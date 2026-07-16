Disney+ à seulement 4,99 € / mois pendant 3 mois : attention cette offre est à durée limitée !

Vous cherchez des occupations pour les vacances ? Bonne nouvelle ! Disney+ vient de dévoiler sa nouvelle offre promotionnelle. Pendant 3 mois, vous n’aurez qu’à débourser 4,99 euros par mois pour profiter de tout le catalogue du géant américain, y compris les nouveautés déjà sorties ou à venir comme la saison finale de la série FX The Bear, Zootopie 2 ou encore Avatar : de Feu et de Cendres.

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C’est la bonne nouvelle de l’été. Du 15 au 28 juillet 2026 inclus, Disney+ propose des prix réduits sur tous ses abonnements pendant 3 mois. Vous pouvez ainsi accéder à tous les contenus de la plateforme de streaming à partir de 4,99 euros par mois durant les 3 premiers mois.

En effet, vous avez 3 formules disponibles pour vous abonner à Disney+. L’abonnement standard vous permet de visionner tous les contenus en 1080p Full HD avec son 5.1 sur 2 appareils en simultané. Cette formule se décline en 2 versions. La version avec publicités est normalement à 6,99 € par mois. Mais elle passe à seulement 4,99 € par mois pendant 3 mois. La version sans publicités chute à 7,99 € par mois pendant 3 mois au lieu de 10,99 € par mois. Enfin l’abonnement premium peut diffuser les films et séries en 4K Ultra HD et HDR avec son Dolby Atmos sur 4 appareils en simultané. Il s’agit de la meilleure offre disponible et c’est elle qui profite de la plus grosse baisse de prix puisqu’elle est à seulement 10,99 euros par mois pendant 3 mois au lieu de 15,99 euros par mois.

Autre bonne nouvelle, cette offre est disponible pour les nouveaux abonnés, mais aussi pour les anciens utilisateurs qui souhaitent se réabonner. Il suffit juste d’être une personne majeure pour pouvoir s’abonner. Après la période promotionnelle de 3 mois, l’abonnement sera automatiquement reconduit au tarif mensuel habituel. Mais comme Disney+ est une offre sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment.

En bref, vous l’aurez compris, c’est le meilleur moment pour s’abonner à Disney+. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’immense catalogue de la plateforme, mais aussi regarder les nouveautés qui viennent de sortir et celles qui vont bientôt arriver. C’est le bon moment pour découvrir tous les films inédits et binge-watcher vos séries préférées.

Disney+ à petit prix : les films et séries à ne pas manquer !

Vous le savez déjà sûrement, la plateforme de streaming Disney+ a un catalogue énorme avec des licences prestigieuses exclusives.Vous y retrouverez tous les contenus Disney et Pixar évidemment, mais aussi Marvel, Star Wars, National Geographic et même des séries et films exclusifs du catalogue Hulu.

Vous pourrez également profiter chaque mois des nouveautés originales ou sorties récemment au cinéma. Ces dernières semaines, on a pu voir arriver sur la plateforme les blockbusters Tron: Ares et Paddington au Pérou mais aussi la très attendue saison finale de FX The Bear, la saison 2 de Rivals, Alice et Steve, Not Suitable for Work et la saison 2 de X-Men ’97.

Parmi les autres séries récentes présentent sur Disney+, on trouve la saison 2 de Paradise, la série The Testaments qui est la suite de la série The Handmaid's Tale : La servante écarlate, la saison 2 de Daredevil: Born Again et bien sûr Malcolm : Rien n’a changé.

Et c’est sans compter sur les sorties déjà prévues pour les 3 prochains mois ! Fin juillet, on pourra regarder la série Furious. En août, on bingewatchera la série FX The Shards mais aussi les films Predator: Badlands, Camp Rock 3 et Zootopie 2. Et en septembre, on profitera du troisième opus de la saga évènementielle Avatar : de Feu et de Cendres.