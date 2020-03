Wi-Fi : 10 astuces pour améliorer la qualité de votre réseau

Un réseau Wi-Fi de qualité est indispensable en cette période de confinement contre le Covid-19. Malheureusement, il arrive parfois que votre réseau internet rencontre des dysfonctionnements ou des lenteurs. Si c’est votre cas, on vous invite à essayer ces 10 astuces afin d’améliorer la qualité de votre réseau et éviter les crises de nerfs !

Depuis quelques jours, les Français, et la plupart des européens, sont confinés à domicile afin d'empêcher la propagation du coronavirus. Pour tuer le temps, ils se tournent les dernières nouveautés du catalogue Netflix ou sur les jeux et applications du Play Store ou de l’App Store. D’autres sont contraints de télétravailler. Dans ces conditions, il est indispensable de pouvoir compter sur un bon réseau Wi-Fi. Si vous éprouvez des difficultés à accéder à votre fil d’actualité Facebook, à regarder une série sur Netflix ou à répondre à vos collègues sur Skype, vous pourriez bien remettre en cause les performances de votre réseau internet. Si c’est le cas, pas de panique : de nombreuses solutions existent pour vous aider à régler le problème.

Déplacez votre box internet au centre de votre foyer

Vous pourriez être tenté de camoufler votre box derrière une télévision, dans un meuble ou dans un débarras afin de gagner de la place et de ne pas gâcher votre décoration intérieure. Sachez pourtant que l’endroit idéal pour placer une box internet c’est au centre de votre habitation afin que son réseau se répande au mieux dans la totalité des pièces. Il est aussi conseillé de rapprocher le modem de vos appareils, ou de l’endroit habituel où vous vous servez de vos terminaux, afin de maximiser sa portée.

Redémarrez votre modem internet

Cette astuce paraît évidente et pourtant certains utilisateurs négligent complètement l’idée d’un bon vieux redémarrage de leur box internet. En cas de réseau Wi-Fi défaillant, pensez toujours à éteindre puis à rallumer votre modem. Dans de nombreuses situations, cette simple manoeuvre peut relancer votre connexion internet dans de meilleures dispositions.

Vérifiez tous les paramètres de votre box Internet

Avant de commencer à paniquer et à envisager des solutions drastiques, pensez à vérifier les paramètres de connexion de votre modem. Ceux-ci sont évidemment consultables sur la page web de gestion de votre box communiquée par votre fournisseur d’accès. Dans la sections Wi-FI, vérifiez que chaque case – état, activation borne, diffusion du SSID- soit bien cochée.

Limitez la bande passante de certaines applications

Vous pouvez optimiser les capacités de votre réseau en répartissant l’essentiel de la puissance de votre Wi-Fi aux applications qui en ont le plus besoin. Vous pouvez donc limiter la puissance de la bande passante disponible et réserver votre meilleur débit à votre ordinateur ou à votre smartphone tandis que le téléchargement d’un jeu sur le Playstation Store devra momentanément se contenter d’un débit moindre. Bref, il s’agit de faire en fonction de vos besoins sur le moment. Sur Windows, un logiciel comme NetLimiter fera largement le travail.

Offrez-vous un répéteur (amplificateur) Wi-Fi

Si votre la surface que doit couvrir votre réseau Wi-Fi est particulièrement dense, vous seriez bien avisé d’investir dans un répéteur Wi-Fi. Ces appareils vont, comme leur nom l’indique, étendre la couverture réseau et vous permettre d’atteindre les extrémités de votre maison. Pratique, si vous souhaitez surfer au fond de votre jardin ou dans le fond de votre cave. Et si vous êtes sur votre smartphone, vous pouvez aussi basculer sur votre connexion mobile.

