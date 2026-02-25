Marvel’s Wolverine a une date de sortie sur PS5, il arrive plus tôt que prévu (pour éviter GTA 6 ?)

PlayStation a communiqué la date de sortie de Wolverine, l'un de ses jeux first-party les plus importants de 2026. Le jeu d'Insomniac sera disponible avant ce qu'on ne pensait, sans doute pour éviter des frictions avec GTA 6.

Après des années d'attente, ça y est, on sait quand on pourra enfin jouer à Marvel’s Wolverine sur PS5. PlayStation vient d'annoncer que le titre développé par Insomniac Games, studio à qui l'on doit notamment les Marvel’s Spiderman, sera disponible à partir du 15 septembre 2026. Les précommandes pour le jeu sont déjà ouvertes sur le PlayStation Store.

La méthode de communication de Sony pour Wolverine est pour le moins étrange. La date de sortie du jeu, information toujours très attendue, a été lâchée par un simple message sur les réseaux sociaux, sans aucune vidéo pour l'accompagner. Il y a moins de deux semaines, un State of Play nous abreuvait d'annonces plus alléchantes les unes que les autres, et l'absence de Wolverine avait été remarquée.

Marvel’s Wolverine sort de l'ombre de GTA 6

On peut se demander pourquoi PlayStation opte pour une telle stratégie, alors qu'on en sait encore très peu sur cette production. Nous avions eu droit à un premier trailer de Wolverine lors du State of Play de septembre 2025, mais les images de gameplay manquent à quelques mois de la sortie. On imagine qu'un événement lui sera consacré un peu plus tard cette année.

Lors du même State of Play pour lequel on avait eu droit à cette bande-annonce, Sony avait évoqué une sortie de Wolverine pour “automne 2026”. Or, il sortira finalement le 15 septembre, soit à la fin de l'été et à quelques jours de l'automne. Le titre a donc été légèrement avancé par rapport au calendrier qui avait été initialement prévu. Signe que le développement se passe bien ? Peut-être.

Mais on peut surtout penser que Sony, en contact avec Take-Two et Rockstar, a eu la confirmation que GTA 6 ne serait plus repoussé et qu'il sortirait bien le 19 novembre 2026. Aurait alors été prise la décision de sortir Wolverine un peu plus tôt pour se laisser du temps avant l'arrivée de GTA 6, qui monopolisera l'espace médiatique et le temps des joueurs en fin d'année. On sait que Xbox craint que Fable et Gears of War E-Day ne soient éclipsés par ce même GTA 6.