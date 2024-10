Le Snapdragon 8 Elite est enfin là, voici le composant pour smartphone qui va mettre tout le monde d’accord

Après des semaines de rumeurs sur son existence, son nom et ses performances, le nouveau composant vedette de Qualcomm est enfin là. Il s’appelle Snapdragon 8 Elite, premier SoC pour smartphone du fondeur américain équipé des fameux cœurs Oryon du Snapdragon X Elite. Il équipera de nombreux smartphones haut de gamme prévus dans les prochains mois. Voici ce qu’il faut retenir.

Tous les ans, Qualcomm organise sa conférence annuelle, le Snapdragon Summit, pour présenter ses nouveaux composants haut de gamme. En 2023, ce fut l’occasion de découvrir le Snapdragon 8 Gen 3 et le Snapdragon X Elite. Ce dernier est le premier processeur ARM de Qualcomm dédié aux PC sous Windows. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes plusieurs tests de ces ordinateurs qui nous ont bluffés sur l’autonomie, mais qui ont encore du chemin à parcourir sur les performances et la stabilité.

Cette année, les rumeurs affirment depuis plusieurs semaines que Qualcomm prépare un nouveau composant pour les smartphones. Un SoC que nous avons d’abord appelé Snapdragon 8 Gen 4, mais qui a progressivement changé de nom au fil des indiscrétions. Puis, la date de l’ouverture du Snapdragon Summit, approchant, nous avons aussi vu des benchmarks passés, exprimant des performances redoutables. Alors, qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ? Nous avons toutes les réponses ce soir.

Le Snapdragon 8 Elite embarque de nouveaux cœurs Oryon

En effet, c’est aujourd’hui que Qualcomm officialise le Snapdragon 8 Elite, son nouveau composant pour les smartphones. Et comme son nom l’indique, il est un juste milieu entre le Snapdragon 8 Gen 3 et le Snapdragon X Elite. Comprenez que l’architecture est globalement celle d’un SoC pour smartphone, avec tous les éléments habituels. Mais, à l’intérieur, nous retrouvons les fameux cœurs Oryon qui nous ont tant fait vibrer l’année passée.

Ce ne sont cependant pas les mêmes cœurs Oryon du Snapdragon X Elite que nous retrouvons ici : Qualcomm a en effet amélioré sa recette en expliquant qu’il s’agit de la seconde génération de cœur, « spécifiquement développé pour les besoins des smartphones ». Comprenez que la puissance a été améliorée, mais que l’accent a d’abord été mis sur la réduction de la consommation d’énergie et sur la stabilité des performances. L’évolution est énorme : à performance égale; c’est 45 % d’énergie consommée en moins par le CPU, 40 % en moins par le GPU, 47 % en moins par le NPU, 20 % par le coprocesseur d’image et 17 % en moins par le SoC dans son ensemble.

Le Snapdragon 8 Elite est gravé en 3 nm (contre 4 nm pour son prédécesseur), ce qui explique en partie la réduction de la consommation d’énergie. Le CPU est composé de six cœurs : quatre performants et deux ultra performants, lesquels peuvent monter jusqu’à 4,32 GHz. C’est énorme. Et, pour la première fois, il n’y a donc plus de cœurs économes en énergie dans un Snapdragon. Cela peut sembler paradoxal vis-à-vis des informations précédentes. Et pourtant non : Qualcomm explique qu’Oryon parvient à réduire tellement sa consommation sur les tâches quotidienne que ce n’est plus nécessaire d’ajouter des cœurs, dits « Silver ».

Le Snapdragon 8 Elite promet une expérience gaming digne de la PS5

Bien sûr, le Snapdragon 8 Elite, ce n’est pas que la partie CPU. Nous retrouvons un nouveau GPU plus performant (jusqu’à 40 % en plus). Il est le premier GPU pour smartphone à être compatible avec Nanite d’Unreal Engine, qui vient se rajouter au Ray Tracing déjà pris en charge. Le NPU, qui avait entamé sa révolution en 2022 et 2023, change assez peu cette année, mais reste l’élément central de cette configuration.

Le modem 5G est amélioré : il s’agit du Snapdragon X80. Le routeur WiFi est le FastConnect 7900, en remplacement du 7800. Il est compatible WiFi 7, Bluetooth 5.4 et, nouveauté cette année, UWB. Le coprocesseur d’image a été amélioré, pouvant désormais traiter 4,3 gigapixels par seconde. C’est 35 % de plus qu’en 2023. Connecté au NPU, il permet d’améliorer l’isolation des objets en photo et en vidéo et même la suppression de ces objets. La gomme magique arrive en vidéo !

Voici donc les grandes évolutions du Snapdragon 8 Elite. Une dizaine de constructeurs développent déjà leurs produits autour de la plate-forme, parmi lesquels Asus, Honor, Oppo, OnePlus, Realme, Vivo, IQOO, Samsung ou encore Xiaomi. Leurs premiers smartphones équipés du composant seront annoncés, selon Qualcomm, dans les semaines à venir… voir dans les prochains jours à en croire certaines rumeurs. Le OnePlus 13, le Xiaomi 15 Ultra et le Honor Magic 7 Pro font partie de ces rumeurs. Le Galaxy S25 Ultra de Samsung également.