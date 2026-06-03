State of Play juin 2026 : Wolverine, God of War, Control Resonant, Tomb Raider, voici le récap’ des grosses annonces PS5

Chose promise, chose due : Sony nous a livré un State of Play à la hauteur des attentes hier soir. Face à l'avalanche d'annonces de gros jeux PS5 et de dates de sortie, on vous aide à y voir un peu plus clair avec ce résumé complet.

marvel's wolverine

Comme le veut la tradition, Sony a donné le coup d'envoi (plus ou moins officiellement) des festivités estivales du jeu vidéo. Alors que la soirée d'ouverture du Summer Game Fest se tiendra le 5 juin prochain, le constructeur japonais a diffusé son State of Play hier soir. Un State of Play plein à ras-bord de grosses, voire très grosses annonces.

Nous avons ainsi eu comme prévu un aperçu poussé de Marvel's Wolverine, dont la date de sortie approche à grands pas, mais aussi un extrait de 20 minutes de gameplay du prochain God of War. Et entre les deux, une multitude de trailers de jeux déjà vus, et d'autres non. Petit résumé de ce qu'il ne fallait pas rater hier soir.

Tous les trailers diffusés lors du State of Play de juin 2026

Marvel's Wolverine

Bonne nouvelle, Marvel's Wolverine est toujours prévu pour le 15 septembre prochain. Pour l'occasion, Sony a dévoilé un nouveau trailer de gameplay particulièrement sanglant. Petite surprise au niveau du casting : Jean Grey sera de la partie.

God of War Laufey

L'autre star de la soirée était évidemment le prochain jeu God of War. Le trailer est venu confirmer les rumeurs qui circulaient depuis un certain temps : les joueurs incarneront non pas Kratos, mais sa femme Laufey, juste après sa mort dans le reboot de 2018. Pour l'occasion, Sony nous 20 minutes de gameplay en continu.

Control Resonant

Le prochain jeu Remedy a de nouveau pointé le bout de son nez. L'occasion d'en voir un peu plus de Dylan, le frère de Jesse Faden, l'héroïne du premier Control, et du New York infesté par le Hiss. On rappelle que le titre laissera de côté le gameplay TPS pour un système inspiré du character action game. Sortie le 24 septembre prochain

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ça manquait de remake dans ce récap. Voici donc le premier épisode de Tomb Raider remis au goûts par Crystal Dynamics (donc avec le design de Lara hérité de la trilogie reboot). Sortie le 12 février 2027.

Rayman Legends Retold

Toujours dans la catégorie remake, on demande Rayman Legends, au cœur de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Alors que l'on pensait qu'il s'agirait là aussi du premier opus qui aurait droit à une nouvelle version, c'est finalement le dernier en date (sorti en 2013 tout de même) qui revient en version 2,5D. Sortie le 1er octobre prochain.

Onimusha: Way of the Sword

Enfin ! Le nouvel Onimusha dévoile sa date de sortie, alors que son cycle de communication a démarré il y a un certain temps maintenant. Sortie donc le 25 septembre prochain. Une démo est déjà disponible.

Silent Hill: Townfall

Après Silent Hill f, c'est au tour de Screen Burn Interactive de se frotter à la cultissime licence horrifique. On retrouve les codes traditionnels de celle-ci (l'horreur portée sur le psychologique, l'épais brouillard, etc.), mais avec cette fois une vue à la première personne. Sortie le 24 septembre prochain.

Phantom Blade Zero

On craint toujours que le jeu ne soit pas à la hauteur des incroyables images qu'il montre depuis quelques années. Restons toutefois optimiste, puisque le souls like s'offre un petit report pour peaufiner sa formule. Nouvelle sortie pour le 29 octobre.

No Rest for the Wicked

Encore une date de sortie très attendue : après un long et mouvementé accès anticipé, le nouveau jeu des créateurs de la saga Ori annonce son lancement en 1.0. Pas encore de date précise, mais une fenêtre pour octobre prochain.

Until Dawn 2

Celui-là, on ne l'avait pas forcément vu venir. Un nouvel Until Dawn est donc en préparation, mais pas par Supermassive Games, occupé par sa Dark Pictures Anthology. C'est donc Firesprite qui s'y colle, en reprenant peu ou prou la formule du premier. Sortie en 2027.

The Lost Wild

Vous pensiez qu'il s'agissait d'un jeu Jurassic Park ? Nous aussi. On s'y croirait pourtant. Un jeu de survie à la première personne au milieu des dinosaures, dans un environnement quelque peu hostile à votre présence. Sortie en 2027.

Et d'autres chouettes annonces

D'autres jeux se sont également frayés une place au milieu des annonces, comme le jeu de combat Marvel Tokon, le génial et décale Bancho the Chef qui fera de vous un maître sushi, ou encore le très attendu Ace Combat 8: Wings of TheveMarathon a également annoncé sa nouvelle saison, tandis Dune Awakening sortira sur PS5 le 22 septembre prochain. le jeu multijoueur Kemuri a également fait une apparision, au même titre qu'Ill qui est passé entre les mains de Mundfish. Enfin, la série Stuntman revient avec Stuntman: Hollywood et Dynasty Warriors 3 va avoir droit à son remaster.


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