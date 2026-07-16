iPhone 13 Mini : le smartphone compact parfait pour les petites mains est à 262 € seulement, c’est une affaire !

Les smartphones modernes sont beaucoup trop gros à votre goût ? Bonne nouvelle, pendant les Soldes, vous pouvez trouver l’excellent iPhone 13 Mini à prix cassé. Grâce à un code promo, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 262 euros. C’est un excellent choix pour les petites mains !

iPhone 13 mini à prix réduit

S’il y a une marque de téléphone qui vieillit bien avec les années, c’est Apple et ses fameux iPhone. Si les modèles les plus récents sont bien souvent hors de prix, il est possible de faire de très bonnes affaires en s’équipant d’un modèle plus ancien mais toujours performant. C’est le cas de l’iPhone 13 qui bénéficie toujours des dernières mises à jour iOS et qui s’avère très agréable à utiliser au quotidien. En plus, cette génération est la dernière à profiter d’une version “Mini”, parfaitement adaptée pour les petites mains.

Pendant les Soldes, vous pouvez faire d’excellentes affaires sur le site de reconditionné français Certideal. Ce spécialiste des produits Apple reconditionnés propose de nombreux modèles à prix mini. C’est le cas de l’iPhone 13 Mini 128 Go qui est affiché à 276,99 euros. Et en ajoutant le code promo SOLDES15, le prix chute à seulement 261,99 euros.

CertiDeal : le spécialiste français des produits Apple reconditionnés !

Si vous voulez vous offrir un iPhone ou un Macbook pas cher, Certideal est le meilleur endroit pour trouver votre bonheur. Depuis 10 ans, Certideal propose des appareils contrôlés et réparés en France. Chaque produit passe par une série de 30 tests pour vérifier que tout fonctionne correctement avant d’être mis en vente.

Vous avez toujours un doute ? Aucun souci, Certideal vous offre 30 mois de garantie pour chaque produit acheté. C’est 6 mois de plus que si vous achetez un iPhone neuf ! Et c’est sans compter sur la période de 30 jours satisfait ou remboursé !

Pourquoi choisir un iPhone 13 Mini en 2026 ?

Au fil des années, les smartphones sont devenus de plus en plus grands. Tant et si bien que certains modèles comme l’iPhone 17 Pro Max font presque 7 pouces de diagonale ! Ils sont donc bien plus encombrants mais aussi et surtout beaucoup plus difficiles et désagréables à utiliser quand on a une petite main.

Malheureusement, il n’existe plus aujourd’hui de gamme d’iPhone mini pour les gens qui ont des petites mains ou bien qui veulent tout simplement l’iPhone le plus compact possible. Le dernier iPhone mini sorti était l’iPhone 13 mini. Heureusement, ce modèle est toujours performant et agréable à utiliser en 2026.

Équipé de la puce A15 Bionic, il fait tourner iOS 26 et les apps récentes de façon fluide, même en multitâches. L’écran est une dalle OLED Super Retina de 5,4 pouces. Cela représente une diagonale de seulement 13,7 cm. Vous pourrez donc toucher toutes les parties de votre écran avec votre pouce. En plus, l’écran est de bonne facture avec un rendu image coloré, contrasté et lumineux. Enfin, vous disposez de 3 capteurs photos de 12 MP : un grand-angle et un ultra grand-angle ainsi qu’un capteur selfie à l’avant.


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