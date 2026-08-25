Meilleurs forfaits eSIM pour la Suisse : quelle offre choisir ?

Des eSIM pour voyager en Suisse, on en trouve à moins de 10 €, avec des formules adaptées aussi bien à un week-end qu’à un séjour de plusieurs semaines. Ubigi propose par exemple 10 Go valables 30 jours à 9,90 € avec le code PHONANDROID. Pour un court passage, Saily dispose d’un forfait de 1 Go à 3,14 € pour 7 jours, toujours avec le même code. L’illimité figure également dans leurs catalogues, ainsi que dans celui de Holafly.

Si vous recherchez une option prévisible et pas chère pour rester connecté en Suisse pendant votre voyage, un forfait eSIM est aujourd’hui la formule que choisissent de nombreux voyageurs et qui permet de tout prévoir à l’avance. Vous savez combien vous payez, pour quel volume de données et pour quelle durée de validité. Au besoin, vous pourrez toujours recharger de la data, mais il n’y aura aucune place pour le hors forfait.

Ubigi : le choix le plus équilibré, avec des petits prix

Ubigi propose plusieurs enveloppes data, et tous les tarifs peuvent baisser de 10% grâce au code PHONANDROID. Les 3 Go passent ainsi à 5,85 € au lieu de 6,5 €. Cette enveloppe est valable 7 jours, mais même si vous restez le temps d’un week-end, rien ne vous empêche de souscrire ce forfait qui peut suffire pour quelques jours d’utilisation. Ubigi dispose également d’un forfait eSIM de 10 Go valable 7 jours en Suisse, à 8,1 € avec le code promo.

Le forfait le plus polyvalent est celui de 10 Go (30 jours) qui revient à 9,90 € au lieu de 11 €. Le volume et la validité vous laissent une marge confortable pour profiter d’Internet sans trop vous retenir, mais les voyageurs qui ont une utilisation plus gourmande en données peuvent passer à 25 Go pour 21,60 €, toujours pour 30 jours et avec le code promo.

Ubigi propose également des formules illimitées pour ceux qui font du streaming, partagent des vidéos sur les réseaux sociaux ou partagent leur connexion en WiFi. À l’instar de ses forfaits eSIM pour le Japon, les offres sont illimitées en volume, mais pas en débit. 60 Go sont utilisables à pleine vitesse avant que le débit ne soit ralenti à 2 Mbit/s. Un forfait 7 jours reviendra à 21,60 € avec le code promo, un bon rapport qualité-prix surtout qu’Ubigi donne accès à deux réseaux en 4G et 5G (Salt, Sunrise).

Voir les forfaits Ubigi pour la Suisse (-10% avec le code PHONANDROID)

Saily : de 1 Go au tout illimité, avec la sécurité de NordVPN en plus

Une enveloppe de 1 Go à 3,14 € est disponible chez Saily après réduction et est valable 7 jours. C’est le forfait eSIM de base pour la Suisse. Il peut suffire pour un week-end si vous utilisez Internet avec parcimonie.

Les autres forfaits sont valables pendant 30 jours : 5 Go reviennent à 10,34 €, 10 Go à 17,09 € et 20 Go à 27,44 €. Ce fournisseur propose également des forfaits illimités, avec des durées qui vont de trois à trente jours. Celui de quinze jours est affiché à 40,99 €, soit 36,89 € avec le code PHONANDROID.

Avec les forfaits eSIM illimités de Saily, les 5 premiers Go consommés chaque jour ne sont pas bridés, mais au-delà de ce seuil, le débit est plafonné à 1 Mbit/s. Si vous restez moins d’une semaine, le forfait illimité de sept jours revient à 23,39 € au lieu de 25,99 € avec la réduction.

Saily a également la particularité de proposer des fonctionnalités intégrées directement à son application. Elles sont issues de l’écosystème de Nord Security, l’entreprise derrière NordVPN. On retrouve notamment un bloqueur de publicités, une protection contre les sites malveillants et les traqueurs ainsi qu’une localisation virtuelle qui permet de modifier le pays associé à la connexion.

Voir les forfaits Saily pour la Suisse (-10% avec le code PHONANDROID)

GoMoWorld : de grosses enveloppes pour la Suisse, à des prix compétitifs

GoMoWorld a adopté une stratégie opposée à celle de Hilafly, proposant uniquement des forfaits au volume, mais à des prix concurrentiels. Le premier comprend 10 Go de data pour sept jours à 3,59 € avec le code PHONANDROID.

Pour trente jours, l’enveloppe passe à 40 Go à 9,89 €, mais c’est avec ses forfaits de 75 Go et de 500 Go que GoMoWord se rapproche de l’illimité sans en proposer. Après réduction, le premier revient à 17,99 € et le second à 26,99 € pour 30 jours. Avec de tels volumes, même le streaming et le partage de connexion donnent une marge que peu de voyageurs épuiseront avant la fin de leur séjour en Suisse.

