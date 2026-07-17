Cet appel FaceTime qui semble venir de votre banque peut vider votre compte en quelques minutes

Les escrocs ont trouvé une nouvelle porte d'entrée vers les comptes bancaires des utilisateurs d'iPhone. Ils passent par FaceTime, une application au capital de confiance intact. Aucun logiciel malveillant n'entre en jeu, et c'est précisément ce qui rend la méthode redoutable.

apple iphone 17 pro max test

Les campagnes de phishing visant les possesseurs d'iPhone se perfectionnent d'année en année. Les pirates ne cherchent plus à forcer les protections d'Apple, jugées trop solides. Ils préfèrent viser directement la personne derrière l'écran. Une vague de messages frauduleux jouait déjà sur l'attachement des utilisateurs à la marque pour leur soutirer des identifiants. La recette reste la même. Seuls les outils changent au fil des saisons, et les escrocs suivent les usages de leurs cibles.

Les banques constituent le terrain privilégié de ces malfaiteurs. Un réseau français spécialisé dans la fraude à la carte bancaire a récemment été mis hors d'état de nuire. Ses membres avaient dérobé 740 000 euros. Le scénario se déplace maintenant vers FaceTime, l'application d'appels vidéo intégrée à l'iPhone. Les fraudeurs y endossent le costume d'un conseiller de banque ou d'un technicien du support Apple. Le résultat atteint un réalisme troublant.

FaceTime devient le terrain de jeu des faux conseillers bancaires

L'opération démarre toujours par un SMS. Selon les chercheurs de Malwarebytes, le message alerte la victime sur une transaction non autorisée. Il l'invite à composer un numéro. Un interlocuteur réclame alors une vérification supplémentaire, puis bascule la conversation sur FaceTime. Il demande ensuite à sa cible de partager son écran pendant sa connexion à la banque en ligne. L'escroc observe en direct la saisie des mots de passe, des numéros de compte et des codes de sécurité à usage unique.

La force de cette arnaque tient à son absence totale de composant technique. Aucun virus n'infecte l'iPhone. La faille exploitée reste la confiance humaine. Un appel vidéo inspire naturellement plus de crédibilité qu'un message écrit. Apple rappelle de son côté qu'aucun de ses services ne réclame de mot de passe lors d'un appel non sollicité. La firme invite les personnes tombés dans ce piège à raccrocher immédiatement. Ils doivent ensuite rappeler leur banque via le numéro figurant sur leur carte, puis transmettre une capture de l'appel à [email protected]. La vigilance reste pour l'instant le seul antivirus efficace.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Galaxy S26 : la mise à jour One UI 9 (Android 17) arrive très bientôt

Samsung s’apprête à lancer One UI 9, qui sera disponible directement sur ses nouveaux smartphones pliables. Et les Galaxy S26 ne devraient pas tarder à recevoir une mise à jour…

Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : hausse d’autonomie spectaculaire pour les smartphones pliables de Samsung

Samsung a amélioré la capacité des batteries et l’autonomie sur ses prochains smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. La complexité du design des smartphones…

Mort de OnePlus : votre smartphone sera-t-il mis à jour vers Android 17 ?

OnePlus a officialisé son départ du marché européen. La question du suivi logiciel se pose pour les propriétaires actuels d’un smartphone de la marque. C’est officiel, OnePlus ne va plus…

Disney+ à seulement 4,99 € / mois pendant 3 mois : attention cette offre est à durée limitée !

Vous cherchez des occupations pour les vacances ? Bonne nouvelle ! Disney+ vient de dévoiler sa nouvelle offre promotionnelle. Pendant 3 mois, vous n’aurez qu’à débourser 4,99 euros par mois…

Jeu-concours Fiido : tentez de remporter un vélo électrique dernier cri !

Vous rêvez de passer à l’électrique pour vos trajets quotidiens ou vos escapades du week-end ? Ou vous possédez déjà un vélo électrique, mais vous souhaitez passer sur un modèle…

iPhone 13 Mini : le smartphone compact parfait pour les petites mains est à 262 € seulement, c’est une affaire !

Les smartphones modernes sont beaucoup trop gros à votre goût ? Bonne nouvelle, pendant les Soldes, vous pouvez trouver l’excellent iPhone 13 Mini à prix cassé. Grâce à un code…

AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une grosse opération dénommée « Promos des vacances ». Les offres concernent plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, casques et écouteurs ou encore montres connectées. Voici les…

L’UE oblige Google à ouvrir Android aux assistants IA concurrents

L’UE a rendu deux décisions contre Google, qui va devoir ouvrir Android aux assistants IA concurrents et partager les données de Search avec les moteurs de recherche tiers. La Commission…

Pixel 11 : le Pixel Glow sera la grande nouveauté, mais qu’est-ce que c’est ?

Google s’apprête à lancer ses nouveaux smartphones, de la série Pixel 11. Cette génération apporte une nouveauté majeure, le Pixel Glow. A quoi faut-il s’attendre ? On sait depuis la…

Linus Torvalds a changé d’avis sur l’IA et envoie balader les développeurs qui veulent la bannir de Linux

Le créateur de Linux jugeait l’intelligence artificielle gonflée au marketing il y a encore deux ans. Son discours a radicalement changé depuis, au grand dam d’une partie de sa communauté….