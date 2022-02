VPN pas cher : les offres incontournables pour s’abonner à petit prix

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes faramineuses pour profiter d’un VPN de qualité. Un VPN pas cher n’est donc pas systématiquement une solution de peu de confiance. Car même les meilleurs s’obtiennent aujourd’hui à des prix très raisonnables grâce à des promotions régulières.

L’utilisation des VPN est en constante progression. De plus en plus d’internautes se tournent vers ces solutions pour assurer leur anonymat ainsi que la protection de leur activités en ligne. Il existe de nombreux fournisseurs VPN, mais tous ne se valent pas. Pour vous protéger efficacement, il est important de choisir un VPN de confiance.

Plusieurs VPN pas chers offrent ce gage, mais encore faut-il les connaître. À l'instar du marché des forfaits mobiles, il y a constamment des offres promotionnelles pour souscrire à un abonnement VPN à bas prix. Dans ce dossier, nous vous aidons à faire un choix que vous ne regretterez pas. La bonne nouvelle, c’est que même les meilleurs du marché sont à des prix très compétitifs si vous décidez de vous abonner sur plusieurs mois.

VPN pas cher : les meilleures offres pour un abonnement à petit prix

Découvrez notre sélection des meilleures offres pour souscrire à un VPN pas cher. Nous voyons circuler régulièrement des bons plans qui permettent de dépenser moins. Mais attention : en recherchant un tarif accessible, vous ne devez pas faire un choix hasardeux. Car les solutions à bas prix ne sont pas toujours fiables.

C'est pourquoi il est important de savoir ce qu'est un VPN de qualité. Nous allons vous aider dans ce guide à sélectionner une offre pour vous abonner pas cher tout en profitant de services hautement qualitatifs.

NordVPN : dès 3,49 € par mois

NordVPN est facturé au prix mensuel de 10,49 € par mois. Mais vous n'êtes pas obligé de payer aussi cher. L'abonnement sur deux ans est le plus économique du fournisseur. Une promo vous permet en effet de bénéficier de 66% de réduction en souscrivant à la formule de 24 mois. Celle-ci vous reviendra finalement à 3,49 € par mois. Et pour célébrer ses 10 ans d'anniversaire, NordVPN offre jusqu'à 2 ans d'abonnement supplémentaires pour toute souscription à la formule de 24 mois.

Cette promotion vous permet de vous abonner à ce VPN en profitant d'un tarif pas cher. Et il s'agit ici de l'une des meilleures solutions de la catégorie. C'est ce qui se dégage de notre test complet de NordVPN si vous voulez notre avis sur le service. Des millions d'utilisateurs se tournent vers ce dernier pour profiter d'une connexion sécurisée. Le fournisseur dispose de plus de 5000 serveurs dans le monde et vous pouvez vous connecter depuis au moins 60 pays.

L'une des forces de NordVPN, c'est la garantie de débits parmi les plus élevés du marché. Vous allez donc pouvoir faire du streaming en 4K, regarder la TV ou encore jouer en ligne grâce à des vitesses confortables d'Internet. En prenant un abonnement, vous pouvez vous connecter sur jusqu'à 6 appareils. Enfin, l'interface de ce VPN pas cher, mais très qualitatif est facile à prendre en main.

Les points forts de NordVPN :

Débits très élevés.

Interface facile à prendre en main.

VPN no-log qui ne conserve pas les traces de vos activités en ligne.

Bon rapport qualité-prix.

Localisation au Panama, une juridiction n'appartenant à aucune alliance de surveillance.

Protocoles maison NordLynx basé sur WireGuard.

basé sur WireGuard. Chiffrement AES-256 bits.

Connexion simultanée sur jusqu'à 6 appareils.

Compatible avec les téléchargements Torrent.

CyberGhost VPN : dès 1,99 € par mois

CyberGhost est l'un des VPN les moins chers du marché. La formule de trois ans ramène son prix sous la barre des 2 € par mois. Ce tarif change très souvent en fonction de l'offre promotionnelle du moment, mais CyberGhost revient généralement à mois de 2 € pour l'abonnement de 36 mois. À l'heure où ces lignes sont écrites, vous payez 1,99 € par mois pour un total de 39 mois (36 mois + 3 mois).

Si vous recherchez un VPN pas cher, c'est forcément l'un des meilleurs bons plans que vous trouverez. Sachez que l'abonnement mensuel de CyberGhost est de 11,99 €. En souscrivant à la formule de 3 ans, vous bénéficiez donc d'une réduction non négligeable de 83%. Si vous choisissez plutôt de payer pour 2 ans, le prix mensuel vous reviendra à 2,75 € par mois. Cela reste encore un tarif parmi les meilleurs du marché. Enfin, pour un an d'abonnement, vous paierez 3,75 € par mois.

CyberGhost est loin d'être un inconnu au bataillon puisque c'est l'un des VPN les plus anciens. Il bénéficie donc d'une forte autorité sur le marché. Vous êtes assurés de profiter de débits confortables pour tous vos usages d'Internet. Le VPN assure un chiffrement efficace avec les protocoles les plus sécurisés : OpenVPN, IKEv2, ou encore WireGuard. Vous bénéficiez d'un solide chiffrement AES-256.