GoMoWord offre également une enveloppe de 1 Go valable une journée pour les nouveaux. Elle permet d’essayer gratuitement le service avant de souscrire un forfait. Enfin, ce service intègre aussi un VPN européen à ses forfaits eSIM.

Voir les forfaits GoMoWorld (-10% avec le code PHONANDROID)

À lire également : les meilleurs forfaits eSIM pour l’Albanie

Holafly : rien que de l’illimité, vous n’aurez pas à compter les gigas

Holafly ne propose aucun forfait eSIM au volume pour la Suisse. Ses offres sont toutes illimitées et vous pouvez choisir la durée qui correspond à votre voyage. Trois jours coûtent notamment 11,37 € et une semaine, 25,50 €. Si votre séjour dure quinze jours, un forfait illimité à 46,90 € est également proposé. Pour 30 jours, Holafly facture 68,90 € et propose des options allant jusqu’à 90 jours.

Contrairement à Ubigi et Saily, le partage de connexion chez Holafly est limité à 1 Go par jour. Cela peut vous forcer assez vite à prendre d autres forfaits si vous voulez garder la connexion sur plusieurs appareils sans passer par un WiFi public. Ce service utilise les réseaux de Salt Mobile, Sunrise et Swisscom en Suisse.

Voir les forfaits Holafly

Quand faut-il installer et activer son eSIM pour la Suisse ?

Nous vous recommandons d’installer le profil eSIM pendant que vous êtes encore chez vous, avant de prendre le départ. Une connexion est en effet nécessaire pendant le processus et vous pourrez utiliser votre Wi-Fi habituel pour reprendre l’installation en cas d’échec. N’activez toutefois pas encore le forfait.

À votre arrivée en Suisse, sélectionnez l’eSIM comme ligne dédiée aux données mobiles dans les réglages de votre smartphone. Ubigi, Saily et Holafly lancent le forfait dès que votre smartphone se connecte au réseau partenaire en Suisse, mais si vous choisissez GoMoWorld, vous devrez activer manuellement le forfait dans l’application.

Enfin, même si Saily n’active pas ses forfaits jusqu’à ce que vous soyez à destination, il le fait automatiquement 30 jours après l’achat.

Peut-on partager la connexion de son eSIM avec un ordinateur ou d’autres smartphones ?

Les meilleurs forfaits eSIM vous permettent de partager votre connexion avec d’autres appareils en WiFi. C’est le cas chez tous les fournisseurs de notre comparatif, mais Holafly impose une limite de 1 Go partagé par jour, même avec ses formules illimitées. C’est assez handicapant pour les voyageurs qui souhaitent par exemple travailler ponctuellement sur leur ordinateur pendant leur séjour, ou regarder plusieurs heures de vidéo sur une tablette.

Ubigi, Saily et GoMoWorld n’imposent pas de limite pour le partage. Votre consommation sur les autres appareils est décomptée de votre enveloppe data.

Votre numéro français pourra-t-il recevoir des appels ou SMS ?

Les forfaits présentés dans ce guide servent principalement à se connecter à Internet et ne remplacent donc pas votre numéro de téléphone habituel. Si votre smartphone est à double SIM, laissez la ligne française active pour recevoir vos SMS, mais vérifiez les tarifs de votre opérateur avant de répondre à un appel ou d’envoyer un message depuis la Suisse. WhatsApp, Messenger et les applications de messagerie seront vos meilleurs alliés pour continuer à communiquer avec vos proches.

Que se passe-t-il si vous épuisez vos données avant la fin du séjour ?

Avec une enveloppe dont le volume est limité, l’accès à Internet s’interrompt dès lors que tous les gigas ont été consommés, mais il vous suffira de recharger un forfait au besoin. Cela se fait facilement depuis les applications des fournisseurs.

Avec les offres illimitées, comme c’est le cas sur tous les forfaits Holafly pour la Suisse, vous bénéficiez d’Internet jusqu’à la date d’expiration du forfait, mais une limitation de débit est imposée après un certain quota qui varie d’un service à un autre.

Lire aussi : notre comparatif des meilleurs forfaits eSIM pour les USA

Faut-il désactiver sa carte SIM française pour éviter tout hors forfait en Suisse ?

Ce n’est pas indispensable si votre téléphone prend en charge deux lignes et que chacune joue un rôle précis. Dans les réglages, choisissez l’eSIM de voyage pour les données mobiles et coupez l’itinérance de votre SIM française.

Certains opérateurs français proposent certes une enveloppe en roaming sur la Suisse, mais laissez l’itinérance active pourrait vous coûter cher en cas de dépassement de forfait.