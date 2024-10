GeekBuying casse les prix sur les vélos électriques pour Halloween !

Halloween approche et avec elle, des promotions effrayantes chez GeekBuying ! Vous cherchez un vélo électrique performant à prix cassé ? C'est le moment parfait pour vous équiper avec des réductions monstrueuses sur des modèles urbains, tout-terrain ou de trekking. Ne ratez pas ces offres limitées !

À l'approche d'Halloween, les bons plans envahissent la toile, offrant une opportunité en or pour s'équiper à prix réduits. C'est le moment idéal pour investir dans des équipements pratiques, et les vélos électriques ne font pas exception. Actuellement, GeekBuying propose plusieurs modèles de vélos électriques à prix mini, parfaits pour des déplacements plus écologiques et économiques :

Que ce soit pour un usage quotidien ou pour des balades plus longues, ces offres permettent de profiter de la mobilité électrique sans se ruiner. Ne manquez pas ces promotions avant les fêtes, l'occasion parfaite pour s'offrir un vélo électrique à petit prix.

Touroll B1 : Le vélo électrique urbain performant et polyvalent

Le Touroll B1 est un vélo électrique urbain conçu pour offrir confort et performance. Avec son moteur sans balais de 250W générant 45Nm de couple, il permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, idéale pour des déplacements en ville fluides et sans effort. Sa batterie amovible de 36V et 15,6Ah offre une autonomie maximale de 90 km, parfaite pour les trajets quotidiens ou les balades prolongées.

Équipé de pneus de 26″x1.95″, d'amortisseurs mécaniques et d'un système de vitesses Shimano à 7 rapports, le B1 garantit une conduite stable et adaptable à différents types de terrains. Ses cinq niveaux d'assistance, combinés au mode marche à 6 km/h, vous permettent de personnaliser votre expérience de conduite.

Enfin, avec ses éclairages certifiés StVZO pour la sécurité et son design ergonomique ajustable, ce vélo assure non seulement confort mais aussi praticité grâce à son porte-bagages et ses garde-boues robustes.

Touroll S1 : Le vélo électrique tout-terrain pliable et performant

Le Touroll S1 est un vélo électrique tout-terrain conçu pour affronter n'importe quel terrain avec facilité grâce à ses pneus larges de 20″x4.0″. Ces pneus assurent une meilleure adhérence et stabilité, absorbant les irrégularités du sol pour offrir une conduite fluide. Equipé d'une suspension robuste avec verrouillage, il réduit efficacement les chocs, garantissant un confort optimal même sur les sentiers les plus difficiles.

Son puissant moteur sans balais délivre un couple de 60Nm, permettant d'explorer en toute liberté. La batterie amovible de 48V et 15,6Ah offre jusqu'à 100 km d'autonomie en mode assisté, idéale pour les longues aventures.

Le système de freinage à double disque assure une sécurité maximale, et l'éclairage certifié StVZO garantit une visibilité accrue la nuit. Le Touroll S1 est également équipé d'une transmission Shimano à 7 vitesses et d'un écran LCD intelligent pour personnaliser l'expérience de conduite. Pliable et facile à transporter, il est parfait pour les déplacements quotidiens ou les escapades en pleine nature.

Touroll J1 ST : Le vélo de trekking électrique pour des aventures longues distances

Le Touroll J1 ST est un vélo électrique de trekking conçu pour les trajets urbains et les aventures en pleine nature. Son moteur de 250W, avec un couple de 45Nm, permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, offrant une puissance régulière pour les déplacements quotidiens ou les excursions.

Grâce à sa batterie amovible de 36V et 15,6Ah, ce vélo électrique peut parcourir jusqu'à 100 km en mode assisté, offrant ainsi une autonomie exceptionnelle pour les longs trajets. Les pneus de 27,5 pouces assurent une traction améliorée sur tous les types de terrain, tandis que la transmission Shimano à 7 vitesses permet de s’adapter facilement aux différentes conditions de conduite.

Son écran LCD intelligent vous permet de suivre les informations clés, comme la vitesse, et de sélectionner parmi 5 niveaux d'assistance. Avec ses freins à disque et ses suspensions avec verrouillage, le J1 ST garantit une conduite sûre et confortable, même sur des routes accidentées.

Touroll J1 : Le vélo de trekking idéal pour vos trajets quotidiens et escapades

Le Touroll J1 est un vélo de trekking électrique doté d'un moteur de 250W, offrant 45Nm de couple et une vitesse maximale de 25 km/h. Parfait pour les trajets urbains ou les balades récréatives, il combine puissance et faible entretien pour une utilisation quotidienne sans souci.

Sa batterie amovible de 36V et 15,6Ah permet une autonomie impressionnante allant jusqu'à 100 km en mode assisté, idéale pour les longues aventures ou les trajets quotidiens. Les pneus de 27,5 pouces offrent une excellente traction et stabilité, tandis que la transmission Shimano à 7 vitesses permet des changements de rapport fluides, même sur des terrains variés.

Le J1 est également équipé de suspensions mécaniques avec un verrouillage, offrant une conduite confortable sur routes accidentées. Son écran LCD intelligent permet de surveiller la vitesse et l'autonomie, avec 5 niveaux d'assistance personnalisables. Éclairage certifié et porte-bagages complètent ce vélo conçu pour la sécurité et la praticité.

Eleglide T1 Step-Thru : Le vélo électrique de trekking pratique et puissant

Le Eleglide T1 Step-Thru est un vélo électrique de trekking conçu pour offrir des performances optimales et un confort inégalé. Équipé d'un moteur brushless de 250W délivrant 50Nm de couple, il atteint une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie amovible de 36V et 13Ah permet une autonomie allant jusqu'à 100 km en mode assisté, idéale pour les longues randonnées.

Les pneus CST de 27,5 pouces assurent une conduite stable sur une variété de surfaces, tandis que le dérailleur Shimano à 7 vitesses offre des changements de vitesse fluides et rapides. Le système de suspension hydraulique avec verrouillage garantit un confort optimal, que vous rouliez sur des routes plates ou accidentées.

Avec ses 3 modes de conduite et 5 niveaux d'assistance, le T1 Step-Thru s'adapte à vos besoins, que vous recherchiez un mode électrique complet, assisté ou manuel. Son écran LCD intelligent vous permet de suivre vos performances et de contrôler facilement les fonctions du vélo.

En plus de ces incroyables réductions sur les vélos électriques, la Halloween Big Sale de GeekBuying propose de nombreuses autres offres sur une large gamme de produits high-tech. Que vous cherchiez des gadgets, des appareils connectés ou des accessoires pour la maison, vous trouverez des prix réduits et des promotions exceptionnelles. C’est le moment idéal pour faire des économies avant les fêtes !

