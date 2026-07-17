GTA Online : Rockstar s’attire les foudres des joueurs pour avoir ajouté… deux arbres dans le jeu

Ce mardi 14 juillet, Rockstar a déployé une nouvelle mise à jour pour GTA Online qui, en apparence, est parfaitement normale et habituelle. Mais c'est sans compter sur une petite et discrète nouveauté qui sème actuellement la discorde auprès des joueurs. Le studio a commis l'irréparable en ajoutant… deux arbres au bord de la route.

On dit souvent que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, et ce dicton est particulièrement vrai dans le monde du jeu vidéo. Certains joueurs ont tendance à être très, très attachés à leur jeu et il est parfois bien difficile d'essayer de changer la moindre chose ou d'introduire de la nouveauté. Pour autant, on ne s'attendait pas vraiment à ce que deux simples arbres ajoutés à la map de GTA Online sèment à ce point la zizanie au sein de la communauté.

Le 14 juillet dernier, Rockstar déploie Kortz Heist, la dernière mise à jour de GTA Online. Comme à son habitude, celle-ci ajoute un nouveau cambriolage, réalisable en solo ou à plusieurs. Mais, précision qui a son importance, il est nécessaire d'être propriétaire d'un manoir pour lancer cette mission, et pas n'importe lequel : un manoir qui a été amélioré pour qu'il propose un atelier d'art. Vous ne voyez toujours pas le rapport avec nos deux arbres ? Ça arrive.

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Comment deux arbres ont semé la pagaille chez les joueurs de GTA Online

L'un de ces manoirs se trouve en haut d'une colline, que l'on atteint en roulant sur une route sinueuse. Mais puisque l'on est dans GTA, beaucoup de joueurs ne prennent pas la peine de prendre les virages et préfèrent couper la route en allant tout droit. Bingo : c'est précisément à cet endroit que Rockstar a décidé d'ajouter deux arbres, rendant de fait presque impossible la possibilité de prendre le raccourci.

Très vite, un internaute s'en est plaint sur Reddit, générant un véritable tollé dans les commentaires. Pour les joueurs, cela ne fait aucun doute : il s'agit là d'une manipulation de Rockstar pour les pousser à acheter des microtransactions. Tout le monde se met alors d'accord sur un point : Rockstar n'est plus le studio qu'il était et n'a désormais plus qu'un but en tête, trouver la moindre occasion d'embêter ses joueurs pour les contraindre à dépenser leur argent. Maudits arbres.