Nombre d'appareils : soit 5, soit 10

: soit 5, soit 10 Formules d'abonnement : 1, 2 ou 3 ans

DECOUVRIR LES OFFRES DE BITDEFENDER

Norton 360 Premium

Norton 360 Premium 2022 est une excellente alternative à Bitdefender. Véritable mastodonte du secteur, cette suite « tout en un » propose tout un ensemble de protections de haut vol. On retrouve ainsi de l'analyste comportementale en temps réel, un VPN illimité en données ainsi qu'un outil de surveillance du dark web récemment ajouté. Cet outil va chercher à savoir si vos données ‎personnelles ont été divulguées sur la face « cachée » du web, y ‎compris vos gamertags, noms d'utilisateurs et adresses électroniques.

Mais ce n'est pas tout, puisque SafeCam, l'un des outils de la suite, vous avertit instantanément de toute tentative d'accès à votre webcam et aide à bloquer les accès non autorisés. Enfin, la fonctionnalité Password Manager permet de générer, stocker et gérer facilement ses mots de passe, données de carte de crédit et autres informations d'authentification en ligne dans votre propre centre de sauvegarde cloud chiffré.

Un abonnement à Norton offre la protection de plusieurs appareils (jusqu'à 10), dont les PC, Mac, smartphones et tablettes, contre les virus et autres malwares, le phishing et les ransomwares.

Prix : dès 39,99 € (la première année)

: dès 39,99 € (la première année) Nombre d'appareils : 10 appareils

: 10 appareils Formules d'abonnement : 1 ou 2 ans

DECOUVRIR LES OFFRES DE NORTON

Kaspersky Total Security

Kaspersky Total Security est un troisième choix de confiance en termes d'antivirus payant. La suite, qui a déjà largement fait ses preuves, offre une protection assez redoutable contre tout type d'attaque malveillante. Elle a même remporté un certain nombre de prix annuels dans chaque discipline, et notamment en 2020, pour avoir fourni la meilleure protection contre les menaces invisibles et les exploits des vulnérabilités connues et inconnues.

Si l'interface est un peu vieillissante, on ne peut que saluer les efforts qui ont été récemment faits pour améliorer la lisibilité et la clarté de cette suite, qui s'apprend avec facilité. Le logiciel est en effet simple à prendre en main sur toutes les plateformes testées, et même les plus grands débutants en la matière n'auront aucun mal à se dépatouiller pour savoir se protéger.

Prix : dès 69,99 € (la première année)

: dès 69,99 € (la première année) Nombre d'appareils : 1, 2 ou 3 appareils

: 1, 2 ou 3 appareils Formules d'abonnement : 1, 2 ou 3 ans

DECOUVRIR LES OFFRES DE KASPERSKY

ESET Smart Security

La suite ESET Smart Security s'adresse avant tout à un public plus technophile, à la recherche d'outils performants pour protéger ses appareils. Sur ce point précis, la suite propose un nombre impressionnant de fonctionnalités différentes, de l'antivirus traditionnel au scanner UEFI, en passant par un outil d'anti-hameçonnage, une protection contre les attaques réseaux ou contre les botnets, etc. C'est en revanche l'une des seules suites à ne pas inclure de VPN par défaut.

Que ce soit sur Android, sur macOS ou sur Windows, cette suite d'ESET vous permet en outre de sécuriser vos données, vos paiements, votre ordinateur portable en cas de perte ou de vol et vos enfants des dangers en ligne grâce à un contrôle parental intégré. Le gestionnaire de mot de passe sécurisé et l'option pour chiffrer ses fichiers et supports amovibles représentent également un gros plus.

Prix : dès 69,99 € (la première année)

: dès 69,99 € (la première année) Nombre d'appareils : 1, 2 ou 3 appareils

: 1, 2 ou 3 appareils Formules d'abonnement : 1, 2 ou 3 ans

DECOUVRIR LES OFFRES ESET

F-Secure TOTAL

Très légèrement moins chère que ses concurrents, la suite « haut de gamme » F-Secure TOTAL offre malgré tout une retrouve ici toutes les fonctionnalités essentielles d'une suite antivirale complète, en plus de quelques « bonus », dont, notamment, un VPN tout illimité complet et performant (Freedome), mais aussi un contrôle parental.

En outre, F-Secure Consulting a été sélectionné par Amazon comme laboratoire de sécurité agréé (ASL) en 2020, devenant l'une des rares entreprises auxquelles Amazon a fait confiance pour tester la sécurité des appareils compatibles avec Alexa.

On ne pourra enfin pas s'empêcher de mentionner le fait que la suite TOTAL de F-Secure détecte et surveille en permanence les informations personnelles exposées sur Internet, ce qu'elle faisait auparavant avec un outil dédié et réputé en ligne.

