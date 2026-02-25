Marvel’s Wolverine a une date de sortie sur PS5, il arrive plus tôt que prévu (pour éviter GTA 6 ?)

PlayStation a communiqué la date de sortie de Wolverine, l'un de ses jeux first-party les plus importants de 2026. Le jeu d'Insomniac sera disponible avant ce qu'on ne pensait, sans doute pour éviter des frictions avec GTA 6. 

marvel's wolverine
Crédit : PlayStation

Après des années d'attente, ça y est, on sait quand on pourra enfin jouer à Marvel’s Wolverine sur PS5. PlayStation vient d'annoncer que le titre développé par Insomniac Games, studio à qui l'on doit notamment les Marvel’s Spiderman, sera disponible à partir du 15 septembre 2026. Les précommandes pour le jeu sont déjà ouvertes sur le PlayStation Store.

La méthode de communication de Sony pour Wolverine est pour le moins étrange. La date de sortie du jeu, information toujours très attendue, a été lâchée par un simple message sur les réseaux sociaux, sans aucune vidéo pour l'accompagner. Il y a moins de deux semaines, un State of Play nous abreuvait d'annonces plus alléchantes les unes que les autres, et l'absence de Wolverine avait été remarquée.

Marvel’s Wolverine sort de l'ombre de GTA 6

On peut se demander pourquoi PlayStation opte pour une telle stratégie, alors qu'on en sait encore très peu sur cette production. Nous avions eu droit à un premier trailer de Wolverine lors du State of Play de septembre 2025, mais les images de gameplay manquent à quelques mois de la sortie. On imagine qu'un événement lui sera consacré un peu plus tard cette année.

Lors du même State of Play pour lequel on avait eu droit à cette bande-annonce, Sony avait évoqué une sortie de Wolverine pour “automne 2026”. Or, il sortira finalement le 15 septembre, soit à la fin de l'été et à quelques jours de l'automne. Le titre a donc été légèrement avancé par rapport au calendrier qui avait été initialement prévu. Signe que le développement se passe bien ? Peut-être.

Mais on peut surtout penser que Sony, en contact avec Take-Two et Rockstar, a eu la confirmation que GTA 6 ne serait plus repoussé et qu'il sortirait bien le 19 novembre 2026. Aurait alors été prise la décision de sortir Wolverine un peu plus tôt pour se laisser du temps avant l'arrivée de GTA 6, qui monopolisera l'espace médiatique et le temps des joueurs en fin d'année. On sait que Xbox craint que Fable et Gears of War E-Day ne soient éclipsés par ce même GTA 6.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Une enquête révèle enfin pourquoi cette Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes

En octobre dernier, une Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes après un violent crash. Malgré l’intervention de témoins, il n’a pas pu s’extraire du véhicule en…

Samsung Galaxy Unpacked 2026 : comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S26

On vous explique comment ne rien rater des annonces de Samsung lors de la conférence Galaxy Unpacked 2026, lors de laquelle la marque va notamment présenter ses nouveaux smartphones premium…

Écran tactile OLED, Dynamic Island, nouvelle interface, les MacBook Pro vont faire le plein de nouveautés

Les MacBook Pro 2026 embarqueraient un écran OLED tactile, un Dynamic Island, et une interface pensée pour la navigation tactile.  À l’automne 2026, on attend une petite révolution pour les…

PC

Voici l’image la plus détaillée jamais obtenue du centre de notre galaxie

Le cœur de la Voie lactée vient d’être dévoilé comme jamais auparavant. Une image géante révèle un enchevêtrement spectaculaire de gaz et de poussières autour du trou noir central. Le…

Test de Resident Evil Requiem sur PS5 : du 9 avec du vieux ?

Resident Evil Requiem tombe à pic pour célébrer trente ans de référence dans le domaine du survival-horror. Ce dixième épisode officiellement numéroté de la licence (puisqu’il y a un “Zero”)…

Ces nanosphères en or permettent de récupérer 90 % de la puissance du Soleil

Chaque seconde, le Soleil bombarde la Terre d’une énergie immense encore mal exploitée. Des chercheurs ont mis au point des nanosphères en or capables d’en capter presque la totalité. La…

Bonne nouvelle : finalement, votre vieille imprimante fonctionnera toujours sur Windows 11

Microsoft fait machine arrière : après qu’un message sur son site de support a indiqué que les anciennes imprimantes ne seront plus prises en charge par Windows 11, la firme…

Windows 11 intègre un speed test dans la barre des tâches pour mesurer les performances de sa connexion internet

Une récente mise à jour de Windows 11 ajoute une option de speed test directement dans la barre des tâches. Mais il s’agit plus d’un raccourci que d’une fonctionnalité native….

En Russie, un homme va faire de la prison pour avoir afficher le logo Instagram sur son site

La Russie vient une nouvelle fois de démontrer la dureté de son système judiciaire. Denis Soldatov vient d’être condamné à plusieurs jours de détention pour avoir ajouté le logo d’Instagram…

Surfshark protège vos données et vous aide à décompresser grâce à CALM

Surfshark allie l’utile à l’agréable en proposant une double dose de sérénité à ses abonnés : la protection de leurs données en ligne et la tranquillité d’esprit grâce à CALM, une…