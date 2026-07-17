Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : hausse d’autonomie spectaculaire pour les smartphones pliables de Samsung

Samsung a amélioré la capacité des batteries et l'autonomie sur ses prochains smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra.

La complexité du design des smartphones pliables, couplé à la volonté de ne pas concevoir un appareil qui soit trop épais, a toujours empêcher Samsung d'intégrer une grosse batterie au sein de ses mobiles pliables. Il semble que le constructeur ait enfin trouvé une solution pour augmenter la capacité de l'accumulateur et améliorer l'autonomie pour ses Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra, qui affichent des chiffres bien plus impressionnants que leurs prédécesseurs.

D'après un document repéré dans la base de données EPREL (le registre européen de l'étiquetage énergétique des produits), le Galaxy Z Fold 8 présente une autonomie de 49 h 10 min et le Galaxy Z Fold 8 Ultra de 51 h. A titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 7 de l'année dernière était annoncé à 40 h 28 min. Cela représenterait donc une hausse substantielle d'environ 20 % d'une génération à l'autre, ce à quoi Samsung ne nous a pas vraiment habitué.

Samsung booste la batterie des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra

Bien entendu, cette autonomie est obtenue en suivant un protocole qui n'imite pas un usage réel, il ne faut pas s'attendre à ce que les deux modèles tiennent plus de jours dans le cadre d'une utilisation normale. Mais on peut désormais espérer qu'ils durent une journée en usage assez intensif. Le document confirme également les nouvelles capacités de batterie des Galaxy Z Fold 8 : 4 800 mAh pour le modèle de base (nouveau design au format large) et 5 000 mAh pour l'Ultra, le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 et sa batterie de 4 400 mAh.

Nous n'avons par contre pas d'information sur la puissance de charge. On a récemment évoqué la possibilité que le Galaxy Z Fold 8 Ultra passe à 45 W. Il est moins clair si le Galaxy Z Fold 8 y aura aussi droit, ou s'il devra se contenter de la tarditionnelle charge 25 W, qui risque d'être juste pour recharger rapidement une batterie qui approche les 5 000 mAh.

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra seront officiellement lancés lors du Galaxy Unpacked du 22 juillet 2026, qui se tient à Londres.


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