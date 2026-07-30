Meilleure eSIM pour l’ Albanie : quel forfait choisir pour un voyage ?

L’Albanie attire de plus en plus de voyageurs. C’est une destination abordable, encore un peu à l’écart des foules. Petit bémol par contre : le pays est hors Union européenne, et les opérateurs français ne l’incluent pas toujours dans leurs forfaits roaming. Mieux vaut donc installer une eSIM avant d’y aller.

Dans notre comparatif des meilleurs forfaits eSIM pour l’Albanie, vous trouverez aussi bien de petites enveloppes pour quelques jours que des forfaits plus généreux en volume de données. Le choix dépendra surtout de la durée de votre séjour et de l’usage que vous comptez faire de votre connexion.

Les prix varient sensiblement d’un service à l’autre, y compris à volume égal. Certaines offres se distinguent aussi par leurs fonctions supplémentaires, comme un VPN, généralement très utile lors d’un voyage à l’étranger.

Quatre services ont retenu notre attention pour un voyage en Albanie :

Ubigi : un choix varié de forfaits pour l’Albanie.

Saily : une offre complète, avec des fonctions de sécurité intégrées.

GoMoWorld : un bon rapport entre prix et volume de données.

Airalo : une gamme flexible qui couvre aussi bien les petits besoins que les usages intensifs.

Ubigi : des forfaits pour presque tous les types de séjour

dès 4,50€ Top forfait du moment -10% ALBANIE 4,50€ au lieu de 5,00€ pour 7 jours avec le code PHONANDROID Code -10% valable pour toutes destinations Souscrire +200 destinations 5G incluse pour 90 destinations Partage de connexion illimité eSIM unique et réutilisable à vie Très grande couverture réseaux mondiale 1 Go (top forfait du moment) plus de détails 9.5 Voir le site 9.5/10 Couverture mondiale 9.4/10 Qualité du réseau 5G 9.5/10 Rapport qualité/prix 9.4/10 Flexibilité des forfaits 9.4/10 Simplicité d'utilisation 9.5/10 Support client

Ubigi propose un large catalogue de forfaits eSIM pour l’Albanie, y compris des formules illimitées. Le service s’appuie sur le réseau One Albania et permet d’utiliser la 5G lorsqu’elle est disponible à l’endroit où vous vous trouvez.

Les forfaits eSIM pour l’Albanie incluent :

1 Go pendant 7 jours à 5 €

3 Go pendant 15 jours à 8 €

10 Go pendant 30 jours à 16 €

Données illimitées pendant 7 jours à 29 €

Données illimitées pendant 15 jours à 49 €

10% de réduction sur tous les forfaits avec le code PHONANDROID

Profitez de 10% de réduction chez Ubigi avec le code PHONANDROID

Sur les offres illimitées, il faut bien comprendre le fonctionnement : le forfait 7 jours inclut 20 Go à pleine vitesse, puis le débit tombe à 2 Mbit/s une fois ce quota atteint. Sur 15 jours, on passe à 30 Go avant la même limitation. Rien d’infini donc, mais c’est largement suffisant pour naviguer, streamer un peu et passer des appels vidéo.

Les atouts d’Ubigi :

Des forfaits illimités avec 20 ou 30 Go à pleine vitesse.

La 5G par l’intermédiaire du réseau One Albania.

Une activation automatique à l’arrivée.

Le partage de connexion autorisé.

Saily : une eSIM qui sécurise aussi votre navigation

dès 7,19€ Top forfait du moment -10% ALBANIE 7,19€ au lieu de 7,99€ pour 30 jours avec le code PHONANDROID Code de réduction valable pour toutes les destinations Souscrire +200 destinations couverture 5G selon les opérateurs locaux Partage de connexion illimité eSIM gratuite 3 Go (top forfait du moment) plus de détails 9.3 Voir le site 9.4/10 Couverture mondiale 9.1/10 Qualité du réseau 5G 9.3/10 Rapport qualité/prix 9.4/10 Flexibilité des forfaits 9.1/10 Simplicité d'utilisation 9.2/10 Support client

Saily part sur une logique différente : au-delà de ses forfaits data qui sont également très polyvalents, le service embarque toute une couche de sécurité héritée de l’écosystème Nord Security. Il intègre ainsi un bloqueur de publicités, une protection contre les sites malveillants, ainsi que plusieurs emplacements virtuels au choix.

