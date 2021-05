Les prochains chargeurs USB-C atteindront 240W, les smartphones se chargeront 2 fois plus vite

La prochaine génération de chargeurs USB-C permettra de recharger deux fois plus rapidement son smartphone. En effet, ceux-ci pourront atteindre 240W, alors que la plupart des appareils sont limités à la charge 100 W. Ils devraient arriver sur le marché d’ici l’année prochaine.

À son arrivée en 2014, le port USB-C a révolutionné la recharge des batteries. Plus performant, il est en effet capable de faire passer bien plus de puissance que ces prédécesseurs, ce qui a nettement réduit le temps de charge. Il n’a pas fallu longtemps avant que la plupart des constructeurs l’adoptent et en fassent la nouvelle référence dans le domaine. Mais, depuis 2019, le standard n’a connu aucune modification. Cela s’apprête à changer, alors que l’USB Implementers Forum, le regroupement des constructeurs chargé d’améliorer l’USB, a annoncé la révision 2.1.

Pour le moment, l’USB-C Power Delivery est limité à 100 W. C’est bien assez pour la plupart des appareils, notamment les smartphones, mais pour d’autres, comme les ordinateurs portables, c’est une tout autre histoire. Pour obtenir des performances viables, ces derniers n’ont d’autre choix que d’utiliser des chargeurs traditionnels, avoisinant les 200 W à 230 W. Selon l’USB Implementers Forum, la prochaine génération d’USB-C atteindra 240W.

USB-C 2.1 double les performances du standard actuel

À titre de comparaison, la plupart des chargeurs de téléphones sont entre 18W 25W, les Chromebook se chargent à 45W, tandis que les MacBook les plus puissants atteignent 96W. Le Razer Blade, équipé d’une Geforce RTX 3080, est quant à lui vendu avec un chargeur 230W, ce qui reste malgré tout une exception. D’après le document fourni par l’association de constructeurs, le nouveau standard prendra le nom de « Extended Power Range », ce qui signifie « capacité de puissance étendue » et devrait arriver sur le marché d’ici la fin de l’année, ou début 2022.

Autant dire que c’est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs qui préfèrent utiliser le chargeur de leur PC pour recharger leur smartphone. D’autant que la prochaine révision ne se fera pas trop attendre, ce qui ravira ceux qui souhaitent s’équiper d’un nouvel appareil dans les prochains mois. Enfin, il est à noter que les smartphones, tablettes et autres PC ne seront pas les seuls à bénéficier de cette amélioration. Certains véhicules électriques, comme les vélos et trottinettes, en profiteront également, facilitant par la même occasion leur utilisation.

Source : Android Central