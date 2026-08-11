Meilleure eSIM pour les États-Unis : quel forfait choisir ?

Pour moins de 5 €, un forfait eSIM peut suffire pour rester connecté pendant un week-end aux États-Unis. Des enveloppes plus généreuses, voire illimitées, sont également disponibles pour les séjours plus longs et les usages intensifs.

Installer une eSIM de voyage est aujourd’hui le moyen le plus simple de rester connecté à l’étranger. Vous conservez votre carte SIM principale, choisissez à l’avance la durée et le volume de données, puis basculez sur un réseau partenaire à l’arrivée. Si vous voyagez aux États-Unis, les services eSIM proposent des forfaits très variés pour cette destination.

Les offres vont de quelques gigaoctets à des forfaits illimités en volume. Nous avons comparé cinq services pour vous permettre de trouver le meilleur forfait selon la durée de votre séjour et votre consommation.

Ubigi : une bonne couverture et des forfaits flexibles

dès 6,30€ Top forfait du moment -10% USA 6,30€ au lieu de 7,00€ pour 15 jours avec le code PHONANDROID Code -10% valable pour toutes destinations Souscrire +200 destinations 5G incluse pour 90 destinations Partage de connexion illimité eSIM unique et réutilisable à vie Très grande couverture réseaux mondiale 3 Go (top forfait du moment) plus de détails 9.5 Voir le site 9.5/10 Couverture mondiale 9.4/10 Qualité du réseau 5G 9.5/10 Rapport qualité/prix 9.4/10 Flexibilité des forfaits 9.4/10 Simplicité d'utilisation 9.5/10 Support client

Pour 4 €, Ubigi propose un forfait de 1 Go utilisable pendant 7 jours. Cette petite enveloppe convient si vous l’utilisez pour des usages peu gourmands en données. Pour une semaine complète, le forfait de 10 Go à 12 € offre un meilleur confort. Si votre voyage se prolonge au-delà de sept jours, le fournisseur propose le même volume avec une validité de 30 jours pour 14 €.

Les forfaits Ubigi pour les USA :

1 Go pendant 7 jours à 4 €

3 Go pendant 15 jours : 7 €

10 Go pendant 7 jours : 12 €

10 Go pendant 30 jours à 14 €

Données illimitées pendant 7 jours : 25 €

Données illimitées pendant 15 jours : 39 €

Données illimitées pendant 30 jours : 65 €

10 % de réduction avec le code PHONANDROID

Le mot « illimité » ne signifie pas que le débit maximal est conservé pendant tout le séjour. Ubigi accorde 25, 30 ou 60 Go à pleine vitesse selon la formule. Après consommation de ce volume, Internet reste accessible à 2 Mbit/s.

Ces forfaits ne comprennent ni appels téléphoniques, ni SMS. Vous pouvez toutefois vous tourner vers WhatsApp, FaceTime ou Signal qui utiliseront la connexion de l’eSIM, pendant que la ligne principale pourra rester active pour recevoir les communications habituelles.

-10% sur les forfaits Ubigi avec le code PHONANDROID

Saily : l’eSIM la plus complète, avec un numéro américain

dès 7,19€ Top forfait du moment -10% USA 7,19€ au lieu de 7,99€ pour 30 jours avec le code PHONANDROID Code de réduction valable pour toutes les destinations Souscrire +200 destinations couverture 5G selon les opérateurs locaux Partage de connexion illimité eSIM gratuite 3 Go (top forfait du moment) plus de détails 9.3 Voir le site 9.4/10 Couverture mondiale 9.1/10 Qualité du réseau 5G 9.3/10 Rapport qualité/prix 9.4/10 Flexibilité des forfaits 9.1/10 Simplicité d'utilisation 9.2/10 Support client

Saily va plus loin que ses concurrents en ajoutant plusieurs options utiles à ses forfaits eSIM pour les États-Unis. Vous pouvez notamment obtenir un numéro de téléphone américain, une possibilité peu courante pour ce type d’offre. Des packs d’appels et de SMS peuvent ensuite y être associés, ce qui permet de joindre un contact local sans passer par WhatsApp ou FaceTime.

En ce qui concerne les forfaits, comptez 3,49 € pour 1 Go valable 7 jours. Le forfait de 3 Go coûte 7,99 € et peut être utilisé pendant 30 jours, ce qui laisse un peu plus de marge. Pour une consommation plus élevée, Saily propose plusieurs enveloppes allant jusqu’à 20 Go, ainsi que des formules avec données illimitées.

