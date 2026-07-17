Marvel’s Wolverine sur PS5 : Lady Deathstrike massacre Logan dans un nouveau trailer

Une nouvelle vidéo du jeu Marvel's Wolverine met en scène Logan aux prises avec de nombreuses personnes, dont sa némésis Lady Deathstrike. Et elle n'est pas là pour faire de la figuration.

Marvel's Wolverine

Les X-Men de Marvel ne feront pas uniquement leur grand retour dans Avengers : Doomsday. Le plus iconique des mutants sera avant ça le protagoniste d'un jeu vidéo qui lui est consacré : Marvel's Wolverine. Dévoilé lors du State of Play de juin 2026, le titre montre un gameplay nerveux et extrêmement sanglant. Côté scénario, Logan et ses partenaires doivent retrouver des mutants kidnappés par un groupe qui se fait appeler les Reavers.

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L'occasion de suivre un Wolverine dans son légendaire costume jaune et noir, en-dessous duquel Logan ne cache pas le tourment qui l'habite. Dans le dernier trailer en date, à retrouver ci-dessous, le mutant est clairement lassé de combattre sans relâche, et incapable de laisser le passé derrière lui. Un état symbolisé par la photo qu'il regarde au début de la vidéo, et qu'il s'efforce de récupérer si elle lui échappe des mains, quitte à prendre de nombreux coups pour cela. À commencer par ceux de sa némésis : Lady Deathstrike.

Lady Deathstrike fait une entrée fracassante dans Marvel's Wolverine

Si la super-vilaine fait sa première apparition dans un comics de Daredevil, elle est bien le miroir de Wolverine en terme de capacités. Son père est d'ailleurs celui qui a mis au point la méthode pour fusionner le métal adamantium et le corps humain. Procédé qui sera utilisé de force sur Logan pour en faire le héros quasi-invincible que l'on connaît. Lady Deathstrike aussi à une ossature faite du même métal, de nombreux implants cybernétiques, ainsi que des doigts acérés, à défaut de griffes qui lui sortent des phalanges.

Bien qu'elle ait déjà été associée aux Reavers dans les comics, elle semble ici diriger une équipe de shinobi habillés en rouge cherchant à kidnapper Logan. Ce dernier n'a visiblement pas l'intention de se laisser faire. Marvel's Wolverine sortira le 15 septembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5. Dommage pour les joueurs PC.


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