FreeClip 2 S : les nouveaux écouteurs ouverts de HUAWEI profitent jusqu’à 50 euros de réduction

Huawei ajoute les FreeClip 2 S à sa gamme d'écouteurs ouverts. Étui repensé, design élégant et toujours une autonomie de 38 heures : de belles nouveautés qui s'accompagnent de réductions pour le lancement pouvant grimper jusqu'à 50 euros.

Découvrir les FreeClip 2 S chez HUAWEI

Huawei frappe fort avec les FreeClip 2 S, la nouvelle version de ses écouteurs ouverts qui monte encore d'un cran en confort et en style ! Et pour fêter cette sortie, la marque a sorti l'artillerie côté promos :

30 euros de réduction immédiate sur les FreeClip 2 S

20 euros de réduction immédiate sur les FreeClip 2 (la version précédente)

20 euros de remise supplémentaire avec le code A20FC2SPA, valable jusqu'au 18 août sur les deux modèles

Autant dire qu'il y a de bonnes raisons de craquer. On vous emmène faire le tour de ces nouveaux écouteurs pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre.

Un nouveau design à la fois léger et élégant

La première chose qui saute aux yeux avec les FreeClip 2 S, c'est son étui de charge. Huawei lui a offert une finition brillante, telle une boîte à bijoux, et l'a aussi rendu plus pratique au quotidien : il gagne 20% d'espace utile, de quoi y glisser d'autres petits accessoires compatibles sans que ça devienne un casse-tête. Deux coloris sont proposés, Bleu océan et Gris spatial, tous deux dans cette même veine lumineuse et soignée.

Côté écouteurs, Huawei a travaillé le confort. Ils sont fabriqués à partir de silicone liquide, doux au contact de la peau, et intègrent un alliage à mémoire de forme qui épouse la morphologie de l'oreille. Résultat, ils sont aussi légers que les FreeClip 2 et assurent la même sensation de légèreté et de confort.

Un détail qui compte d'autant plus que ces écouteurs restent ouverts : pas de pression dans l'oreille, on garde une conscience de son environnement, mais on veut quand même que ça tienne bien en place. C'est justement le pari des FreeClip 2 S.

Des fonctionnalités qui ont fait leurs preuves

Les FreeClip 2 S ne se contente pas d'un nouveau look, il reprend aussi tout ce qui faisait la force des FreeClip 2. Côté audio, un transducteur à double diaphragme s'occupe de délivrer un son puissant, avec des basses plus présentes qu'on ne l'attendrait sur des écouteurs ouverts. Le volume s'ajuste automatiquement selon le bruit ambiant, et la voix est renforcée automatiquement pendant les appels pour rester bien audible, même dans la rue ou les transports.

Sur ce point justement, la réduction de bruit s'appuie sur un système à trois micros, couplé à un algorithme qui isole votre voix du reste. Vos interlocuteurs vous entendent clairement, sans les bruits de fond.

Niveau autonomie, comptez 9 heures d'écoute en continu, et jusqu'à 38 heures avec l'étui complètement chargé. Et si vous êtes pressé, 10 minutes de charge suffisent pour 3 heures d'écoute.

Enfin, plus besoin de sortir son téléphone : un simple tapotement ou un mouvement de tête permet de gérer les appels et la musique. Les écouteurs sont aussi certifiés IP57, compatibles Android comme iOS, et se connectent à deux appareils en même temps.

Profiter d’une remise sur les FreeClip 2 S

Finalement, avec ce design retravaillé et ces fonctionnalités qui ont déjà convaincu sur les FreeClip 2, les FreeClip 2 S s'imposent comme une belle option pour qui cherche des écouteurs ouverts confortables au quotidien. Avec les 30 euros de réduction sur les FreeClip 2 S, les 20 euros sur les FreeClip 2, et en ajoutant également le code A20FC2SPA pour 20 euros de remise supplémentaire jusqu'au 18 août, c'est le bon moment pour se laisser tenter.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.