Prix : dès 49,99 € (la première année)

: dès 49,99 € (la première année) Nombre d'appareils : 1, 3 ou 5 appareils

: 1, 3 ou 5 appareils Formules d'abonnement : 1 an

DECOUVRIR LES OFFRES F-SECURE

Quelles différences entre un antivirus payant et un antivirus gratuit ?

Les meilleurs antivirus gratuits, comme Kaspersky, Avast ou AVG, offrent une protection « de base » pour votre ordinateur. Ils aident à protéger votre PC contre les virus les plus courants, bloquent les fichiers et applications dangereuses et vous avertit des sites Web suspects. De cette façon, ils aident à garder votre PC sécurisé. Mais il faut garder en tête que tout n'est pas si rose. Par exemple, si Avast est efficace comme antivirus gratuit, il a été épinglé pour des violations de la confidentialité de ses utilisateurs.

A contrario, les solutions antivirus payantes offrent une protection plus complète pour votre ordinateur. Les avantages spécifiques des différentes solutions varient d'un logiciel à l'autre, mais une solution antivirus payante et de bonne qualité devrait vous protéger d'une plus vaste liste de problèmes potentiels. Ils sont en outre plus performants pour détecter les virus les plus récents et comprennent également plus de fonctionnalités, tels que des VPN ou des systèmes de contrôles parentaux, par exemple.

Un autre inconvénient des logiciels antivirus gratuits est qu'ils sont souvent fournis sans support technique. À l'inverse, les options payantes vous donnent accès à une assistance technique par téléphone, via des messages instantanés ou par e-mail.

Enfin, considérez les logiciels antivirus payants comme un moyen proactif, plutôt que purement réactif, pour protéger votre ordinateur.

Est-ce vraiment intéressant de payer pour un antivirus en 2022 ?

Que vous soyez sur Mac ou sur PC Windows, il peut être utile d'acheter un abonnement pour un antivirus. Si les antivirus gratuits font déjà très bien le travail, l'achat d'un abonnement antiviral complet est un choix raisonnable et raisonné pour pouvoir surfer sur Internet l'esprit tranquille. Ces suites comprennent de nombreux outils qui vous aideront à protéger vos données et vos appareils.

Cela étant dit, tout dépend de vos compétences en informatique et de l'utilisation que vous faites de vos appareils. Si vous êtes plutôt à l'aise en informatique, vous saurez probablement quels sites à faut éviter que quelqu'un qui débute, par exemple. Vous saurez également mieux vous équiper pour vous protéger, que ce soit avec des VPN ou des bloqueurs de publicités, ou mieux choisir vos mots de passe. À vous d'en juger donc, mais pour être totalement serein en ligne, autant bien s'équiper dès le départ.

En outre, l'achat d'un antivirus peut être intéressant pour les entreprises, qui bénéficieront parfois de tarifs au rabais et d'une solution de sécurité homogène pour tous les postes de travail.

Combien coûte un antivirus en moyenne ?

L'abonnement pour un antivirus varie en fonction de plusieurs critères :

Le nombre de fonctionnalités.

Le nombre d'appareils à protéger.

La formule d'abonnement en années.

Globalement, nous avons constaté des prix situés aux alentours des 40 à 60 euros l'année, la première étant souvent en promotion. Le prix de l'abonnement augmente donc en fonction du nombre de fonctionnalités que vous souhaitez prendre (les fournisseurs proposent souvent des formules), le nombre d'appareils pour un abonnement et le temps d'abonnement en années.

Quelles sont les principales fonctionnalités d'un antivirus ?

Vous l'aurez remarqué, les fournisseurs d'antivirus proposent plus ou moins de fonctionnalités en fonction de la formule que vous prendrez. Dans cette sélection, nous avons privilégié les formules « complètes », sans compromis, mais il en existe d'autres.

Globalement, les antivirus payants vous proposent tous une poignée de fonctionnalités essentielles : protection contre les antivirus et les malwares (en temps réel ou non), contre les ransomware, de votre navigation en ligne, etc. La plupart intègrent également un Kill Switch, une sorte de coupe-circuit qui vous protège en cas de coupure d'Internet. Ils vous garantissent en outre quasiment systématiquement un support client.

Mais en fonction de la formule que vous choisirez, vous pourrez au choix partir sur des abonnements plus complets, certains proposant un contrôle parental, un VPN, un gestionnaire de mots de passe, etc. Bien évidemment, plus il y a de fonctionnalités, plus c'est cher. À vous de choisir, donc, en fonction de vos besoins et de votre budget.

Lire aussi : Android : les meilleurs antivirus gratuits