Bonne nouvelle, un amplificateur Wi-fi n’est pas trop onéreux : son prix varie entre 15 et 100 euros, pour les modèles les plus puissants. En mettant une cinquantaine d’euros dans son achat, vous pourrez efficacement améliorer votre réseau. Nous vous conseillons d’opter pour un modèle à deux voire trois antennes afin d’obtenir une meilleure couverture réseau. Dans la même optique, vous pourriez aussi envisager l’achat du Google Wi-Fi, dont vous pouvez découvrir notre test complet.

Choisissez le meilleur réseau : 5 GHz ou 2.4 GHz

Sur les nouvelles box internet, vous avez accès à deux réseaux Wi-Fi : un à 5 GHz et un autre à 2.4 GHz. Le réseau à 5 GHz permet d’éviter bon nombre d’interférences avec d’autres appareils électroniques et bénéficie d’un débit plus élevé.Sachez cependant que celui-ci bénéficie d’une portée bien plus courte que le 2.4 GHz. Il est donc plus utile de vous en servir lorsque vous êtes proches de votre box internet.

Vérifiez que vous êtes seul sur votre réseau

Si vous habitez en ville ou dans un quartier fréquenté, vous devez impérativement sécuriser votre réseau par un mot de passe. Vous réduirez ainsi les chances de voir votre connexion internet volée par des profiteurs. Une fois que vous serez enfin seul sur votre réseau, vous devriez noter une amélioration de celui-ci. Via le portail de connexion de votre modem et de votre compte chez votre opérateur, vous pouvez aussi obtenir la liste des appareils actuellement en ligne sur votre réseau Wi-Fi. Certains hackers ont pu s'emparer de votre mot de passe. Il est donc important de vérifier si il n’y a aucune présence indésirable sur le réseau.

Changez le canal de votre réseau Wi-Fi

Chaque réseau Wi-Fi occupe une bande de fréquences particulière. Cette bande peut déjà être occupée par d’autres appareils électroniques comme un four micro-ondes, la box de vos voisins, un baby phone,…Dans ces conditions, vous pourriez donc améliorer la qualité de votre réseau en changer de canal en modifiant celui-ci dans la configuration et les paramètres de votre modem. Chaque opérateur dispose d’un processus particulier mais cette manipulation est généralement assez simple.

Coupez le Wi-Fi de certains de vos appareils

De nombreux utilisateurs laissent leurs tablettes ou leurs smartphones connectés au Wi-Fi alors qu’ils sont dans une autre pièce occupés sur un laptop ou un ordinateur fixe. Cette mauvaise habitude a aussi tendance à ralentir la qualité du réseau Wi-FI. Plus des terminaux sont connectés au même moment sur un même réseau internet, plus il aura la fâcheuse tendance de ralentir et de livrer des performances moindres. De même, plus ces appareils seront éloignés de votre box, plus le réseau tentera de s’étendre au maximum et dispersera ses efforts. N’hésitez pas à vous servir du fameux mode avion.

Pour éviter les problèmes de réseau lorsque de nombreux appareils sont connectés, une nouvelle norme a été mise au point : le WiFi 6. Ce nouveau standard promet de booster les performances des réseaux domestiques qui alimentent de nombreux objets connectés ou appareils. Plusieurs modems actuellement sur le marché sont déjà compatibles avec le WiFi 6, dont la dernière Bbox fibre de Bouygues Télécom.

Prenez soin de votre box internet

Une box internet est un appareil bourré d’électroniques. Il est donc sensible aux variations de température et autres court-circuit. Nous vous conseillons donc d’en prendre grand soin lors des périodes de canicules par exemple. De même, en cas d’orage, il n’est pas rare de voir des modems périr sous le coup d’un court-circuit. C’est pourquoi nous vous conseillons de bien protéger votre box internet contre la foudre. Bien protégée, votre box vous fournira une connexion internet de meilleure qualité.

On espère que ces astuces vont vous permettre de surfer sereinement à la maison pendant le confinement. Si vous avez d’autres idées sur le sujet, ou si une erreur s’est glissée dans ce dossier, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires.