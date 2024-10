Tesla permet enfin de contrôler sa voiture sans internet grâce à cette mise à jour de son application

Tesla déploie une nouvelle mise à jour pour son application mobile sur iOS, rendant la gestion des véhicules et de l’énergie plus pratique. Avec cette version, les utilisateurs peuvent par exemple exécuter des commandes sans connexion internet et surveiller leur consommation énergétique en temps réel.

La dernière version de l'application mobile de Tesla, v4.38.0, est désormais disponible sur iOS. Cette mise à jour accompagne l’arrivée d’iOS 18 et introduit des fonctionnalités qui simplifient l’interaction avec les véhicules de la marque et les systèmes de gestion de l’énergie. La société continue ainsi de perfectionner l'expérience utilisateur, en facilitant l'accès aux commandes et aux informations essentielles directement depuis le smartphone.

L'une des principales nouveautés de cette mise à jour est la possibilité d'exécuter certaines commandes du véhicule même sans connexion internet, à condition d'être à proximité du véhicule. Les utilisateurs peuvent désormais déverrouiller leur voiture, ouvrir le coffre ou encore ajuster la climatisation sans dépendre du réseau. Cette option nécessite que cette dernière soit équipée de la version logicielle 2024.38+, afin de permettre aux propriétaires d’en rester maîtres, même hors ligne.

Tesla ajoute un compteur d’énergie et simplifie l’accès aux commandes sur iPhone

En plus des commandes hors ligne, la mise à jour introduit un nouvel outil pour les propriétaires de la batterie domestique Powerwall et Powershare : un compteur d’énergie directement accessible depuis l’application. Ce dernier permet de suivre la consommation d'énergie en temps réel et d'ajuster l'utilisation du système pour éviter les risques de surcharge, surtout en cas de coupure de courant. Cela aide les utilisateurs à en prolonger l’autonomie lors de pannes, en ajustant leur consommation selon la capacité restante.

La version 4.38.0 apporte également une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs d’iPhone : l’ajout de commandes Tesla dans le centre de contrôle d’iOS 18. En quelques gestes, les propriétaires peuvent accéder aux commandes les plus utilisées, comme verrouiller le véhicule, activer la climatisation ou ouvrir le port de recharge. Cette intégration rend l’application plus pratique et accessible, en simplifiant l’accès aux commandes depuis l’interface native d’iOS. Avec cette mise à jour, l’entreprise rend l'interaction entre ses véhicules, ses systèmes énergétiques et les smartphones plus pratique pour les utilisateurs au quotidien.