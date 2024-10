Les bureaux assis-debout vraiment bons pour la santé ? Cette étude affirme le contraire

Les bureaux assis-debout, des meubles ergonomiques à la mode depuis l'essor du télé-travail, sont-ils vraiment si bénéfiques pour notre santé ? Une étude récente menée par l'Université de Sydney tend à affirmer le contraire.

Si l'on en croit une étude publiée par Santé publique France en septembre 2023, la sédentarité et le manque d'activités physiques touchent aujourd'hui de nombreux travailleurs dans notre pays.

Ainsi, 8 adultes sur 10 déclarent un temps d'écran de loisirs supérieurs à 3 heures par jour, tandis que plus de 20 % d'entre eux passent plus de 7 heures assis par jour. Un phénomène alarmant, lié notamment à l'essor du télé-travail, à la popularité des loisirs dit sédentaires (streaming, jeux vidéo, TV, etc.) ou encore aux transports passifs comme le bus, le métro ou la voiture par exemple.

Depuis quelques années, de nombreux employeurs et employés ont décidé de s'équiper avec des bureaux assis-debout pour contrer les effets néfastes de la sédentarité. Pour rappel, ces meubles ergonomiques permettent de passer à la volée d'une position assise à debout.

A lire également : Les Français passent un tiers de leur temps éveillé sur un écran

Les bureaux assis-debout, une fausse bonne idée pour notre santé ?

Cependant et si l'on en croit une récente étude publiée par des chercheurs de l'Université de Sydney, les bureaux assis-debout ne seraient pas si bénéfiques que ça pour notre santé. En effet, rester debout sur une longue période (plutôt qu'assis) ne réduit pas les risques de problèmes de santé cardiovasculaires (maladie coronarienne, AVC et insuffisance cardiaque). Pire, des stations debout prolongées augmentent même les risques de problèmes circulatoires, comme les varices ou les thromboses veineuses profondes (ndrl : formation d'un caillot dans le réseau veineux des membres inférieurs).

“Ce qu'il faut retenir, c'est que rester debout trop longtemps ne compensera pas un mode de vie autrement sédentaire et pourrait être risqué pour certaines personnes en termes de santé circulatoire. Nous avons constaté que rester debout davantage n'améliore pas la santé cardiovasculaire à long terme et augmente le risque de problèmes circulatoires”, explique le Dr. Ahmadi, auteur principal de l'étude.

Sans surprise, rester assis sur de longues durées présente également des risques. Plus précisément, rester sur sa chaise de bureau plus de 10 heures par jour aggrave à la fois les risques de maladie cardiovasculaire d'incidences orthostatiques. Pour les chercheurs, cette étude montre surtout l'importance de varier régulièrement les positions, avant de garder le corps en mouvement autant que possible. “Faites des pauses régulières, marchez, allez à une réunion à pied, utilisez les escaliers, faites des pauses régulières lorsque vous conduisez sur de longues distances ou profitez de votre pause déjeuner pour vous éloigner du bureau et bouger un peu”, conclut Mathew Ahmadi.

Source : EurekAlert