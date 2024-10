Honor Magic 7 : son IA unique pourra effectuer des tâches à votre place, bienvenue dans le futur

Le 30 octobre prochain, Honor lèvera le voile sur sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Magic 7. Au programme, plusieurs appareils, mais surtout une nouvelle IA qui pourrait bien simplifier votre quotidien.

La prochaine série de smartphones Magic 7 d’Honor sera sans surprise équipée de la dernière plateforme Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, qui a été présentée au Snapdragon Summit à Hawaï, mais ce ne sera probablement pas la nouveauté la plus intéressante cette année.

Honor vient d’annoncer que le Magic 7 introduira une autre innovation majeure : le premier Agent IA intégré pour un écosystème ouvert. Cette avancée technologique promet de transformer radicalement l'expérience utilisateur des smartphones.

Honor veut doter ses smartphones d’un Agent IA pas comme les autres

D’après Honor, l'Agent IA se distinguera par sa capacité à comprendre et anticiper les besoins des utilisateurs. Il peut, par exemple, passer automatiquement des commandes de repas en tenant compte des préférences personnelles, comme le choix spécifique d'un type de lait dans le café. Plus impressionnant encore, il peut gérer de manière autonome différentes tâches administratives, notamment l'annulation d'abonnements indésirables à travers diverses applications.

« L'ouverture et la collaboration sont au cœur de notre identité », souligne le Dr. Ray Guo, CMO de HONOR Device Co., Ltd. « Notre ambition est de créer un écosystème basé sur l'IA qui révolutionnera l'expérience utilisateur ». Cette vision est partagée par Chris Patrick, Vice-Président Senior chez Qualcomm Technologies, qui évoque une collaboration prometteuse pour « repousser les limites de l'IA ».

La série Magic 7 innovera également dans le domaine du gaming mobile avec l'introduction d'une IA générative embarquée, alimentée par le NPU (Neural Processing Unit). Cette première mondiale permettra un rendu graphique en temps réel optimisé, réduisant significativement la charge sur le GPU et la température de l'appareil, tout en améliorant la qualité visuelle des jeux.

Au cœur de cet écosystème intelligent se trouvera MagicRing, une technologie qui assure une interconnexion fluide entre les différents appareils HONOR. Cette solution permet, par exemple, d'utiliser Cocreator pour transformer des croquis en œuvres d'art détaillées sur Windows, puis de poursuivre le travail sans interruption sur un HONOR MagicPad 2 avec le Magic Pencil.

Le Magic 7 arrivera avec MagicOS 9.0

La série Magic 7 sera propulsée par MagicOS 9.0, la dernière version du système d'exploitation d'HONOR. Cette nouvelle itération, combinée à la puissance du Snapdragon 8 Elite promet vraisemblablement des performances exceptionnelles pour l'Agent IA et l'ensemble des fonctionnalités d'intelligence artificielle.

L'intégration poussée de l'IA se manifestera également dans des fonctionnalités pratiques comme la planification de voyages, la gestion du calendrier, ou encore le transfert intelligent de fichiers entre applications. Ces capacités devraient largement bouleverser le quotidien des utilisateurs, à condition évidemment qu’elles fonctionnent comme Honor le décrit. Nous ne manquerons assurément pas de les tester dès que nous pourrons.

Le lancement de la série Honor Magic 7 est prévu pour le 30 octobre 2024 en Chine, et il s’agira donc de l’un des premiers smartphones à utiliser la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Comme toujours, il faudra malheureusement patienter encore quelques mois avant d’espérer voir le smartphone sortir chez nous. Il reste aussi à voir si cette nouvelle IA aura ou non une influence sur le prix de l’appareil. D’ailleurs, rappelons qu’Honor n’en est pas à son coup d’essai en matière de fonctionnalités avant-gardistes. Avec son smartphone précédent, le Honor Magic 6 Pro, la marque permettait par exemple de contrôler sa voiture avec le regard, ouvrant potentiellement des horizons inédits pour l’interaction entre les hommes et les machines. L’Agent IA pourrait, lui aussi, largement révolutionner les usages que nous avons de nos smartphones.