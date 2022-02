Meilleurs VPN pour Android : quelle solution choisir ?

0Vous souhaitez surfer sur votre smartphone en toute sécurité et sans laisser de traces ? Les meilleurs VPN Android vous offrent une garantie d'anonymat et une solide sécurisation de votre trafic. Si vous recherchez une solution fiable, vous êtes au bon endroit. Suivez le guide.

Les meilleurs VPN pour Android

Le Google Play Store regorge de VPN Android. Gratuites pour la plupart, elles ne garantissent pas toujours une confidentialité exemplaire. Certaines applications n'hésitent pas collecter une quantité non négligeable de données, notamment un log de vos activités. Si vous recherchez une solution sérieuse qui assure votre sécurité à toute épreuve sur Android, les VPN les plus efficaces sont aussi ceux que vous trouverez sur PC. Dans cet article, nous vous proposons une sélection des meilleurs VPN compatibles avec le système au petit robot vert.

NordVPN

Des millions d'utilisateurs dans le monde font confiance à NordVPN pour sécuriser leur connexion. C'est l'un des VPN les plus populaires du marché et ce n'est pas le fruit du hasard. NordVPN dispose d'un vaste réseau de serveurs et exploite des technologies qui assurent un chiffrement efficace de votre connexion tout en vous garantissant des débits parmi les plus élevés pour un VPN. De quoi jouer, faire du streaming et regarder la TV sur Internet sans perte de vitesse.

NordVPN vous permet de vous connecter sur jusqu'à 6 appareils simultanément. En d'autres termes, vous pouvez sécuriser votre navigation sur votre PC, smartphone, tablette, sur votre Smart TV et plus encore. La société éditrice est basée au Panama et n'hésite d'ailleurs pas à mettre en avant sa localisation qui met en dehors de toute juridiction ou alliance de surveillance.

L'interface de l'application est intuitive et facile à prendre en main. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir un emplacement parmi l'un des 60 pays supportés et d'appuyer sur le bouton de connexion. L'application choisira le meilleur serveur sur les plus de 5000 dont elle dispose. Enfin, NordVPN est une solution payante qui vous coûtera 3,65 € si vous vous engagez sur 2 ans. L'engagement sur un an revient à 4,36 € par mois. Et enfin, si vous préférez payer tous les mois et sans engagement, il faudra débourser 10,59 € mensuellement.

Systèmes compatibles : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox Nombre de pays : 60

: 60 Serveurs disponibles : +5000

: +5000 Nombre de connexions simultanées : 6 appareils

: 6 appareils P2P / Torrent : oui (sur certains serveurs)

ExpressVPN

L'une des solutions les plus populaires du marché parce que c'est l'une des plus qualitatives, mais aussi les plus anciennes. Au nombre des atouts de la solution ExpressVPN, on peut citer : des vitesses de téléchargement et d'émissions très élevées, une sécurité à toute épreuve, la confidentialité de vos données personnelles et un vaste réseau de plus de 3000 serveurs avec la possibilité de vous connecter dans 94 pays différents.

L'interface Android est facile à prendre en main pour une connexion sans effort. Choisissez votre emplacement et appuyez sur le gros bouton de connexion et l'application s'occupe du reste. Un autre atout dont dispose ExpressVPN, c'est la fonctionnalité Kill Switch qui coupe systématiquement tout trafic en cas de problème avec la connexion VPN. Enfin, cette solution est proposée à des prix plus élevés que la moyenne. À vous de voir si sa solide réputation vaut le sacrifice.

Comptez au moins 6,15 € par mois. C'est le prix le plus accessible qui s'applique uniquement lorsque vous vous engagez pendant un an. Pour un engagement de 6 mois, vous payez 9,22 € par mois et enfin, l'offre mensuelle sans engagement est à 11,95 €.

Systèmes compatibles : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox, Edge

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox, Edge Nombre de pays : 94

: 94 Serveurs disponibles : +3000

: +3000 Nombre de connexions simultanées : 5

: 5 P2P / Torrent : oui

CyberGhost VPN

C'est un nom qui vous est surement familier puisqu'il s'agit de l'un des VPN les plus anciens du marché. CyberGhost VPN résiste au poids de l'âge et c'est parce qu'il jouit d'une bonne solidité. Cette solution offre le meilleur rapport qualité prix, puisque vous pouvez vous connecter pour moins de 2 € par mois. L'application dispose d'une interface intuitive avec un gros bouton de connexion sur l'écran et une liste pour choisir un emplacement parmi plus de 90 pays.

CyberGhost VPN dispose de près de 8000 serveurs dans le monde et assurent des vitesses de connexion élevées. Que ce soit pour le gaming, le streaming, la TV par internet et toute autre activité gourmande en bande passante, vous bénéficiez de débits élevés pour couvrir vos besoins. Un seul abonnement vous permet de rester connecté sur jusqu'à 7 appareils. Le VPN est par ailleurs compatible avec les téléchargements P2P sur certains serveurs. Enfin, pour ce qui est du prix, CyberGhost propose l'une des offres les moins chères du marché avec son engagement de 3 ans.

