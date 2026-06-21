Vers la fin des jeux PS5 sur PC ? Cette décision de Sony inquiète les joueurs

Le fabricant de la PlayStation 5 semble être sur le point d’abandonner les joueurs PC. Dans un nouveau rapport, Sony laisse de côté les versions pour ordinateur de certains titres solo. On fait le point.

Sony aurait-il une dent contre les joueurs PC ? Peut-être. C’est en tout cas ce que semblent suggérer certaines décisions prises par l’entreprise nippone. En effet, si celle-ci a récemment lancé une « nouvelle » manette DualSense destinée aux joueurs PC, Sony confirme également à demi-mot que ses jeux ne sortiraient plus sur ordinateur. La firme japonaise pourrait ainsi conserver ses exclusivités PS5, notamment en ce qui concerne les jeux solo de premier plan.

C’est en tout cas ce que semble indiquer un récent document de 229 pages déposé par Sony auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ou plutôt, ce qu’il n’indique pas. En effet, dans ce document, Sony ne donne plus la priorité au portage de ses jeux PS5 sur PC.

L’année dernière, ce même type de document mentionnait des « projets visant à poursuivre le déploiement de ses jeux propriétaires sur plusieurs plateformes telles que le PC ». Mais cette information n’est plus visible dans la version 2026 publiée par Sony. Et c’est inquiétant.

Le divorce entre Sony et les joueurs PC est-il acté ?

En effet, certains titres PS5 très attendus pourraient passer sous le nez de nombreux joueurs PC. On pense par exemple à Intergalactic : The Heretic Prophet, Marvel’s Wolverine, ou encore God of War : Laufey.

Par ailleurs, Sony semble également donner la priorité à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le document mentionne ainsi l’utilisation de l’IA pour « libérer la créativité des studios et améliorer davantage l’expérience PlayStation ». D’ailleurs, Sony a une nouvelle méthode pour repérer les vidéos générées par IA.

Quoi qu’il en soit, l’abandon du portage PC des jeux PlayStation ne concernerait pas l’ensemble des titres développés par Sony. En effet, la firme nippone continuera bel et bien à porter la plupart de ses jeux multijoueurs.

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a d’ailleurs affirmé que l’entreprise estime qu’il est « important que les jeux de service en ligne atteignent un public plus vaste grâce au multijoueur en ligne ». « C’est pourquoi nous continuons à considérer les sorties simultanées sur PS5 et PC comme la norme pour ce type de jeux », a-t-il déclaré.