Les forfaits Saily pour les États-Unis :

1 Go pendant 7 jours : 3,49 €

3 Go pendant 30 jours : 7,99 €

5 Go pendant 30 jours : 12,49 €

10 Go pendant 30 jours : 20,49 €

20 Go pendant 30 jours : 32,99 €

Données illimitées pendant 7 jours : 21,99 €

Données illimitées pendant 15 jours : 40,99 €

Données illimitées pendant 30 jours : 60,49 €

10 % de réduction avec le code PHONANDROID

Chez Saily, la formule illimitée fonctionne avec un compteur renouvelé chaque jour. Les cinq premiers gigaoctets sont délivrés sans réduction de débit. Au-delà, la vitesse descend à 1 Mbit/s jusqu’au lendemain. La connexion ne disparaît donc pas, mais les transferts lourds et le streaming deviennent moins confortables après épuisement du quota journalier.

Le partage de connexion est autorisé avec tous les forfaits. Saily inclut aussi plusieurs fonctions sans surcoût dans son application : un bloqueur de publicités, une protection contre les sites malveillants et un outil permettant de modifier le pays associé à votre connexion.

-10% sur les forfaits Saily avec le code PHONANDROID

GoMoWorld : beaucoup de data pour moins de 20 €

dès 9,89€ Top forfait du moment -10% USA 9,89€ au lieu de 10,99€ pour 30 jours avec le code PHONANDROID Code de réduction valable pour le Japon et toutes les autres destinations Souscrire +200 destinations couverture 5G selon les opérateurs locaux Partage de connexion autorisé eSIM gratuite 9 Go (top forfait du moment) plus de détails 9.1 Voir le site 9.1/10 Couverture mondiale 9.1/10 Qualité du réseau 5G 9.2/10 Rapport qualité/prix 9.1/10 Flexibilité des forfaits 9.1/10 Simplicité d'utilisation 9.2/10 Support client

GoMoWorld se distingue par ses tarifs accessibles. Le service permet même de tester gratuitement son eSIM avec 1 Go valable pendant une journée. Les offres payantes commencent ensuite à 3,99 € pour 2 Go. Les forfaits de 30 jours offrent davantage de données sans faire fortement monter le prix.

Les forfaits GoMoWorld pour les USA :

1 Go pendant 1 jour : gratuit

2 Go pendant 7 jours : 3,99 €

9 Go pendant 30 jours : 10,99 €

20 Go pendant 30 jours : 19,99 €

30 Go pendant 30 jours : 29,99 €

GoMoWorld ne propose pas de formule illimitée pour les USA. Vous connaissez donc précisément votre réserve de données, sans seuil quotidien ni ralentissement imposé après quelques gigaoctets. Les forfaits de 20 et 30 Go conviennent largement au GPS, aux réseaux sociaux, aux appels vidéo occasionnels et au partage de connexion.

Le service s’appuie sur plusieurs réseaux partenaires afin d’améliorer la couverture et autorise le partage de connexion avec toutes ses offres. Son application intègre également un VPN. GoMoWorld fournit uniquement de la data : vous devrez conserver votre carte SIM principale active pour recevoir des appels et SMS sur votre ligne française, mais gare au hors forfait.

-10% sur les forfaits GoMoWorld avec le code PHONANDROID

Holafly : des données illimitées au nombre de jours près

Holafly ne demande pas de choisir entre 5, 10 ou 20 Go. Tous ses forfaits pour les États-Unis comprennent des données illimitées. Le prix dépend uniquement du nombre de jours sélectionné, ce qui permet d’adapter précisément la durée de validité à celle du voyage.

Les forfaits Holafly pour les États-Unis :

Données illimitées pendant 1 jour : 3,79 €

Données illimitées pendant 3 jours : 11,37 €

Données illimitées pendant 7 jours : 23,90 €

Données illimitées pendant 15 jours : 43,90 €

Données illimitées pendant 30 jours : 63,90 €

L’illimité comporte néanmoins une restriction importante pour les voyageurs équipés de plusieurs appareils : le partage de connexion est plafonné à 1 Go par jour. On peut donc dépanner un ordinateur ou une tablette, mais pas remplacer durablement une connexion Wi-Fi.

Holafly coûte aussi sensiblement plus cher que la plupart des concurrents si quelques gigaoctets suffisent. Le service utilise les réseaux AT&T et T-Mobile. Vous avez également accès à la 4G ou à la 5G selon la zone.

Voir les offres Holafly

Airalo : un catalogue flexible

Le catalogue d’Airalo comprend aussi bien des forfaits limités en données que des formules illimitées. Le premier prix se situe autour de 4 € pour 1 Go. Pour profiter de données illimitées, il faut compter 25 € pendant 7 jours, 34 € pendant 10 jours et 68 € pendant 30 jours.

