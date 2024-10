Tesla aurait enfin débuté la production de ce modèle très attendu

La version remaniée du Tesla Model Y pourrait finalement pointer le bout de son nez plus tôt que prévu. D'après des informations partagées par un leaker chinois réputé, la production du fameux “Project Juniper” va débuter dans la Gigafactory de Shanghai dès ce 22 octobre.

Depuis le lancement de la nouvelle Model 3 “Highland” en novembre 2023, tous les regards sont tournés vers le fameux “Project Juniper”, le restylage tant attendu du Model Y.

Dès 2024, les premières rumeurs à son sujet ont commencé à circuler sur la toile… A un tel point que certains clients ont même décidé de reporter leur achat et d'attendre le lancement de cette version remaniée. Tesla a rapidement clarifié la situation en février dernier, en confirmant qu'il n'y aurait “aucun lancement de Model Y cette année“.

Malgré tout, la prise de parole du constructeur n'a pas suffit à faire taire les rumeurs et les fuites. En juillet, des photos du projet “Juniper” ont fini sur la toile, donnant au passage un bon aperçu des changements apportés sur le design extérieur et intérieur de la voiture.

Le Model Y 2025 en production en Chine ?

Et en ce lundi 21 octobre 2024, le Model Y revisité fait à nouveau parler de lui. Comme le rapportent nos confrères du site Electrek, un blogueur chinois du nom de @FathuShawn affirment avoir eu des informations en off sur le début de la production du projet Juniper.

Voici qu'il écrit sur le réseau social Weibo : “J'ai reçu de nouvelles selon lesquelles l'usine Tesla de Shanghai est sur le point d'entrer dans la phase de production de nouveaux modèles, et le Model Y actualisé pourrait arriver plus tôt que prévu”.

Après les récentes photos partagées sur la toile des prototypes camouflés, on peut accorder une certaine crédibilité aux déclarations du leaker. Par ailleurs et toujours selon lui, la production débuterait à un rythme extrêmement limité : 12 véhicules par jour, pas plus. L'idée étant pour le constructeur de consolider le processus de fabrication, et d'avoir un stock suffisant de modèles de présérie en amont d'éventuels tests. En outre, Tesla aurait renforcé la sécurité sur les lignes de production pour éviter de nouvelles fuites et préserver le secret sur ce nouveau véhicule.

Evidemment, faute de confirmation du constructeur, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes. Mais si l'entrée en production est finalement confirmée, on pourrait s'attendre à une première présentation du véhicule d'ici les prochaines semaines.