Les forfaits eSIM Saily pour l’Albanie :

1 Go pendant 7 jours à 3,49 €

3 Go pendant 30 jours à 7,99 €

5 Go pendant 30 jours à 11,49 €

10 Go pendant 30 jours à 19,49 €

20 Go pendant 30 jours à 26,49 €

Forfaits illimités à partir de 22,99 € (5 jours)

10% de réduction sur tous les forfaits avec le code PHONANDROID

Profitez de 10% de réduction chez Saily avec le code PHONANDROID

Le forfait 3 Go à 7,99 € suffit pour voir vos itinéraires, lire et envoyer des messages et faire des recherches. Avec 10 ou 20 Go, vous profitiez d’Internet sans surveiller le compteur de data.

Pour le streaming ou des usages plus gourmands, les forfaits illimités de Saily sont flexibles : de 5 à 30 jours selon la durée de votre séjour. Seul bémol, au-delà de 3 Go par jour, le débit est réduit à 1 Mbit/s jusqu’au lendemain.

Saily propose aussi des cadeaux dans ses forfaits 10 et 20 Go : un mois de NordVPN Premium (19,99 €) pour le premier, un pass coupe-file (10,49 €) pour le second.

Les atouts de Saily :

Des forfaits flexibles : de 1 Go aux données illimitées.

Un bloqueur de publicités et une protection contre les sites malveillants.

Possibilité de choisir un emplacement virtuel pour accéder à des contenus habituellement réservés à d’autres régions.

Un mois de NordVPN premium offert pour l’activation du forfait 10 Go.

Un pass coupe-file offert pour l’abonnement de 20 Go.

Une assistance accessible par chat 24h/24 et 7j/7.

GoMoWorld : des offres abordables, sans formule illimitée

dès 9,89€ Top forfait du moment -10% JAPON 9,89€ au lieu de 10,99€ pour 30 jours avec le code PHONANDROID Code de réduction valable pour le Japon et toutes les autres destinations Souscrire +200 destinations couverture 5G selon les opérateurs locaux Partage de connexion autorisé eSIM gratuite 7 Go (top forfait du moment) plus de détails 9.1 Voir le site 9.1/10 Couverture mondiale 9.1/10 Qualité du réseau 5G 9.2/10 Rapport qualité/prix 9.1/10 Flexibilité des forfaits 9.1/10 Simplicité d'utilisation 9.2/10 Support client

GoMoWorld ne joue pas sur l’illimité, mais sur des tarifs serrés à volume comparable. Le forfait de 7 Go à 10,99 € (30 jours) est intéressant par exemple pour un séjour d’une à deux semaines. Si vous comptez partager pas mal de photos ou enchaîner les appels vidéo, le 16 Go à 19,99 € laisse de la marge.

1,7 Go pendant 7 jours à 3,99 €

7 Go pendant 30 jours à 10,99 €

16 Go pendant 30 jours à 19,99 €

25 Go pendant 30 jours à 29,99 €

Essai gratuit de 100 Mo pendant une journée

10% de réduction sur tous les forfaits avec le code PHONANDROID

Profitez de 10% de réduction chez GoMoWorld avec le code PHONANDROID

GoMoWorld propose également 100 Mo gratuits pendant une journée. Cet essai permet de vérifier l’installation et le fonctionnement de l’eSIM avant d’acheter une enveloppe plus importante. Un VPN européen est également intégré pour profiter d’une adresse IP de cette zone lorsque vous en avez besoin.

Les atouts de GoMoWorld :

Des tarifs intéressants sur les forfaits de 7 et 16 Go.

Un essai gratuit de 100 Mo.

Un VPN européen inclus.

Le partage de connexion autorisé.

Airalo : des forfaits variés, mais des tarifs à surveiller

dès 16,50€ Top forfait du moment JAPON 16,50€ au lieu de 16,50€ pour 30 jours Souscrire +200 destinations couverture 5G selon les opérateurs locaux Partage de connexion illimité eSIM gratuite Réseaux T-Mobile et Verizon 10 Go (top forfait du moment) plus de détails 8.9 Voir le site 9.1/10 Couverture mondiale 9.1/10 Qualité du réseau 5G 8.9/10 Rapport qualité/prix 8.8/10 Flexibilité des forfaits 8.8/10 Simplicité d'utilisation 8.9/10 Support client

Airalo fait partie des pionniers de l’eSIM voyage, et ça se voit dans la largeur de son catalogue. Il propose des forfaits fixes ou illimités, avec des durées allant de 3 à 30 jours. Le forfait 5 jours à 23,5 € est l’un des plus demandés. L’appli permet en plus de suivre sa consommation en temps réel, ce qui est plutôt rassurant.