Les forfaits Airalo pour les USA :

1 Go à partir d’environ 4 €

Données illimitées pendant 7 jours : 25 €

Données illimitées pendant 10 jours : 34 €

Données illimitées pendant 30 jours : 68 €

Les forfaits illimités comprennent 3 Go par jour à pleine vitesse. Une fois cette enveloppe consommée, la connexion reste disponible à un débit réduit jusqu’au renouvellement du quota le lendemain. Le partage de connexion est autorisé et l’eSIM peut être rechargée directement depuis l’application. Vous accédez à la 4G ou à la 5G selon le réseau américain partenaire et la couverture disponible.

Airalo propose aussi des forfaits régionaux pour un circuit entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, puisqu’une seule eSIM suffit pour rester connecté dans les trois pays.

Voir les offres Airalo

Quelle eSIM choisir selon la durée de votre séjour ?

Pour un week-end, inutile d’acheter plusieurs dizaines de gigaoctets. Le forfait Saily de 1 Go à 3,49 € suffit pour un usage peu intensif. Si ce volume vous semble trop juste, Ubigi propose 10 Go à 12 €, également valables pendant 7 jours.

Pour une consommation beaucoup plus importante, mieux vaut passer à l’illimité. Saily facture son forfait de 7 jours 21,99 €, soit moins cher qu’Ubigi, Airalo et Holafly pour la même durée. Cette formule convient davantage pour publier des vidéos, regarder des films et séries ou partager régulièrement la connexion avec d’autres appareils.

Entre deux semaines et un mois, GoMoWorld propose des volumes intéressants : 20 Go à 19,99 € ou 30 Go à 29,99 €. Si vous préférez ne pas surveiller votre consommation, les 15 jours illimités d’Ubigi coûtent 39 €, contre 40,99 € chez Saily. Sur 30 jours, Saily reprend l’avantage avec une eSIM illimitée pour les États-Unis à 60,49 €.

Peut-on conserver son numéro français avec une eSIM américaine ?

Oui. L’eSIM n’occupe aucun emplacement physique : votre carte SIM française peut donc rester dans le téléphone pendant que l’eSIM américaine fournit la connexion Internet. Vous conservez ainsi votre numéro habituel et continuez à recevoir vos SMS.

Désactivez toutefois l’itinérance des données sur la ligne française pour éviter tout hors forfait. En fonction des offres, les appels passés ou reçus depuis les États-Unis peuvent également être facturés par votre opérateur traditionnel.

Quand faut-il installer et activer l’eSIM ?

Consultez d’abord la règle d’activation du forfait choisi. Vous pouvez généralement installer l’eSIM avant le départ, lorsque vous disposez encore d’une connexion Wi-Fi fiable, sans commencer immédiatement à utiliser la période de validité.

Ubigi lance automatiquement le décompte à l’arrivée dans une zone couverte. Saily fonctionne de la même manière, mais si le forfait n’est pas activé au bout de 30 jours après l’achat, il le démarre automatiquement. GoMoWorld le conserve en attente jusqu’à son activation manuelle. Avec Holafly, installez l’eSIM avant de partir, laissez-la désactivée, puis allumez-la une fois aux États-Unis.

Chez Airalo, la plupart des offres démarrent à la première connexion à un réseau compatible. Certaines s’activent toutefois dès leur installation : vérifiez ce point sur la fiche du forfait avant de télécharger l’eSIM. Gardez enfin le QR code ou les informations d’installation jusqu’à ce que la connexion fonctionne correctement.

Une eSIM fonctionne-t-elle partout aux États-Unis ?

Une eSIM de voyage se connecte aux réseaux américains partenaires du fournisseur. Elle ne peut donc pas fournir d’accès à Internet dans une zone où aucun de ces réseaux n’est disponible. Les villes et les grands axes sont généralement bien couverts, mais des coupures restent possibles dans certains parcs nationaux, au fond des canyons ou sur des routes isolées.

Avant un road trip, vérifiez les cartes de couverture des réseaux utilisés et téléchargez vos itinéraires pour pouvoir les consulter hors connexion. Regardez également les territoires compris dans le forfait : Ubigi couvre Hawaï, mais pas l’Alaska, par exemple.

Peut-on téléphoner et envoyer des SMS avec ces eSIM ?

Les forfaits Ubigi, GoMoWorld et Holafly pour les États-Unis ne fournissent que de la data. Aucun numéro ne leur est associé. Les appels et les messages doivent donc passer par WhatsApp, FaceTime, Signal ou une autre application utilisant Internet.

Saily permet d’ajouter un numéro américain, puis de lui associer des minutes d’appels locaux et des SMS. Airalo propose également des formules Discover+ comprenant ces services, mais ses eSIM américaines ne les incluent pas toutes. Si vous avez besoin d’un numéro, regardez bien si l’offre choisie comprend seulement des données ou également des appels et des SMS.