Ce VPN pas cher est compatible avec quasiment tous vos appareils. Vous pouvez vous connecter sur plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents. Certains serveurs sont optimisés pour le téléchargement P2P / Torrent. Enfin, en souscrivant à l'une des offres du fournisseur, vous bénéficiez d'une garantie “satisfait ou remboursé” de 45 jours. Dans ce délai, vous pouvez demander un remboursement intégral sans justification si le VPN ne vous intéresse plus.

Les points forts de CyberGhost VPN :

Débits confortables.

L'un des meilleurs VPN les moins chers.

Interface facile intuitive.

VPN no-log qui ne conserve pas les traces de vos activités en ligne.

Protocoles OpenVPN, IKEv2, WireGuard.

Chiffrement AES-256 bits.

Connexion simultanée sur jusqu'à 7 appareils.

Compatible avec les téléchargements Torrent.

ExpressVPN : dès 6,06 € pour des services premium

C'est l'un des tout meilleurs VPN du marché. Il offre un bon rapport qualité prix au vu de la qualité de service proposée. Son tarif mensuel est de 11,76 €, mais grâce à cette promo ExpressVPN vous pouvez le baisser à 6,06 € en souscrivant à l'abonnement de 12 mois. C'est un tarif plus élevé que la moyenne des meilleurs VPN pas chers, mais ExpressVPN s'appuie sur la solidité de ses services pour ceux qui souhaitent avoir le meilleur sans compromis.

La force de ce VPN, c'est de garantir des débits très élevés en téléchargement comme en émission. Le tout en assurant une protection à toute épreuve de votre trafic Internet. Le fournisseur dispose de plus de 3000 serveurs dans 94 pays différents. Il s'agit d'un VPN certifié no-log qui n'enregistre pas un journal de vos activités en ligne. ExpressVPN est accessible sur quasiment toutes les plateformes, notamment Android, iOS, Windows ou encore Mac et Linux. Il base votre protection sur son protocole maison LightWay avec un chiffrement AES-256. Vous pouvez également choisir d'autres protocoles dont OpenVPN et IKEv2.

ExpressVPN une garantie de remboursement de 30 jours. En d'autres termes, vous pouvez le tester pendant un mois et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement intégral. Sachez enfin que le même compte peut être utilisé sur jusqu'à 5 appareils simultanément.

Les points forts de ExpressVPN :

Débits très confortables en téléchargement comme en émission.

Interface facile à prendre en main.

VPN certifié no-log.

Protocole maison LightWay très efficace. En alternative, vous avez OpenVPN, IKEv2…

Chiffrement AES-256 bits.

Connexion simultanée sur jusqu'à 5 appareils.

Compatible avec les téléchargements Torrent.

Surfshark VPN : abonnement à partir 2,23 € par mois

Ce fournisseur et NordVPN ont décidé d'unir leurs forces et font désormais partie de la même entité tout en gardant des identités et particularités bien distinctes. Surfshark fait partie des VPN de confiance et vous pouvez vous abonner dès 2,23 € par mois au lieu de 11,60 €, le plein tarif pour un abonnement d'un mois. Pour bénéficier de ce prix réduit, il faut souscrire à la formule de 24 mois qui fait donc baisser le tarif de 81%.

L'une des forces de ce VPN pas cher, c'est qu'il permet de se connecter sur un nombre illimité d'appareils. Avec un seul abonnement, vous pouvez donc l'utiliser sur autant de terminaux que vous souhaitez. C'est le meilleur moyen de partager le même compte avec tous vos proches, sans exception. Pour ce qui est des autres caractéristiques de Surfshark, il offre des débits confortables, une protection de premier plan grâce aux protocoles les plus efficaces : OpenVPN, IKEv2/IPsec avec un chiffrement AES-256.

Surfshark dispose de plus de 3000 serveurs dans 65 pays. Son interface est facile à prendre en main est il est compatible avec les plateformes les plus courantes. Il mérite donc pleinement sa place dans notre sélection des meilleurs VPN pas chers du moment.

Les points forts de Surfshark VPN :

Des vitesses de connexion confortables.

Nombre d'appareils illimités (connexion simultanée).

Interface intuitive.

VPN no-log.

Protocole OpenVPN, IKEv2…

Chiffrement AES-256 bits.

Compatible avec les téléchargements Torrent.

Pourquoi choisir un VPN pas cher plutôt qu'un VPN gratuit ?

De nombreux utilisateurs préfèrent se tourner vers les VPN gratuits. Mais si la sécurité et l'anonymat sont ce que vous recherchez, nous vous recommandons fortement d'opter plutôt pour un VPN pas cher. Les solutions payantes ne souffrent pas des défauts majeurs de celles gratuites. Premièrement, en optant pour la gratuité, vous n'avez aucune garantie de la protection de vos données personnelles.

Les fournisseurs compensent souvent cette gratuité par la vente de vos données. Cela implique que la garantie no-log est inexistante. C'est pourquoi dans notre dossier sur les VPN gratuits nous privilégions les solutions payantes offrant une période confortable d'essai pour profiter de leurs services sans payer. Sachez aussi qu'un VPN pas cher comparativement à une solution gratuite offre des débits nettement meilleurs. Avec les offres gratuites, le volume data est non seulement limité, mais la vitesse de connexion est généralement exécrable.