Tous les forfaits illimités Airalo comprennent 3 Go à pleine vitesse tous les jours, avant une réduction du débit à 1 Mbit/s en cas de dépassement de quota. Le compteur est réinitialisé le lendemain.

Voir les offres Airalo

Les atouts d’Airalo :

Des forfaits fixes et illimités.

Des durées allant de 3 à 30 jours.

3 Go à pleine vitesse par jour avec les offres illimitées.

Une application permettant de suivre la consommation.

Une gamme adaptée aussi bien aux courts qu’aux longs séjours.

Quel forfait eSIM choisir selon la durée du séjour ?

Si vous passez un week-end ou quelques jours à Tirana, le forfait Saily de 1 Go à 3,49 € devrait suffire pour les cartes, les recherches et les messageries. GoMoWorld propose également une offre similaire avec 1,7 Go à 3,99 €.

Saily et Ubigi se tiennent avec leur forfait 3 Go, à quasi égalité de prix (7,99 € pour le premier, contre 8 € pour le second). Ce volume convient à une consommation modérée, en réservant le Wi-Fi pour les grosses mises à jour.

Si vous restez sur place pour deux semaines, Ubigi offre un bon compromis avec son forfait 10 Go à 16 €. Mais pour avoir plus de marge, Saily propose un forfait de 20 Go facturé 26,49 €. GoMoWorld se place entre les deux avec 16 Go à 19,99 €.

Pour ceux qui regardent beaucoup de vidéos, travaillent à distance ou partagent leur connexion, un forfait illimité est recommandé. Saily propose des offres flexibles, à partir de 5 jours à 22,99 €. Si vous restez pour une semaine complète, on retrouve un forfait illimité de 7 jours à 29 € chez Ubigi.

Ce forfait comprend 20 Go à pleine vitesse avant une réduction du débit à 2 Mbit/s, tandis que Saily renouvelle quotidiennement le quota. L’opérateur propose 3 Go par jour à pleine vitesse, puis la connexion est limitée à 1 Mbit/s jusqu’au lendemain.

Ubigi et GoMoWorld ne proposent pas de forfait illimité de 30 jours dans leur gamme dédiée à l’Albanie. Chez Ubigi, il faut opter pour le forfait illimité régional « Europe étendue », qui inclut cette destination pour 77 €. Saily propose directement une formule illimitée de 30 jours pour l’Albanie à 87,99 €. Airalo affiche une offre similaire à 89 €.

Lire aussi : quelle est la meilleure eSIM pour voyager au Japon ?

La couverture réseau : un point à ne pas négliger

À Tirana, Durrës, Vlorë, Saranda et dans les principales zones habitées, la connexion est bonne. Ça se corse un peu dans les zones reculées des Alpes albanaises ou sur certaines routes de montagne. Logique, puisqu’une eSIM de voyage ne fait que se connecter à un opérateur local partenaire, elle n’a pas de réseau propre.

La qualité du service dépend donc de la couverture disponible à votre emplacement précis. Si vous prévoyez de conduire dans des régions isolées, téléchargez vos cartes hors connexion avant le départ. Vous pourrez toujours consulter votre itinéraire lors d’une perte temporaire de réseau.

Peut-on conserver son numéro français avec une eSIM en Albanie ?

Rien ne vous empêche de laisser votre carte SIM française active en parallèle, en réservant l’eSIM aux données mobiles. Votre numéro français reste joignable pour les appels, SMS et codes de confirmation, mais gardez à l’esprit que ces communications peuvent être facturées par votre opérateur habituel. L’Albanie n’est pas couverte par le roaming européen classique.

Dans les réglages, il suffit d’assigner l’eSIM aux données mobiles et de couper l’itinérance sur la SIM principale, pour éviter que le forfait français ne soit sollicité par erreur. N’oubliez pas non plus d’installer l’eSIM avant de quitter la France, pendant que vous avez encore une connexion fiable : la plupart des services proposent de toute façon une activation automatique dès l’arrivée à destination.