Les prix varient souvent, mais se situent généralement sous la barre des 2 euros. L'engagement de 2 ans revient à 2,75 € par mois et celui d'un an à 3,5 € par mois. Enfin, sans engagement, vous le paierez au prix fort, soit à 11,99 € par mois. C'est un bon moyen de tester le service pendant un certain temps avant de vous engager. Rappelons que CyberGhost propose une garantie satisfait ou remboursé sur 14 jours pour l'offre d'un mois. La garantie est de 45 jours pour les autres.

Systèmes compatibles : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox Nombre de pays : 90

: 90 Serveurs disponibles : +7000

: +7000 Nombre de connexions simultanées : 7 appareils

: 7 appareils P2P / Torrent : oui (sur certains serveurs)

Surfshark

Surfshark est une solution relativement récente puisqu'elle n'a été lancée qu'en 2018. Il ne lui a fallu que quelques mois pour se hisser dans le top des services les plus populaires. Cette réussite, Surfshark la doit à sa solidité dans tous les domaines. Et cela vaut aussi pour l'application Android. Premier avantage et non des moindres, ce VPN vous permet de vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en simultanée. Vous pouvez donc partager votre compte avec toute la famille et sans risquer des déconnexions pour cause d'excès d'appareils.

Pour ce qui est de la vitesse connexion, Surfshark offre des débits confortables dans toutes les situations d'usage. Au nombre des bonus intéressants que propose VPN, on peut citer la fonctionnalité Kill Switch, mais aussi le GPS Spoofing qui permet camoufler votre localisation GPS. Enfin, le prix est un autre atout de cette solution. Elle fait partie des VPN Android les moins chers de notre sélection.

Vous pouvez vous abonner dès 2,06 € par mois si vous vous engagez pendant deux ans. De plus, les 2 premiers mois sont offerts. La seconde offre la plus accessible est liée à un engagement de 6 mois et cela revient à 5,82 € par mois. Enfin, l'abonnement mensuel coûte 11,61 € par mois.

Systèmes compatibles : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox Nombre de pays : 65

: 65 Serveurs disponibles : +3000

: +3000 Nombre de connexions simultanées : 5

: 5 P2P / Torrent : oui

PureVPN

Un VPN Android accessible pour moins de 2 € par mois. C'est le VPN le moins cher de notre sélection. Il est facturé à partir de 1,75 € par mois pour un engagement de 2 ans. Mais que ce tarif plancher ne vous trompe pas, car ce service est de qualité avec des débits élevés et stables, un chiffrement AES-256 de votre trafic, et la compatibilité P2P pour le Torrent dans les pays où ce n'est pas illégal. PureVPN dispose de plus de 6500 serveurs avec 78 pays au choix.

PureVPN est aussi l'un des VPN Android les plus généreux quant au nombre de connexions simultanées. Vous pouvez connecter 10 appareils à la fois et pas que des appareils Android puisque ce VPN est compatible avec plusieurs autres plateformes dont Windows, macOS, Linux ou encore iOS. Pour ce qui est du prix, en dehors de l'abonnement à 1,75 € pour 24 mois, vous pouvez y accéder pour 2,50 € avec un engagement d'un an ou encore 9,60 € sans engagement.

Systèmes compatibles : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox Nombre de pays : 78

: 78 Serveurs disponibles : +6500

: +6500 Nombre de connexions simultanées : 10

: 10 P2P / Torrent : oui

🤔Pourquoi utiliser un VPN ?

Dans sa définition littérale, un VPN est un réseau privé virtuel qui va vous permettre de sécuriser votre connexion à internet et de cacher votre activité lorsque vous surfez par exemple sur un réseau Wifi public, mais pas seulement. Un VPN vous permettra également de contourner les restrictions géographiques de certains sites internet ou certaines applications. Il sera notamment possible de faire croire à un site internet que vous êtes connecté à partir des États-Unis alors que vous êtes tranquillement installé dans votre deux pièces en plein Paris.

Vous pourrez ainsi accéder à des contenus ou à des fonctionnalités bloqués dans votre pays. Il existe des VPN gratuits ou payants, mais c'est bien sûr ces derniers qui s'avéreront les plus efficaces. Voici notre sélection qui vient compléter notre tutoriel comment bien configurer son VPN sous Android.

📱Un VPN Android gratuit est-il sécurisé ?

Il vous suffit de faire un tour sur le Google Play Store pour vous rencontre compte qu'il existe une ribambelle de VPN Android. La plupart offrent une version gratuite généralement limitée en volume, mais certains n'imposent aucune restriction sur la quantité de données que vous pouvez télécharger. Évidement, les VPN gratuits n'assureront pas une confidentialité à 100% de vos données.

La plupart conservent en effet un log de vos activités, ou ne sont pas totalement transparents sur les données qu'ils récoltent. Si vous n'utilisez ce genre de solution que de manière sporadique pour changer d'adresse IP ou contourner des restrictions géolocalisées, nous vous recommandons de jeter un œil sur notre guide des meilleurs VPN gratuits. Et comme vous pouvez le voir dans notre sélection plus haut, les solutions payantes qui sont les plus sécurisantes sont parfois très accessibles (moins de 2 € par mois).