Marvel’s Wolverine dévoile son gameplay en profondeur, vous n’avez jamais vu un trailer de jeu PS5 aussi sanglant

Comme promis par Sony, Marvel's Wolverine a eu droit à son trailer de gameplay et à l'annonce de sa date de sortie hier soir, à l'occasion du dernier State of Play. Disons-le tout de suite : ce que tout le monde a retenu, c'est la quantité d'hémoglobine à l'écran.

Il n'y a pas eu de surprise hier soir. Sony avait promis de débuter son State of Play par un trailer de Marvel's Wolverine, nous avons eu droit à un trailer de Marvel's Wolverine. Cette fois, il n'était pas question de dévoiler la date de sortie, que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant. Pour rappel, le prochain jeu d'Insomniac Games (derrière les Marvel's Spider-Man) sortira le 15 septembre prochain.

Il était donc temps d'avoir un aperçu un peu plus approfondi de son gameplay. Sony avait déjà montré quelques extraits du jeu en septembre dernier, qui avait permis de rassurer les fans de la première heure de Logan : aussi grand public le titre se veut-il, celui-ci ne fera clairement pas l'impasse sur l'hémoglobine. Un choix qui s'est confirmé hier soir, puisque l'on a pu observer le héros littéralement se recouvrir de litres de sang à chaque ennemi découpé en deux.

Marvel's Wolverine sera sanglant, très sanglant

Ce sont donc un peu plus de 7 minutes de gameplay que Sony a diffusées hier soir. Au programme, on retrouve tous les poncifs du AAA PlayStation. Logan s'infiltre dans un camp d'ennemis, Logan déclenche une cinématique qui a coûté très cher à produire, Logan se fait repérer et se bat contre un ennemi plus puissant que les autres. Marvel's Wolverine sera du très, très grand spectacle, qui plaira sans nul doute à tous les fans du personnage et de l'univers Marvel dans son ensemble.

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On espère toutefois qu'Insomniac a pensé aux hématophobes en intégrant une option permettant de désactiver le sang à l'écran. Il ne faut en effet pas attendre longtemps dans ce trailer pour voir Wolverine recouvert de sang. Il faut dire que celui-ci ne fait pas franchement dans la dentelle, la moindre petite élimination furtive se faisant dans la violence la plus décomplexée. Le sang en question semble certes disparaître de lui-même au bout de quelques secondes, mais tout de même.